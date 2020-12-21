Бобровский всё-таки станет вратарём на $ 70 млн? 31 вопрос командам НХЛ

Как будет себя чувствовать Худобин в роли первого номера и сколько здоровья осталось у Стэмкоса?

Совсем скоро за океаном стартуют тренировочные лагеря, а 13 января должен начаться очередной регулярный чемпионат НХЛ. Клубы вовсю заняты подготовкой и возвращением хоккеистов в своё расположение. Учитывая скомканность подготовки и полную неопределённость со сроками нынешнего межсезонья, некоторые команды не успели решить важные вопросы по комплектованию.

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«Анахайм» — в каком направлении движемся?

Реальным восстановлением команды «утки» пока не занимались, и, судя по всему, не горят желанием это делать. Поколение Гецлафа и Перри постепенно сходит со сцены, а молодым ещё предстоит сделать серьёзный рывок вперёд, чтобы суметь брать на себя ответственность за результат. Конечно, у «Дакс» очень хорош голкипер Джон Гибсон, который может «воровать» победы, и этого, возможно, хватит для попадания в зону плей-офф. Но если дела пойдут не так хорошо, то в клубе потребуется настоящая генеральная уборка.

«Аризона» — как пережить очередное плохое межсезонье?

У наставника «койотов» Рика Токкета заканчивается контракт, и важность этой фигуры для команды невозможно переоценить. Вместе с тем, никаких кадровых достижений у «Аризоны» нет: от скандального проспекта Митчелла Миллера пришлось отказаться по политическим причинам, дорогостоящего капитана Оливера Экмана-Ларссона оказалось невозможно обменять, ну а уход Тейлора Холла был предсказуем. «Койоты» молоды, и будут нести коллективную ответственность за результат — много будет зависеть от мотивации, которую даст коллективу Токкетт.

«Бостон» — что с защитой?

Тори Крюг уехал в «Сент-Луис», Здено Хара до сих пор не подписан, а Джон Мур, Лозон, Зборил и Вяякяняйнен на четверых провели 48 матчей в НХЛ за карьеру. Словом, в обороне у «Брюинз» легко могут начаться беспорядки. Особенно сложно будет с левыми защитниками, поскольку здесь лучшим человеком у «мишек» станет Мэтт Грызлик, а все основные силы — Макэвой, Карло и Клифтон — играют справа.

Здено Хара Фото: Getty Images

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«Баффало» — как выйти в плей-офф?

Десять лет поклонники «Сэйбрз» ждут, когда же закончится этот кошмар, и в нынешнем сезоне есть определённые предпосылки, что сезон получится лучше обычного. Нападение укрепилось Тейлором Холлом, у которого может образоваться симпатичная связка с Джеком Айкелом. Центральную линию укрепили ветераном Эриком Стаалом. Расмус Далин и остальная молодёжь стала опытнее, а основная проблема может быть связана с вратарской линией. Для стабильности команде необходимо двое хороших голкиперов, а Линус Улльмарк и Картер Хаттон оставляют своей игрой куда больше вопросов, чем ответов.

«Калгари» — Маркстрём ответить на вратарский вопрос?

«Огоньки» уже давно пытаются решить проблему с основным голкипером, которая неожиданно затянулась после ухода Микки Кипрусоффа. Давид Риттих, Майк Смит, Кэм Тальбо — все эти люди не впечатлили, находясь в «рамке» ворот «Калгари», и теперь надежда на Маркстрёма, которого клуб подписал с рынка свободных агентов. «Флэймз» инвестировали в шведа $ 36 млн, и теперь на плечах вратаря лежит большая ответственность.

«Каролина» — можно ли выиграть Кубок Стэнли без звёздного голкипера?

У «ураганов» с вратарями не то, чтобы плохо, но как-то непонятно. Петр Мразек и Джеймс Раймер не против ротации, и каждый из них хорош в качестве «вратаря номер полтора». Достаточно ли будет этого, чтобы далеко зайти в плей-офф и претендовать на Чашу? Если Мразек почувствует уверенность и будет играть стабильно, то ответ скорее положительный.

«Чикаго» — трое в «рамке» одинаковы с лица?

