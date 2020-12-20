Вы хотите наши налоги? Как Беттмэн уговорил Канаду разрешить сезон в НХЛ

В воскресенье должно состоятся заседание совета управляющих НХЛ, которое наверняка ратифицирует новое соглашение о начале сезона 13 января и регулярном чемпионате, который будет состоять из 56 матчей. Совещание профсоюза игроков состоится в ближайшие дни, но в пятницу более 100 хоккеистов посетили встречу, на которой получили самую свежую информацию о возвращении в игру. Вместе с тем, вопросов о новом сезоне и жизни в нём ещё достаточно много.

Хоккей всё-таки будет! Сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярке 56 матчей Деньги не стали камнем преткновения, а сезон должен получиться очень интересным и необычным.

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На условиях анонимности один из игроков НХЛ поделился в интервью канадской франкоязычной телекомпании TVA Sports своими мыслями о предстоящем сезоне.



«Предчувствие хорошее, есть нормальное взаимопонимание. Хоккеисты хотят играть, а это самое главное. Мы уже уладили большое дело, когда несколько недель назад владельцы согласились не пересматривать коллективное соглашение. Финансовый аспект перестал быть проблемой, но осталось ещё много нюансов о противостоянии ковиду. Нужно установить много правил и протоколов», — сказал игрок.



Что касается формата перемещений в предстоящем чемпионате, то лига уже предупредила хоккеистов, что переездов будет минимум, а игры будут проходить только между командами одного дивизиона. «Как нам сказали, «пузырей», какие были в Эдмонтоне и Торонто, больше не будет. Цель всех состоит в том, чтобы играть на домашних стадионах. Скорее всего, мы будем играть 2-3 матча против одной и той же команды за несколько дней, чтобы минимизировать расходы. Это будет похоже на расписание бейсбола, где иногда бывает по 3-4 матча против одного соперника», — отметил хоккеист.



Что касается возможных перемещений мест дислокации команд, то и здесь не всё определено. Так, вполне возможно, что «Сан-Хосе Шаркс» придётся открыть тренировочный лагерь и начать регулярный чемпионат не у себя в Калифорнии, а в Аризоне, поскольку в округе Санта-Клара свирепствует коронавирус. В Санта-Кларе контактные виды спорта запрещены минимум до 8 января, и команда из Сан-Франциско по американскому футболу проводила свои последние матчи в аризонском Глендейле.

Некоторые ключевые даты:

31 декабря — начало тренировочного лагеря для 7 команд, не игравших в плей-офф-2020.

3 января — начало тренинг-кемпов остальных 24 команд.

8 мая — последние матчи регулярного чемпионата.

9 мая — старт плей-офф (4 раунда, серии до 4 побед).

1 — 7 июля — последние матчи финала Кубка Стэнли.

28 июля — открытие рынка свободных агентов.

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Вместе с тем, неопределённость судьбы канадского дивизиона, кажется, не станет проблемой. Изначально боссы НХЛ волновались о том, что власти различных провинций Канады не разрешат играть из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако эта угроза не оказалась реальной, хотя итоговые документы пока не подписаны.



«Были вопросы по канадскому дивизиону. Сложнее всего с двумя провинциями — Квебек и Британская Колумбия, но в Квебеке глава провинции Франсуа Лего уже сказал «да», а в Британской Колумбии это вопрос времени. Это будет решено», — сказал источник TVA Sports.

Вместе с тем, возможный переезд канадских клубов на территорию США может оказать и серьёзное влияние на наполняемость местных канадских бюджетов. В этом плане стоит отдать должное комиссару НХЛ Гэри Беттмэну, который воспользовался своим гигантским опытом и на переговорах с властями канадских провинций надавил на больную мозоль. В случае вынужденного переезда Канада потеряет около 180 игроков, которые платили большие налоги. Если они будут трудиться на территории США, то и налоги будут платить в американский бюджет, которые, к слову, могут быть намного меньше канадских. Для Канады, которая потратила более $ 380 млрд на помощь своим гражданам во время пандемии, сейчас учёт налогов может стать одной из важнейших целей.

С надеждой на сознательность

Скорее всего, в ближайшие дни НХЛ запустит утомительный процесс по противостоянию коронавирусу, опубликовав многочисленные правила. И здесь у хоккеистов есть вопросы.



«Протоколы пока не написаны, много неясного. Например, игрок заразился коронавирусом, когда команда была на выезде. Он вынужден остаться на 14 дней в отеле, где жила команда и отбыть карантин. Предположим, команда к тому времени уже долго была на выезде, а тут ещё две недели «отсидки». Это значит, что игрок очень долго не сможет увидеть свою семью. Нужно быть осторожными, это понятно. Риск будет, даже если следовать всем правилам», — отметил один из хоккеистов.



Обозреватель TSN Фрэнк Серавалли отметил, что правила будут очень строгими, и особенно строго они будут регламентировать действия гостевых команд. В частности, игроки будут иметь право посещать только арену, тренировочный зал и гостиницу. Ходить в ресторан или в бар будет запрещено.



«Это правда, но разрешили гулять по улицам города. Но, например, встречаться с друзьями нельзя. Как я понимаю, лига будет в этом плане полагаться на сознательность игроков, с полицией никто стеречь нас не будет», — сказал один из собеседников Серавалли.