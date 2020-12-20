Кто из звёзд «пролетел» мимо поездки в Канаду? Без них МЧМ будет не таким ярким

МЧМ-2021 в Эдмонтоне — уже самый обсуждаемый и необычный в истории. Турнир, который вообще мог не состояться, в конце концов будет сыгран без зрителей в уже знакомом по плей-офф НХЛ пузыре. Но только если энхаэловские клубы смогли привезти в Торонто и Эдмонтон всех сильнейших, за исключением травмированных, то молодёжные сборные, только-только вышедшие с обязательного четырёхдневного карантина, не смогли приземлить в канадском пузыре всех своих лидеров. Рассказываем о тех, кто точно не сыграет на предстоящем новогоднем турнире.
Карл Хенрикссон (Швеция)
Клуб: «Фрёлунда» (SHL)
Год рождения – 2001
Амплуа – центральный нападающий
Коронавирус не просто ударил по сборной Швеции, а буквально выстрелил в неё с двух рук, оставив без первого центра, четырёх железобетонных игроков основы и главного тренера. Неудивительно, что шведская федерация даже рассматривала вариант с пропуском турнира в Эдмонтоне. Проспект «Рейнджерс» Хенрикссон уже успел съездить с пацанами на год старше на МЧМ в прошлом году и в Чехии привычно центрил в тройке с вундеркиндами Хольцем и Рэймондом. На том турнире монструозное звено, похоронившее сборную Россию в финале последнего ЮЧМ, играло неплохо, но почти всё время находилось в тени «старичков» Хёгландера, Фагемо и Густафссона.
В Эдмонтоне Хенрикссон с партнёрами должен был стать хэдлайнером «Тре Крунур» и попытаться добавить к золоту ЮЧМ золото МЧМ. Однако из-за положительного теста на ковид 19-летний талант из «Фрёлунды» лишился последнего шанса сыграть на новогоднем турнире, а Хольц и Рэймонд потеряли своего привычного подносчика снарядов. Потенциально их тройка могла бы стать самой яркой на МЧМ со времён тотального доминирования звена Лайне – Ахо – Пулюярви на МЧМ-2016, но из-за болезни вместе на молодёжном уровне шведы уже не сыграют. У Хенрикссона уже второй год не получается забить за основу «Фрёлунды», а тут ещё и крушение мечты — как бы после такого шведский центр не угодил в психологическую пропасть.
Фото: iihf.com
Вильям Эклунд (Швеция)
Клуб: «Югорден» (SHL)
Год рождения – 2002
Амплуа – центральный нападающий / крайний нападающий
Впрочем, разрушила центральную ось шведов не только потеря Хенрикссона. Не поедет в канадский пузырь и 18-летний одноклубник Хольца Вильям Эклунд, который хронологически был первым хоккеистом шведов, забаненым положительным тестом на коронавирус. В этом сезоне нападающий, способный сыграть как в центре, так и на фланге, стал главным открытием шведского чемпионата, набрав 14 (7+7) очков в 19 матчах за «Югорден» и мгновенно привлёк в себе внимание всех заокеанских скаутов. В клубе Эклунд по ходу «регулярки» несколько раз оказывался в одном звене с Хольцем, где Вильям играл не на родной позиции в центре, а на краю. Учитывая клубные наработки и большой опыт игры в центре по юниорам, Эклунд вполне мог бы заменить Хенрикссона, стать новым связующим для Хольца и Рэймонда и заметно повысить свои котировки перед следующим драфтом (из-за дня рождения, выпадающего на октябрь, он выходит на драфт только в 2021 году). Однако, в отличие от центра из «Фрёлунды», у Эклунда ещё будет возможность сыграть на следующем МЧМ.
Ник Робертсон (США)
Клуб: «Петерборо Питс» (OHL) / «Торонто» (НХЛ)
Год рождения – 2001
Амплуа – центральный нападающий / левый нападающий
Для американцев с их симпатичным ростером потеря Робертсона катастрофой точно не стала, но с Ником атака сборной США смотрелась бы ещё мощнее. Тем более, что уже на прошлогоднем МЧМ в Чехии он был лидером звёздно-полосатых. Летом проспект «Торонто», весь прошлый сезон отыгравший в юниорской лиге Онтарио, настолько впечатлил тренеров в посткоронавирусном тренинг-кемпе, что главный тренер «листьев» Шелдон Киф упаковал 19-летнего американца с основой в пузырь и дал ему сыграть сразу в четырёх матчах плей-ин против «Коламбуса». Пройти дальше квалификационного раунда с «Мэйпл Лифс» Робертсон не сумел, но зато со своей скоростью и подвижностью роскошно залетел в боттом и очень быстро забросил свою дебютную шайбу за «Торонто».
