Кучеров пропустит сезон НХЛ? Говорят, ему грозит операция

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму бедра. Из-за повреждения российский нападающий может выбыть на длительный срок.



У Кучерова начались проблемы ещё с первого матча серии плей-офф с «Коламбусом». Никита получил травму бедра и играл на уколах.



Конечно, Кучеров – один из лучших игроков лиги, и потеря звезды такого уровня не может пройти бесследно. Если потребуется хирургическое вмешательство, то «Тампе» придётся непросто.

По нашей информации, в ближайшее время будет принято решение об операции. Напомним, сезон НХЛ начнётся уже скоро – 13-го января.



Помещение Кучерова в список травмированных позволит «молниям» уложиться в потолок зарплат. Сейчас потолок «Тампы» превышен на $ 1,9 млн. При этом, у «Лайтнинг» по-прежнему без контрактов находятся защитник Эрик Чернак и нападающий Энтони Чирелли.

Источник: «Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных

«Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных

«Тампа-Бэй Лайтнинг» может поместить нападающего Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».



По информации источника, форвард «молний» долгое время борется с травмой, из-за которой он может выбыть на длительный срок. Перевод россиянина в список травмированных может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат.

«Кучерова беспокоила травма ещё с первого матча серии плей-офф с «Коламбусом»

Никите Кучерову, возможно, потребуется операция, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



«У Никиты ещё с плей-офф с первого матча серии с «Коламбусом» была травма бедра. Доигрывал российский форвард на уколах, лучше, увы, не стало. Бедро продолжает болеть.



Нам стало известно, что в течение недели, сразу после тщательного обсуждения с врачами, будет принято решение, что делать дальше. Возможно, потребуется операция», — сообщает телеграм-канал.

Лебрюн: Кучерову делали укол в бедро, но он может быть в порядке

«Возможно, его поместят в список травмированных»

Обозреватель канадского телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.



«Мне сказали, что Кучерову делали укол в бедро на прошлой неделе. Теперь, видимо, речь о том, как он на это реагирует и как себя чувствует. Если он в порядке, то всё хорошо. Если же он чувствует дискомфорт, то, возможно, его поместят в список травмированных. Посмотрим», — отметил Лебрюн.

Фридман: источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо

«Источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.



«Держу пари, «Тампа» предпочла бы иметь Кучерова здоровым. Источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо», — написал Фридман в своём «твиттере».

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