Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Хельсинки, в великолепном стиле выиграла сборная России. На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.
В первой игре команда Валерия Брагина сломила сопротивление Швеции в серии буллитов (4:3). В свою очередь чехи со счётом 3:4 в основное время проиграли финнам. Далее наши обыграли чехов (4:1), а шведы с таким же счётом взяли верх над финнами. Посмотрим, как закончится отчётное противостояние нашей сборной с коллективом Юкки Ялонена.
Матч Россия — Финляндия начнётся в 15:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».
Кто пропустил вчерашнюю пресс-конференцию Валерия Брагина и наших игроков — самое время ознакомиться.
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