Хоккей всё-таки будет! Сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярке 56 матчей

НХЛ и профсоюз игроков достигли согласия о том, что за океаном состоится очередной сезон. В регулярном чемпионате будет сыграно 56 матчей, а стартует он 13 января. Вот основные подробности.

Когда откроются тренировочные лагеря?

Для семи команд, которые не участвовали в плей-офф-2020 тренировки станут новогодним «подарком под ёлочку», поскольку тренинг-кемп у таких клубов стартует 31 декабря. У всех остальных открытие сборов запланировано на 3 января. В составе команды на матч регулярного чемпионата может быть 23 человека, плюс 4-6 запасных, но вход и выход из числа запасных будет осуществляться через драфт отказов. Выставочные матчи не состоятся — команды сразу начнут играть официальные встречи.

Как будут выглядеть составы дивизионов?

Канадский дивизион пока находится под вопросом, поскольку нужно одобрение правительств нескольких провинций этой страны. По словам источника, есть надежда подписать все бумаги к понедельнику. Пока что разбивка выглядит такой.



Дивизион 1: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».



Дивизион 2: «Каролина», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Чикаго», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».



Дивизион 3: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».



Дивизион 4: «Калгари», «Эдмонтон», «Оттава», «Монреаль», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».



Если канадские власти всё же не разрешат играть у себя, то все 7 клубов из Канады будут перемещены на территорию США. В этом случае состав дивизионов потребует изменений. В случае, если канадский дивизион всё же будет создан, это означает, что одна канадская команда выйдет минимум в полуфинал Кубка Стэнли.

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Как будут отбираться команды в плей-офф?

Для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли необходимо попасть в число лучших четырёх команд своего дивизиона. Первый раунд тоже будет играться внутри дивизиона: 1 место сыграет с 4-м, а команда, занявшая вторую строчку, сыграет с третьим местом.

Что с денежными вопросами?

Источники от обеих сторон подтверждают, что финансовая ситуация, угрожавшая сорвать сокращенный сезон-2020/2021, решена.



«Мы продвигаемся вперёд в процессе проработки всех вопросов, которые необходимо решить и согласовать, и которые, являются уникальными для сезона во время пандемии. Ещё многое предстоит сделать», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.



Обе стороны подтверждают, что финансовые условия Меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне в рамках продления коллективного соглашения, останутся без изменений. По сути, это означает победу игроков в денежном споре, поскольку идти на новые уступки хоккеистам не пришлось.



Пропорциональное распределение зарплаты в зависимости от количества матчей для односторонних контрактов не будет введено. Но игроки, с двусторонними контрактами, будут получать пропорциональные выплаты в зависимости от количества игр, проведенных в АХЛ, с выплатой минимальной зарплаты 40%. А игроки, которые находятся в числе запасных с двусторонними контрактами, получат зарплату уровня АХЛ с энхаэловскими преимуществами (проживание и суточные).

Кажется, сезон НХЛ скоро начнётся! Болельщиков ждёт канадский «дивизион смерти» Про деньги уже не говорят, оставив всё как было. Но распределение команд получится необычным.

Что ещё нужно определить

Вопросов, которые не решены, достаточно много. Так, пока неясно, как поступать с хоккеистами, у которых будет положительный тест на ковид (тестирование будет проводиться через день). Непонятно, будут ли болельщики допускаться на арены, если местные власти разрешат это. Пока не определена дата драфта новичков, который традиционно проходит в июне. Когда наступит крайний срок обмена, и повлияют ли ограничения на передвижение игроков между канадскими и американскими командами, тоже неизвестно.



Стоит добавить, что все достигнутые договорённости пока «не высечены на камне», если это вообще возможно в нынешних условиях, когда всё способно быстро измениться. Совет управляющих лиги может проголосовать за описанный план уже в эти выходные.