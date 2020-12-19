Второй матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Чехия. Онлайн

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Финляндии, в великолепном стиле выиграла сборная России. На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.
В первой игре команда Валерия Брагина сломила сопротивление Швеции в серии буллитов (4:3). В свою очередь чехи со счётом 3:4 в основное время проиграли финнам. Посмотрим, как закончится отчётное противостояние нашей сборной с коллективом Филипа Пешана.
Матч Россия — Чехия начнётся в 15:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».
Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал невызов в сборную России на Кубок Первого канала.
«Почему меня нет в составе сборной России? Ха. Сложный вопрос. Не знаю. По крайней мере, мне никто ничего не говорил. Многие думали, что у меня травма или ЦСКА просто попросил не вызывать? Нет, ничего такого. Я здоров, тренируюсь. Просто не вызвали.
Лучший бомбардир ЦСКА и вне сборной? В каком-то плане, конечно, обидно. Но в целом нормально отнёсся. Не вызвали? Значит, буду готовиться с командой, работать над собой. Немного отдохнул с супругой и детьми. Перезагрузился. Это тоже не помешает, всё-таки последние матчи за ЦСКА у меня получились не самые удачные», — приводит слова Окулова пресс-служба КХЛ.
В своём втором матче на Кубке Первого канала сборная Швеции обыграла команду Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
В первом матче турнира сборная России обыграла по буллитам Швецию. Лев Лукин — о победе над «тре крунур».
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