Кроуфорд и Ленер покинули стан «Блэкхоукс», и остались «чёрные ястребы» с тремя, одинаково ненадёжными голкиперами. Малкольм Суббан, Кевин Ланкинен и Коллин Деллиа — каждый из них может неожиданно воспарить над прошлыми проблемами и нестабильностью, но если этого не произойдёт, то пропускать «Чикаго» будет много. Суббан, похоже, растерял весь свой потенциал, который был ранее, Делиа сыграл 18 матчей в карьере в НХЛ, Ланкинен — ноль. Если учесть, что в прошлом сезоне защита «Чикаго» больше всех пропускала бросков в створ в среднем за игру, то работы у неопытных голкиперов будет много.

«Колорадо» — можно ли оставаться без травм?

Самый большой вопрос для «лавин» — как сохранить здоровье для своих лидеров, поскольку в прошлом году талантливый коллектив мучили травмы. Микко Рантанен пропустил 28 матчей, Габриэль Ландеског — 16, Филипп Грубауэр — 20, Кейл Макар — 13. Если всё продолжится в том же духе, далеко пройти в плей-офф будет трудно.

«Коламбус» — закончилось ли похмелье после Панарина?

«Мундиры» могут сколько угодно утверждать, что после ухода Панарина и Бобровского команда стала ничуть не хуже. Но по результативности (2,57 гола за матч) «Коламбус» был в прошлом сезоне лишь четвёртым с конца, причём три худших клуба не попали в расширенный плей-офф. Теоретически, обмен Андерсон — Доми должен обеспечить «Блю Джекетс» две результативные тройки, но приобретений на рынке свободных агентов не было. Кто возьмёт на себя роль лидера-забивалы — пока непонятно.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

«Даллас» — Худобин сможет играть так же здорово, как в плей-офф?

Бен Бишоп залечивает травму, а это значит, что Антон Худобин будет безальтернативным номером один. Плей-офф россиянин провёл идеально, но нагрузка, которая выпадает на стартового вратаря — это особое дело. Если Худобин быстро обретёт свою боевую форму, то проблем у «Далласа», игра которого ориентирована на оборону, не будет. Но у Антона была очень загруженная осень, плюс восстановление после травмы — всё это может сказаться.

«Детройт» — будет ли прогресс в глубине состава?

Вопросов к худшей команде лиги предостаточно, но один из главных — будут ли прогрессировать звенья поддержки. К первой тройке, куда входят Ларкин, Манта и Тайлер Бертуцци, вопросов никаких. Приобретённые Бобби Райан и Владислав Наместников должны добавить команде мощи в атаке, но много будет зависеть о того, насколько готов давать результат Филип Задина и на что сейчас способен Робби Фаббри. Если эти парни смогут заиграть, «красные крылья» будут более конкурентоспособными, чем в прошлом сезоне.

«Эдмонтон» — Коскинен или Смит?

Команда, где играют два лучших форварда лиги, имеет сомнительные шансы продвинуться в плей-офф, и это из-за неважной комплектации вратарской линии. И Микко Коскинен, и Майк Смит хороши на отдельных отрезках сезона, а в прошлом году финн временами смотрелся очень неплохо, но для реализации амбиций «Ойлерз» нужна игра совсем другого уровня.

«Флорида» — Бобровский всё-таки станет вратарём на $ 70 млн?

Двукратный обладатель «Везины» провалил прошлый сезон, заставив всех говорить не о своей великолепной игре, а о великолепном контракте, который подписал с «пантерами». Теперь настало время отрабатывать столь щедрый договор, поскольку по проценту отражённых бросков Сергей в прошлом сезоне был аж на 38-м месте в НХЛ (90%). Главный тренер Джоэль Кенневилль и новый генменеджер Билл Зито должны найти подход к Бобровскому, к тому же «Флорида» пополнила состав качественными «двусторонними» игроками.

«Лос-Анджелес» — Даути снова станет элитным защитником?

У Дрю Даути было два сезона, в которых он не показывал привычных качеств супермена. Даути вполне мог бы возродиться, играя в паре с молодым Олли Мяяттёй или более опытным Тобиасом Бьёрнфортом. Для того, чтобы вернуться на прежний уровень, у него есть всё необходимое.