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Изначально сообщалось, что Ник вылетел из состава сборной США из-за коронавируса, но в итоге оказалось, что турнир в Эдмонтоне Робертсон пропустит из-за взаимного с «Торонто» желания лучше подготовиться к тренировочному лагерю. Если верить канадскому гуру инсайдов Бобу Маккензи, то «Торонто» изначально был не против того, чтобы Робертсон сыграл на МЧМ, но сейчас приоритет для самого нападающего – это попытаться попасть в состав «Лифс» в 2021 году.
И по словам генерального менеджера сборной США Джона Ванбисбрука, в конце концов «листья» решили не отпускать Ника в Эдмонтон. В ситуации американца многое упиралось в прогнозируемую дату начала сезона в НХЛ — 13 января. При идеальном раскладе для сборной США Робертсон сыграл бы в финале МЧМ 5 января, а значит Нику пришлось бы полностью пропустить тренировочный лагерь и по возвращению из пузыря пройти семидневный карантин, установленный энхаэловским протоколом безопасности. Свой выбор Робертсон сделал в пользу лучшей лиги мира.
Фото: Andre Ringuette/Getty Images
Максим Чайкович (Словакия)
Клуб: «Братислава Кэпиталз» (ICEHL)
Год рождения – 2001
Амплуа – правый нападающий
Проспект «Тампы» — единственный хоккеист в этом списке, на непопадание которого вообще никак не повлиял коронавирус. Интересно, как же нужно было нагрешить, чтобы тебя, будучи первым нападающим многострадальной сборной Словакии, отчислили за месяц до поездки в Канаду? На ЮЧМ-2018 в России Максим Чайкович на своём горбу вытащил словаков на третье место в группе и по итогам турнира стал вторым бомбардиром, пропустив вперёд только американца Джека Хьюза. Через год талантливый вингер стал единственным словаком, которого выбрали на драфте-2019 — права на форварда застолбил за собой клуб Кучерова, Василевского и Сергачёва. На данный момент нападающего талантливее Максима у некогда топовой хоккейной державы попросту нет и потому отчисление Чайковича выглядит дико. Лидера сборной Словакии не просто отправили посмотреть пару матчей с трибуны или лишили капитанской нашивки, а сразу вышвырнули из сборной с формулировкой «за нарушение спортивных и человеческих ценностей». Что же произошло?
«Команда единогласно решила, что поведение Максима Чайковича не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая им самим, с предсезонного периода. В пятничном подготовительном матче между игроками сборной он несколько раз демонстрировал недобросовестное и неспортивное поведение, которое привело к грязным силовым приёмам против товарищей по команде, играющих против него. Команда согласилась, что такое поведение игроков недопустимо. Поэтому сборная исключила Максима Чайковича из состава команды», — говорится в сообщении сборной», — говорится в пресс-релизе словацкой команды.
Сразу после того, как Чайковича выселили из тренировочного лагеря, он заявил, что сожалеет о произошедшем и уважает решение команды. И тут стоит согласиться с Максимом Замятиным, разбиравшимся в скандале с отчислением нападающего. Неужели у тренеров не было других способов воздействия на своего лучшего нападающего? Боюсь представить, что нужно устроить на льду, чтобы вылететь из нынешней сборной Словакии.
Фото: Kevin Light/Getty Images
Лукас Райхель (Германия)
Клуб: «Айберен» (DEL)
Год рождения – 2002
Амплуа – левый нападающий
Немцы планомерно наполняют североамериканские клубы своими проспектами и семимильными шагами по общему уровню приближаются к соседям из Швейцарии. Хоккейная бундестим на всех возрастных уровнях уже лет пять как не соперник, которого можно обыгрывать на прямых ногах с двухзначным счётом. Пока мы восхищаемся Леоном Драйзайтлем, который и без Коннора Макдэвида может издеваться над энхаловскими защитниками, у немцев появился потенциально элитный обронец в лице Морица Зайдера, а на прошедшем драфте в топ-3 ушёл ещё один чумовой киндер Тим Штютцле. Но на проспекте «Оттавы» поток классных юниоров из Германии не прекратился и в первом раунде в «Чикаго» уехал его партнёр по юниорской и молодёжной бундестим Лукас Райхель.
Фото: Roland Krivec/Getty Images
Не самый габаритный вингер уже в прошлом году играл в звене Штютцле на турнире в Чехию и в 7 матчах набрал 5 очков. Именно та поездка в Остраву сделала из Райхеля железобетонного хоккеиста первого раунда и укрепила позиции в скаутских рейтингах. Мимо МЧМ в Эдмонтоне Райхель лидер немцев пролетает, но сокрушаться ему точно не стоит — возраст позволяет ему приехать на следующее мировое первенство в Швецию. А вот его сборной, потерявшей помимо него первого защитника (Зайдера не отпустил «Детройт») и основного вратаря Тобиаса Анчичку, придётся архисложно.
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