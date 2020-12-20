Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн

Команда Валерия Брагина сыграет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Хельсинки, в великолепном стиле выиграла сборная России. На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.

В первой игре команда Валерия Брагина сломила сопротивление Швеции в серии буллитов (4:3). В свою очередь чехи со счётом 3:4 в основное время проиграли финнам. Далее наши обыграли чехов (4:1), а шведы с таким же счётом взяли верх над финнами. Посмотрим, как закончится отчётное противостояние нашей сборной с коллективом Юкки Ялонена.

Матч Россия — Финляндия начнётся в 15:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».