«Миннесота» — где центр первого звена?

Кирилл Капризов уже привлекает всеобщее внимание — это понятно, но нормального центра у российского таланта пока, вероятно, не будет. Вероятным кандидатом на позицию первого центра является Маркус Юханссон, которому нельзя отказать в старании, но который лучше чувствует себя на фланге. Джоэль Эрикссон Эк — центрфорвард оборонительного плана, Ник Бонино не создан для первой тройки, равно как и новичок Нико Штурм. Марко Росси, выбранный в первом раунде драфта, пока что слишком молод, и может не попасть в состав.

Кирилл Капризов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Монреаль» — Судзуки и Котканиеми оправдают ожидания?

«Канадцы» сделали несколько впечатляющих приобретений, прикупив Тайлера Тоффоли и Джоша Андерсона. Болельщики ждут дальнейшего прогресса от Еспери Котканиеми и Ника Судзуки, которые отлично сыграли в плей-офф, став влиятельными игроками. Два центра, которым едва исполнилось 20 лет — большой риск для команды, и по ходу сезона у них наверняка будут серьёзные спады. Насколько удачно они смогут пройти через трудности определит конкурентоспособность «Монреаля» в предстоящем сезоне.

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«Нэшвилл» — как восстановиться после неудачного сезона?

Прошлогоднее разочарование ещё свежо, хотя генеральный менеджер Дэвид Пойл и пытался проделать «чистку», не оставив в команде Гранлунда, Турриса, Бонино, Смита и Уотсона. На костяк команды, который возглавляет капитан Роман Йози, это оказывает определённое давление. Арвиддсону, Дюшейну, Джохансену и Форсбергу нужно забыть прошлые неудачи и вернуть команду на правильные рельсы. Если этого не произойдёт, то случится ярмарка-распродажа и будет объявлено о коренной перестройке состава.

«Нью-Джерси» — что делать с теми, у кого заканчиваются контракты?

Надежды болельщиков «Дэвилз» связаны с тем, что Никто Хишир и Джек Хьюз должны стать игроками мирового уровня. Но более острым вопросом является будущее тех, кто может стать неограниченно свободным агентом — это Никита Гусев, Кайл Палмьери и Трэвис Зэйджак. У Зэйджака есть полный запрет на обмен, но Гусева и Палмьери можно обменять до того, как соглашения истекут, или же договориться о новом контракте.

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«Айлендерс» — возможно ли повторить успех-2020?

Состав «островитяне» сохранили — исключение составил только Девон Тэйвз, который в прошлом составе был одним из лучших защитников лиги. Генменеджеру «Айлендерс» Лу Ламорелло пришлось отказаться от Тейвза из-за потолка зарплат и необходимости подписывать новый контракт с Мэтью Барзалом. А наставнику Барри Тротцу придётся заставить команду работать так же быстро и эффективно, как это было летом, когда они выиграли две серии. Против Ламорелло и Тротца трудно делать ставки, но трудолюбием далеко не всегда можно преодолеть дефицит в мастерстве.

«Рейнджерс» — молодые смогут прибавить?

Нет Лундквиста, нет Стаала, нет Йеспера Фаста, но есть молодые. Лафренье в тройке с Панариным и Крайдером — это должно быть восхитительно, но для обретения «химии» потребуется время. Каапо Какко может стать одним из лидеров на правом фланге. В любом случае, для «Рейнджерс» это будет сезон «янгстеров», поскольку Лафренье и Какоо исполнилось 19 лет, а Филипу Хитилу — 21 год.

Алексис Лафренье Фото: instagram.com/alexlaff11/

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«Оттава» — чего ждать и на что надеяться?

В команде много молодых, но важно не «перегреть» их, подводя к составу, и не бросить в бой слишком рано. Пока непонятно, будут ли «сенаторы» выступать за полноценный энхаэловский своей главной надежды Тима Штюцле. Остальная молодёжь может не выдержать очень плотного графика, который будет в этом году, а странность нынешнего сезона способна повлиять на развитие перспективных талантов самым непредсказуемым образом.

«Филадельфия» — кем заменить Нисканена?

