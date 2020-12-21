Надрыв и драма – путь сборной России при Брагине. Но разве кто-то ждал другого?

Российская хоккейная сборная триумфально завершила домашний Кубок Первого канала. На первом турнире под руководством Валерия Брагина наши парни одержали три победы – с разным счётом, разным течением игры, но в одинаковом стиле. И после этих московских матчей вполне можно понять, что собой будет представлять взрослая сборная брагинской сборки.

Россия непобедима на Евротуре! Первый турнир Брагина закончился разгромом финнов Кубок Первого канала остаётся в Москве, а игра сборной подарила надежду.

«Мы хотим играть в агрессивный атакующий хоккей», — заявил Валерий Николаевич после матча с финнами и слегка покривил душой. Точнее, Брагин сказал то, что хочет слышать Роман Ротенберг, то, что «схавают» болельщики, которые после перформанса молодёжки Ларионова на Кубке Карьяла ничего и слышать не хотят про какой-либо иной стиль. Да ведь и Кудашова убирали из сборной как раз потому, что в игре национальной команды, в соответствии с заданием тренера, не было ни агрессии, ни атаки, а лишь серость, уныние и бесконечное терпение.

Так что Брагин ничего другого сказать не мог. Но три матча наглядно показали, в какой действительно хоккей собирается играть Валерий Николаевич. Да в тот же самый, что играла его молодёжка! И это нормально: Брагин – взрослый человек со своим видением хоккея, и он не будет перестраиваться под все «хотелки» высшего руководства. У него свой стиль, в который он верит и который может приносить результат. Выигранный Кубок Первого канала тому подтверждение.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Победа на ОИ-2018 – наш фундамент будущего». В сборной России уже готовятся к ЧМ Итоги Кубка Первого канала подвели Роман Ротенберг, Валерий Брагин и хоккеисты российской национальной команды.

Что же собой представляет брагинский хоккей? Просто вспомните молодёжку прошлых лет и сравните со свежим выступлением взрослой команды. Это бесконечная борьба, это игра от обороны, это меньшее, чем у соперника, количество бросков и созданных моментов. В этом контексте немного отличий от хоккея Кудашова. Но! Команды Брагина всегда искупают терпеливый, аккуратный и скучный базис резкими взрывами, проявлением характера, своевременными голами, всплеском индивидуального мастерства отдельных игроков.

Матчи сборной России при Брагине очень редко получаются целостными. Почти всегда есть какие-то провальные отрезки, но есть и сверхудачные, причём выросшие, как кажется, из ничего. Как правильно отметил один из моих коллег, Валерию Николаевичу как будто всегда нужна драма. Даже если соперник не готов её разыграть.

Вот возьмём матчи на Кубке Первого канала. Ярче всего вышло со шведами, которые реально вышли играть на победу со сборной России. «Тре крунур» возили нашу команду весь второй период, в этом отрезке подопечные Брагина редко выходили из своей зоны, но умудрились забить. В третьей двадцатиминутке шведы вышли вперёд, а затем Россия взорвалась, сравняла счёт в классной атаке с ходу (где они были раньше?), а потом ещё и воспользовалась «подарком» от тренера соперников, решившего рискнуть с запросом на вне игры. Но всё равно не смогла выиграть в основное время.

Россия вымучила победу в первом матче Брагина. Всё решил изящный буллит Кузьменко Шведы выглядели лучше большую часть встречи, но наши парни выиграли за счёт характера, чуйки главного тренера и индивидуального мастерства.

Матчи с вялыми чехами и ещё более сонными финнами Россия, по-хорошему, должна была брать вообще без каких-либо нервов. Но наши ребята умудрялись давать шансы сопернику, как будто им было скучно просто доводить встречи до победы. Чехи весь второй период возили нас позиционками (чехи!), поэтому пришлось сильнее, чем должно было, радоваться шайбе Мамина в начале третьего периода. Вот он, своевременный гол!

Красота от сборной России! Чибисов обманул чехов слепой передачей на гол Команда Брагина вновь выиграла на Кубке Первого канала. На этот раз гораздо увереннее.

С финнами (совершенно «мёртвыми») поиграть в накал страстей было тяжело, но наши попробовали: прозевали смену после первой шайбы Воронкова (гол Песонена с пятачка отменили), а затем, уже после легитимного гола экс-игрока «Магнитки», проспали концовку периода, дав шанс Самонову и в этой игре показать себя. Словом, чуть-чуть, но заставили понервничать, хотя преимущество-то у нашей команды было громадное.

