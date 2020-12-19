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Кубок Первого канала 2020, Россия — Чехия: прямая трансляция матча, 19 декабря 2020

Россия — Чехия: прямая трансляция матча
Павел Панышев
Второй матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Чехия. Онлайн
После победы над шведами команда Валерия Брагина сразится с чехами. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Финляндии, в великолепном стиле выиграла сборная России. На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2020, суббота. 15:30 МСК
Россия
Не начался
Чехия

В первой игре команда Валерия Брагина сломила сопротивление Швеции в серии буллитов (4:3). В свою очередь чехи со счётом 3:4 в основное время проиграли финнам. Посмотрим, как закончится отчётное противостояние нашей сборной с коллективом Филипа Пешана.

Турнирная таблица Кубка Первого канала

Матч Россия — Чехия начнётся в 15:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».

Live Павел Панышев

Сборная России уже прибыла на арену!

13:29 Павел Панышев

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал невызов в сборную России на Кубок Первого канала.

«Почему меня нет в составе сборной России? Ха. Сложный вопрос. Не знаю. По крайней мере, мне никто ничего не говорил. Многие думали, что у меня травма или ЦСКА просто попросил не вызывать? Нет, ничего такого. Я здоров, тренируюсь. Просто не вызвали.

Лучший бомбардир ЦСКА и вне сборной? В каком-то плане, конечно, обидно. Но в целом нормально отнёсся. Не вызвали? Значит, буду готовиться с командой, работать над собой. Немного отдохнул с супругой и детьми. Перезагрузился. Это тоже не помешает, всё-таки последние матчи за ЦСКА у меня получились не самые удачные», — приводит слова Окулова пресс-служба КХЛ.

13:15 Павел Панышев

В своём втором матче на Кубке Первого канала сборная Швеции обыграла команду Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2020, суббота. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 4
Швеция
0:1 Линдберг (Петтерссон, Кемпе) – 29:31' (5x4)   0:2 Линдберг (Оберг, Хольм) – 37:27' (5x5)   0:3 Фрёден (Вингерли, Берггрен) – 47:34' (5x5)   1:3 Турунен (Песонен, Каски) – 56:28' (6x4)   1:4 Кемпе (Расмуссен) – 59:28' (en)
13:00 Павел Панышев

Вадим Шипачёв — о решении CAS: нет флага, но всё внутри нас. Не обращаем внимания на трудности.

12:47 Павел Панышев

В первом матче турнира сборная России обыграла по буллитам Швецию. Лев Лукин — о победе над «тре крунур».

Лидер СКА провалился, а России нужна была победа. Брагин прав, что посадил Ткачёва
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12:32 Павел Панышев

Отметим, что вчера же была презентована эмблема МЧМ-2023. Важный момент для российского спорта.

12:32 Павел Панышев

Накануне сборная России провела тренировку.

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