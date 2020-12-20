«Победа на ОИ-2018 – наш фундамент будущего». В сборной России уже готовятся к ЧМ

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала — 2020 с победы над Швецией по буллитам со счётом 4:3. Во второй встрече россияне оказались сильнее чехов (4:1), а в третьей игре взяли верх над финнами (5:1), выиграв домашний этап Евротура.

Итоги матча с коллективом Юкки Ялонена подвели первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг, главный тренер российской команды Валерий Брагин, а также игроки Андрей Кузьменко и Максим Мамин.

«Собрать за короткий период, сплотить команду – это сложный процесс»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг остался доволен выступлением сборной России на домашнем этапе Евротура.



«Мы выходим играть каждый матч на победу. Шли от матча к матчу. У нас одна система, всегда стараемся играть с учётом советских традиций и современного подхода.

На следующие этапы Евротура поедут те игроки, которые не участвуют в плей-офф. С учётом всего происходящего в мире мы не знаем, состоится турнир в Чехии перед чемпионатом мира или нет. У нас пока шесть матчей в этом сезоне, шесть побед. Мы проверили огромное число игроков.



Непросто найти вратарей, которые добывают победы. Мы увидели, что Александр Самонов выиграл три матча, но конкуренция продолжается. Мы не меняем нашего победного подхода. У нас современная система скаутинга, проведена огромная коллегиальная работа по мониторингу игроков. Валерий Брагин за эти три матча отдал всё, что мог. Думаете, соперники не хотели нас обыграть? Они отдали всё, была настоящая спортивная война. Мы довольны тем, где находимся на сегодняшний день.



Собрать за короткий период, сплотить команду – это сложный процесс. На той же Олимпиаде один матч может решить судьбу всего турнира. Все собираются вместе в одно время, работают. Все бились друг за друга», — сказал Ротенберг.

Сборная России обыграла финнов выиграла домашний этап Евротура! Как это было Команда Валерия Брагина заняла первое место на Кубке Первого канала. Рассказали о всех подробностях победы формате в онлайн-трансляции.

«Фундамент, который мы заложили на ОИ-2018, это наш фундамент будущего»

Также Роман Ротенберг вспомнил про Олимпиаду 2018 года и победу российской сборной на предыдущем этапе Евротура в Финляндии.



«Сейчас мы акцентируем внимание на МЧМ, жить в «пузыре» – это вызов. Тренерский штаб высылает ребятам программу подготовки, но ничего не заменит человеческого общения. Все в строю, нет никаких позитивных тестов, всё хорошо. Команда на позитиве, все готовы играть.



Вспомните, как наша молодая команда обыграла мужиков на Кубке Карьяла. Они героически выступили, обыграли мужиков. Они заложили фундамент этой победы. Мы желаем нашим парням удачи в Эдмонтоне. Тот фундамент, который мы заложили на Олимпиаде в Южной Корее, это наш фундамент будущего», — заявил Ротенберг.

Россия непобедима на Евротуре! Первый турнир Брагина закончился разгромом финнов Кубок Первого канала остаётся в Москве, а игра сборной подарила надежду.

«Хотим играть в агрессивный атакующий хоккей»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин пояснил, какого хоккея ждёт от своих хоккеистов.



«Сегодня у нас третья игра, но получился хороший агрессивный матч. Хорошая победа была сегодня. Играли за первое место, была полная концентрация.



Вова Ткачёв подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен, дали обоим отдохнуть. У Бурдасова лёгкая травма, думаю, скоро он будет играть. Почему не проверили других вратарей? Это, возможно, последний этап перед чемпионатом мира, у других вратарей не было опыта, мы довольны, что Самонов сыграл три игры на хорошем уровне.



Конечно, домашний турнир, была ответственность. Всех игроков практически я знаю, хорошая и рабочая атмосфера, очень довольны победой. Посмотрели в деле наших кандидатов. Большинством игроков остались довольны. Ребята отдохнули, подготовились, потренировались. На третью игру стало проглядываться то, что мы хотим видеть от нашей команды.



Мы с Игорем Ларионовым постоянно на связи, я желаю удачи нашей молодёжной сборной, у неё хорошие шансы выиграть чемпионат мира в этом году. Повторюсь, мы постоянно на связи, у нас много общения и обсуждения.



В клубах разные тактики, мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей. Не все сразу перестроились, к третьей игре во многих моментах у нас получалось.



Волнение присутствовало, но у меня огромный опыт, никакого мандража не было. Хотелось выиграть, был адреналин, мы рады, что добились победы», — сказал Брагин.

Самонов, Яковлев и Кузьменко — лучшие игроки Кубка Первого канала

«По поводу ЧМ пока не думаю. Надо работать и прогрессировать»

Нападающий Андрей Кузьменко признался, что мыслей о чемпионате мира у него пока нет.



«Пока у меня здорово получается завершать, партнёры хорошо отдают. Для меня это толчок дальше, чтобы работать и прогрессировать. У нас все игроки лидеры, нет такого, чтобы кто-то больше брал на себя. Все четыре звена играют на победу. Выходим каждую игру и работаем. Мы забросили хорошие шайбы, неплохо сыграли в обороне, плюс Самонов подтащил.

Думаю, что первая игра со Швецией была самой яркой по накалу. Очень много эмоций было, ещё и у отца день рождения был, очень хотелось забить. Не загадываю, что будет завтра. По поводу чемпионата мира пока вообще не думаю. Надо работать и прогрессировать. Рано думать про май или июнь», — подытожил Кузьменко.

«С финнами, конечно, уже тяжеловато было физически»

Нападающий Максим Мамин остался рад, что у его звена получилось удачно сыграть в матче с финнами.



«Три игры выиграли, сыграли по заданию, практически всё получилось. С финнами, конечно, уже тяжеловато было физически, но парни работали, поэтому результат пришёл. Здорово, что нашему звену сегодня удалось забить. Понравилось играть с Воронковым, работоспособный парень. Здорово играет перед воротами, думаю, у него всё впереди. Поздравили его Карнаухова с первыми заброшенными за сборную шайбами», — заявил Мамин.