Один из лидеров обороны «Флайерз» Мэтт Нисканен неожиданно ушёл на пенсию. И если Иван Проворов уже успел приобрести нужный опыт и готов играть огромное количество минут, то другим молодым защитникам — Трэвису Санхейму и Филиппу Майерсу — ещё предстоит обрести себя. Если Шейн Гостисбер или Эрик Густафссон не заменят Нисканена в первой паре, для команды это будет настоящая трагедия.

«Сан-Хосе» — Эрик Карлссон снова станет супергероем?

Шведский защитник был великолепен до середины сезона-2018/2019, когда он доминировал всюду и во всём. Потом он повредил пах, и на прежний уровень пока не вернулся. Если он снова станет супергероем, то у «акул» есть шанс быстро реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу. Но шведу уже 30 лет, и в своей карьере он получал уже несколько серьёзных травм, поэтому восстановление кондиций Карлссона остаётся под вопросом.

«Сент-Луис» — Тарасенко вернётся в прежнюю форму?

Две подряд операции на больном плече — слишком серьёзная вещь, к которой невозможно относиться без должного внимания. Владимиру 29 лет, что означает расцвет карьеры. Потенциально Тарасенко способен бороться за «Мориса Ришара» и другие индивидуальные награды, и тот отрезок, который он сыграет после восстановления, может стать определяющим для его будущего.

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«Тампа-Бэй» — Стэмкос останется здоровым?

С февраля 2020 года капитан действующих обладателей Кубка Стэнли провёл на льду 2 минуты и 47 секунд. Возможно, они были историческими, поскольку он успел за это время забить гол, но одновременно с этим Стэмкос усугубил травму. В октябре была сделана очередная операция, и, как ожидается, Стивен должен быть в строю к началу тренировочного лагеря. Пока нет никаких оснований для опасения, но травмы в последние годы было достаточно серьёзными, чтобы смело говорить о готовности Стэмкоса к сезону.

«Торонто» — помогут ли перемены в обороне?

«Кленовые листья» уже перестали быть командой, которая опирается только на задор и талант молодых нападающих. Подписание Зака Богосяна и Уэйна Симмондса добавит составу «песка» и упорства, но главным приобретением может стать защитник Ти Джей Броди. Если он сумеет стать достойным партнёром Моргана Райлли, «листья» станут намного лучше. Любопытно будет поглядеть и на лучшего защитника КХЛ Микко Лехтонена.

«Ванкувер» — молодёжь готова давать результат?

Сделать серьёзный шаг вперёд будет трудновато, поскольку костяк «Кэнакс» — это игроки моложе 25 лет. Потребуется удача и отсутствие травм, чтобы выступить лучше, чем год назад. Крайне любопытно будет посмотреть на игру Брэйдена Холтби, который не успел сыграть за «Ванкувер» ни одного матча, но уже стал героем двух небанальных историй.

«Вегас» — на что способны молодые центры?

Покупка Алекса Пьетранджело вынудила руководство «Голден Найтс» расстаться с Полом Штястны. Теперь «Вегас» будет опираться на Чендлера Стивенсона и Коди Гласса, чтобы заполнить пустоту в центральной линии. Смогут ли они как следует помогать Стоуну, Пачиоретти, Джонатану Маршессо и Райлли Смиту в деле обеспечения результативности? Тут возможны любые сюрпризы.

«Вашингтон» — кто будет сменщиком Самсонова

Лундквист неожиданно выпал из состава из-за проблем со здоровьем, а Илья Самсонов ещё должен проявить себя в роли первого номера. Возможно, на подмогу россиянину командируют Витека Ванечека, которому прочили шанс, пока не был подписан контракт с Лундквистом.

«Виннипег» — что будет с обороной?

Коннор Хеллебайк и звёздные форварды — это прекрасно, и это даёт «Джетс» шанс на выход в плей-офф. Но для более серьёзных задач нужно куда более ответственно подходить к игре в обороне. Болельщики ждут восстановления Джоша Морриси и прогресса от Дилана Демело. Год назад серьёзный шаг вперёд сделал Нил Пионк, но потребуется прибавление и от других игроков обороны — Дилана Самберга и Вилле Хейнолы.