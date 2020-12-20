Кто из звёзд «пролетел» мимо поездки в Канаду? Без них МЧМ будет не таким ярким

МЧМ-2021 в Эдмонтоне — уже самый обсуждаемый и необычный в истории. Турнир, который вообще мог не состояться, в конце концов будет сыгран без зрителей в уже знакомом по плей-офф НХЛ пузыре. Но только если энхаэловские клубы смогли привезти в Торонто и Эдмонтон всех сильнейших, за исключением травмированных, то молодёжные сборные, только-только вышедшие с обязательного четырёхдневного карантина, не смогли приземлить в канадском пузыре всех своих лидеров. Рассказываем о тех, кто точно не сыграет на предстоящем новогоднем турнире.

Карл Хенрикссон (Швеция)

Клуб: «Фрёлунда» (SHL)



Год рождения – 2001



Амплуа – центральный нападающий



Коронавирус не просто ударил по сборной Швеции, а буквально выстрелил в неё с двух рук, оставив без первого центра, четырёх железобетонных игроков основы и главного тренера. Неудивительно, что шведская федерация даже рассматривала вариант с пропуском турнира в Эдмонтоне. Проспект «Рейнджерс» Хенрикссон уже успел съездить с пацанами на год старше на МЧМ в прошлом году и в Чехии привычно центрил в тройке с вундеркиндами Хольцем и Рэймондом. На том турнире монструозное звено, похоронившее сборную Россию в финале последнего ЮЧМ, играло неплохо, но почти всё время находилось в тени «старичков» Хёгландера, Фагемо и Густафссона.



В Эдмонтоне Хенрикссон с партнёрами должен был стать хэдлайнером «Тре Крунур» и попытаться добавить к золоту ЮЧМ золото МЧМ. Однако из-за положительного теста на ковид 19-летний талант из «Фрёлунды» лишился последнего шанса сыграть на новогоднем турнире, а Хольц и Рэймонд потеряли своего привычного подносчика снарядов. Потенциально их тройка могла бы стать самой яркой на МЧМ со времён тотального доминирования звена Лайне – Ахо – Пулюярви на МЧМ-2016, но из-за болезни вместе на молодёжном уровне шведы уже не сыграют. У Хенрикссона уже второй год не получается забить за основу «Фрёлунды», а тут ещё и крушение мечты — как бы после такого шведский центр не угодил в психологическую пропасть.

Сборная Швеции откажется играть на МЧМ? У одного из фаворитов турнира большие проблемы Шведы потеряли уже четырёх хоккеистов и рискуют остаться без тренерского штаба.

Фото: iihf.com

Вильям Эклунд (Швеция)

Клуб: «Югорден» (SHL)



Год рождения – 2002



Амплуа – центральный нападающий / крайний нападающий



Впрочем, разрушила центральную ось шведов не только потеря Хенрикссона. Не поедет в канадский пузырь и 18-летний одноклубник Хольца Вильям Эклунд, который хронологически был первым хоккеистом шведов, забаненым положительным тестом на коронавирус. В этом сезоне нападающий, способный сыграть как в центре, так и на фланге, стал главным открытием шведского чемпионата, набрав 14 (7+7) очков в 19 матчах за «Югорден» и мгновенно привлёк в себе внимание всех заокеанских скаутов. В клубе Эклунд по ходу «регулярки» несколько раз оказывался в одном звене с Хольцем, где Вильям играл не на родной позиции в центре, а на краю. Учитывая клубные наработки и большой опыт игры в центре по юниорам, Эклунд вполне мог бы заменить Хенрикссона, стать новым связующим для Хольца и Рэймонда и заметно повысить свои котировки перед следующим драфтом (из-за дня рождения, выпадающего на октябрь, он выходит на драфт только в 2021 году). Однако, в отличие от центра из «Фрёлунды», у Эклунда ещё будет возможность сыграть на следующем МЧМ.

Ник Робертсон (США)

Клуб: «Петерборо Питс» (OHL) / «Торонто» (НХЛ)



Год рождения – 2001



Амплуа – центральный нападающий / левый нападающий



Для американцев с их симпатичным ростером потеря Робертсона катастрофой точно не стала, но с Ником атака сборной США смотрелась бы ещё мощнее. Тем более, что уже на прошлогоднем МЧМ в Чехии он был лидером звёздно-полосатых. Летом проспект «Торонто», весь прошлый сезон отыгравший в юниорской лиге Онтарио, настолько впечатлил тренеров в посткоронавирусном тренинг-кемпе, что главный тренер «листьев» Шелдон Киф упаковал 19-летнего американца с основой в пузырь и дал ему сыграть сразу в четырёх матчах плей-ин против «Коламбуса». Пройти дальше квалификационного раунда с «Мэйпл Лифс» Робертсон не сумел, но зато со своей скоростью и подвижностью роскошно залетел в боттом и очень быстро забросил свою дебютную шайбу за «Торонто».

