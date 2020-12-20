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Кубок Первого канала — 2020, Россия — Финляндия: прямая трансляция матча, 20 декабря 2020

Кубок Первого канала — 2020, Россия — Финляндия
Сергей Емельянов Павел Панышев
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Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн
Команда Валерия Брагина сыграет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Хельсинки, в великолепном стиле выиграла сборная России. На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
20 декабря 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Россия
Не начался
Финляндия

В первой игре команда Валерия Брагина сломила сопротивление Швеции в серии буллитов (4:3). В свою очередь чехи со счётом 3:4 в основное время проиграли финнам. Далее наши обыграли чехов (4:1), а шведы с таким же счётом взяли верх над финнами. Посмотрим, как закончится отчётное противостояние нашей сборной с коллективом Юкки Ялонена.

Турнирная таблица Кубка Первого канала

Матч Россия — Финляндия начнётся в 15:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».

Live Павел Панышев

Кто пропустил вчерашнюю пресс-конференцию Валерия Брагина и наших игроков — самое время ознакомиться.

Почему снова посадили Ткачёва? Пресс-конференция Брагина после победы над Чехией
Сборная России остановилась в шаге от победы на домашнем этапе Евротура.
12:32 Павел Панышев

Сегодня российская сборная сыграет в белой форме.

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