Красота от сборной России! Чибисов обманул чехов слепой передачей на гол

На домашнем Кубке Первого канала сборная России стартовала с тяжёлой победы над шведами. Наши парни проявили характер и смогли дожать соперника в серии буллитов, однако игра вызвала вопросы.

Лидер СКА провалился, а России нужна была победа. Брагин прав, что посадил Ткачёва Пока в составе национальный команды больше «доноров», чем баланса и здравого смысла.

В следующем матче с чехами хотелось увидеть более уверенный хоккей в исполнении подопечных Валерия Брагина. Наставник россиян перед этой встречей сделал некоторые изменения в составе: тройка Ткачёв – Шипачёв – Чибисов, которую Брагин разбил по ходу игры со шведами, вновь вышла на лёд в таком виде, так же в воротах начал Александр Самонов, а вот вне заявки остался Егор Коршков – его место в звене с Денисом Зерновым и Никитой Сошниковым занял лидер «Авангарда» Сергей Толчинский. Кроме того, из состава выпал защитник Никита Лямкин, вместо него во второй паре обороны вышел Дмитрий Саморуков.

Видео доступно на «Чемпионате».

Игра началась с удаления Дмитрия Юдина, чехи не смогли реализовать большинство, однако получили некоторое стартовое игровое преимущество. У россиян плохо держалась шайба, но на 7-й минуте подопечным Брагина удалось открыть счёт. Помогло выигранное вбрасывание, после которого Бурдасов подхватил шайбу на синей линии, немного продвинулся вперёд и резко бросил по воротам Романа Вилла. Есть первый гол Антона за взрослую сборную России! Первый за 29 матчей.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

Через три минуты России снова подсобила прекрасная игра центрфорварда на точке. Иван Морозов выиграл вбрасывание, Кузьменко получил пас, легко обыграл Давида Штястны и кистями прошил Вилла. 2:0!

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

Нашей команде удалось несколько деморализовать чехов. Сразу после гола Кузьменко Сошников заработал удаление, и в этом большинстве мог забивать Ожиганов, но от синей линии попал в штангу. Затем, уже в равных составах, у защитника СКА был ещё один отличный момент, но в этот раз Вилл выручил. А потом чехи забросили очень важную для себя шайбу. Её целиком и полностью сделал Лукаш Седлак, ворвавшийся в зону и резко бросивший из-под Марченко – Самонов не успел среагировать.



Концовка периода прошла под диктовку подопечных Филипа Пешана, но до перерыва чехи больше забить не смогли, в том числе и благодаря российскому голкиперу.

Второй период в этой встрече был похож на аналогичный игровой отрезок из матча России со Швецией. Чехи завладели территориальным преимуществом, часто запирали наших парней в зоне, больше бросали по воротам. Опасно атаковали Яшкин, Нестрашил, Радил, Каше, но Самонов, надо отдать ему должное, уверенно держал сборную России в игре. Впрочем, наши парни не сидели весь период в обороне и могли увеличить преимущество в счёте. Шипачёв зряче и точно бросал в ближнюю девятку – но Чибисов секундами ранее сдвинул ворота. В большинстве Воронков вылезал на ворота после хитрой передачи Ткачёва, но с неудобной руки не попал в створ. А под конец периода у владений Вилла пошумело четвёртое звено, но чешский вратарь дважды справился с угрозой от Павла Карнаухова.

А вот в начале третьего отрезка голкипер «Трактора» пропустил третью шайбу. На льду одновременно оказались Андрей Чибисов и Максим Мамин и соорудили шикарный гол: форвард «Металлурга» от борта отдал классную, «слепую» передачу на пятачок, обманув нескольких чехов, а нападающий ЦСКА замкнул её точно в ворота. Красивый и очень важный, своевременный гол!

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

Чехи рук опускать не собирались и активизировались. Заставили Дмитрия Юдина заработать второе удаление в матче, правда, снова ничего не создали в большинстве, зато в равных составах Ян Мандат потревожил штангу ворот Самонова.

Впрочем, подопечным Брагина быстро удалось погасить пыл чехов. Наши парни перевели игру в чужую зону, заработали своё большинство, да и в целом демонстрировали сопернику, что играть по счёту и удерживать преимущество они не собираются, а будут атаковать до конца. Не помешала сборной России поддерживать темп даже потеря Антона Бурдасова, из-за которой Брагину пришлось слегка перетряхивать звенья. Форвард получил болезненный удар ещё во втором отрезке и не вышел на третий период, а вместо него с Морозовым и Кузьменко стал выходить Чибисов.

На 56-й минуте Денису Зернову выпала возможность снять все вопрос о победителе встречи. Форвард «Авангарда» заработал буллит, сам же пошёл его реализовывать, но проиграл дуэль Роману Виллу. Но уже через две минуты «Дорогой длинною…» опять разливалась из динамиков арены в «Парке легенд» — это Максим Мамин поразил пустые ворота, отобрав перед этим шайбу у Доминика Машина.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР.

Попытка чехов спасти матч провалилась, а победа сборной России стала выглядеть более убедительно. 4:1, подопечные Брагина берут второй матч на Кубке Первого канала, а в общем зачёте Евротура наша команда продолжает идти без поражений.