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Изначально сообщалось, что Ник вылетел из состава сборной США из-за коронавируса, но в итоге оказалось, что турнир в Эдмонтоне Робертсон пропустит из-за взаимного с «Торонто» желания лучше подготовиться к тренировочному лагерю. Если верить канадскому гуру инсайдов Бобу Маккензи, то «Торонто» изначально был не против того, чтобы Робертсон сыграл на МЧМ, но сейчас приоритет для самого нападающего – это попытаться попасть в состав «Лифс» в 2021 году.

И по словам генерального менеджера сборной США Джона Ванбисбрука, в конце концов «листья» решили не отпускать Ника в Эдмонтон. В ситуации американца многое упиралось в прогнозируемую дату начала сезона в НХЛ — 13 января. При идеальном раскладе для сборной США Робертсон сыграл бы в финале МЧМ 5 января, а значит Нику пришлось бы полностью пропустить тренировочный лагерь и по возвращению из пузыря пройти семидневный карантин, установленный энхаэловским протоколом безопасности. Свой выбор Робертсон сделал в пользу лучшей лиги мира.

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Максим Чайкович (Словакия)

Клуб: «Братислава Кэпиталз» (ICEHL)



Год рождения – 2001



Амплуа – правый нападающий



Проспект «Тампы» — единственный хоккеист в этом списке, на непопадание которого вообще никак не повлиял коронавирус. Интересно, как же нужно было нагрешить, чтобы тебя, будучи первым нападающим многострадальной сборной Словакии, отчислили за месяц до поездки в Канаду? На ЮЧМ-2018 в России Максим Чайкович на своём горбу вытащил словаков на третье место в группе и по итогам турнира стал вторым бомбардиром, пропустив вперёд только американца Джека Хьюза. Через год талантливый вингер стал единственным словаком, которого выбрали на драфте-2019 — права на форварда застолбил за собой клуб Кучерова, Василевского и Сергачёва. На данный момент нападающего талантливее Максима у некогда топовой хоккейной державы попросту нет и потому отчисление Чайковича выглядит дико. Лидера сборной Словакии не просто отправили посмотреть пару матчей с трибуны или лишили капитанской нашивки, а сразу вышвырнули из сборной с формулировкой «за нарушение спортивных и человеческих ценностей». Что же произошло?



«Команда единогласно решила, что поведение Максима Чайковича не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая им самим, с предсезонного периода. В пятничном подготовительном матче между игроками сборной он несколько раз демонстрировал недобросовестное и неспортивное поведение, которое привело к грязным силовым приёмам против товарищей по команде, играющих против него. Команда согласилась, что такое поведение игроков недопустимо. Поэтому сборная исключила Максима Чайковича из состава команды», — говорится в сообщении сборной», — говорится в пресс-релизе словацкой команды.



Сразу после того, как Чайковича выселили из тренировочного лагеря, он заявил, что сожалеет о произошедшем и уважает решение команды. И тут стоит согласиться с Максимом Замятиным, разбиравшимся в скандале с отчислением нападающего. Неужели у тренеров не было других способов воздействия на своего лучшего нападающего? Боюсь представить, что нужно устроить на льду, чтобы вылететь из нынешней сборной Словакии.

Скандал до старта МЧМ. Словаки выгнали своего лидера — он плохо вёл себя в двусторонке Тренеры не нашли других способов воздействия, кроме как отчислить лидера команды. Что случилось у словаков?

Фото: Kevin Light/Getty Images

Лукас Райхель (Германия)

Клуб: «Айберен» (DEL)



Год рождения – 2002

Амплуа – левый нападающий



Немцы планомерно наполняют североамериканские клубы своими проспектами и семимильными шагами по общему уровню приближаются к соседям из Швейцарии. Хоккейная бундестим на всех возрастных уровнях уже лет пять как не соперник, которого можно обыгрывать на прямых ногах с двухзначным счётом. Пока мы восхищаемся Леоном Драйзайтлем, который и без Коннора Макдэвида может издеваться над энхаловскими защитниками, у немцев появился потенциально элитный обронец в лице Морица Зайдера, а на прошедшем драфте в топ-3 ушёл ещё один чумовой киндер Тим Штютцле. Но на проспекте «Оттавы» поток классных юниоров из Германии не прекратился и в первом раунде в «Чикаго» уехал его партнёр по юниорской и молодёжной бундестим Лукас Райхель.

Фото: Roland Krivec/Getty Images

Не самый габаритный вингер уже в прошлом году играл в звене Штютцле на турнире в Чехию и в 7 матчах набрал 5 очков. Именно та поездка в Остраву сделала из Райхеля железобетонного хоккеиста первого раунда и укрепила позиции в скаутских рейтингах. Мимо МЧМ в Эдмонтоне Райхель лидер немцев пролетает, но сокрушаться ему точно не стоит — возраст позволяет ему приехать на следующее мировое первенство в Швецию. А вот его сборной, потерявшей помимо него первого защитника (Зайдера не отпустил «Детройт») и основного вратаря Тобиаса Анчичку, придётся архисложно.