Однако стиль Брагина работает только вот с такими надрывами, с преодолением трудностей, многие из которых создаются собственноручно. И тут ничего не поделаешь. Если вы хотите посмотреть на зрелищный, доминирующий хоккей – это вам к Ларионову и его молодёжке. У взрослой сборной при Брагине будет много борьбы, работы и «бей-беги», зато «просветления» будут возникать вовремя и словно из воздуха.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В соответствии со стилем Брагин предъявляет и требования к хоккеистам. Он легко может обойтись в важные моменты встречи без талантливого и техничного, но вальяжного и инфантильного Ткачёва, которого потенциальным лидером сборной России сделали его статистика в СКА и общественное мнение, но никак не Валерий Николаевич. В национальной команде Брагину от хоккеиста нужен характер, а не эстетика, следование стилю, а не импровизация. Не взять лидера СКА на турнир наставник не мог (да и не он один определяет состав), но во время матчей Брагин показал, кто в команде главный. И это не какая-то месть, не гнобление, просто Ткачёв не отвечал требованиям наставника сборной, вот и всё.

Лидер СКА провалился, а России нужна была победа. Брагин прав, что посадил Ткачёва Пока в составе национальный команды больше «доноров», чем баланса и здравого смысла.

Вероятно, это немного расходится с линией партии, но Брагину не нужны в команде односторонние технари и свободные художники. Валерию Николаевичу милее такие живчики, как Кузьменко и Толчинский, такие работяги, как Воронков и Мамин. Как выяснилось, забивать голы они тоже прекрасно умеют, но при этом ещё и работают так, как хочет тренер. А что сделал Ткачёв, чтобы не оказываться на скамейке после двух периодов?

Хоккей Брагина стоит на нескольких китах. Во-первых, стиль, сопряжённый с характером, о чём я уже сказал. Во-вторых, контакт с командой. Брагин великолепно чувствует ребят на скамейке, у него есть тренерская чуйка, позволяющая выпускать на лёд в нужный момент именно тех, кто готов к подвигу, не смотря на их статус, регалии и номер звена, в котором парни начинали матч. В-третьих, игра в большинстве. На Кубке Первого канала сборная России реализовала не так много попыток, но практически каждый раз здорово двигала шайбу по зоне и показывала хорошую бросковую активность. Вопрос в реализации, но это должно прийти. В-четвёртых, игра вратаря. Когда команда порой сознательно отдаёт инициативу, выбирает терпеливую тактику, то без надёжного голкипера не обойтись. Именно поэтому все три матча на турнире провёл Самонов, который хоть и мало играл за СКА в регулярке, но всегда находился на виду как у Брагина, так и у тренера вратарей сборной. В Александре в национальной команде были полностью уверены, и он не подвёл. Возможно, не подвели бы и Федотов с Тарасовым, но Брагин, которому репутационно необходимо было выиграть все матчи на турнире, не мог рисковать. А про упущенную возможность просмотреть новых вратарей говорить не стоит – в сборной России хотели лишь устроить контрольную проверку Самонову, остальных голкиперов взяли для количества, да на случай форс-мажора. Понятно же, что ни Федотова, ни Тарасова не будет весной на чемпионате мира – зачем их смотреть? В Минск (или куда-то в другое место) поедет Самонов, как самый надёжный и проверенный российский голкипер КХЛ. Сменщиком его, вероятно, будет Ярослав Аскаров, а кого пригласят третьим вратарём в роли туриста – не так важно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Наконец, в-пятых. Важнейший «кит» Брагина – равнозначное отношение ко всем хоккеистам. У него нет неприкасаемых любимчиков, никто не выезжает на прежних заслугах или сложившейся репутации. Про Ткачёва я уже упомянул, но, скажем, и слегка выпавшего из игры с чехами Шипачёва Брагин тоже усадил в третьем периоде. А также не простил Чибисову, отлично проведшему матчи со шведами и чехами, грубую голевую ошибку в игре с Финляндией при комфортном счёте, «наказал» Юдина непопаданием в состав за два удаления во встрече с Чехией. Строго? Да, но ведь справедливо. Не думаю, что из-за такого отношения в сборной, у ребят будут трястись руки, ведь Брагин прекрасно умеет создать добродушную атмосферу в команде. Он не изничтожает за ошибки, а даёт возможность подумать над ними и потом обязательно предоставляет новый шанс. Это ещё и психологический момент, в результате которого у игрока не вырабатывается ненависть к злому тренеру, зато повышается ответственность за каждое действие в матче за главную команду страны.

Работу Брагина мы, конечно, будем оценивать после чемпионата мира. Всё будет зависеть от результата. Кубок Первого канала лишь обрисовал нам в общих чертах, какой будет сборная России в конце весны. Эта картина сейчас нравится не всем, но всё же она даёт надежду, что в 2021 году золото мирового форума наконец вернётся в нашу страну. И если это произойдёт, то всем будет наплевать, что сделано это будет не в лихом комбинационном и доминирующем стиле, а с надрывом, драмой и характером. Да так даже будет веселее.