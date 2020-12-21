Кучеров пропустит сезон НХЛ? Говорят, ему грозит операция

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму бедра. Из-за повреждения российский нападающий может выбыть на длительный срок.
У Кучерова начались проблемы ещё с первого матча серии плей-офф с «Коламбусом». Никита получил травму бедра и играл на уколах.
Конечно, Кучеров – один из лучших игроков лиги, и потеря звезды такого уровня не может пройти бесследно. Если потребуется хирургическое вмешательство, то «Тампе» придётся непросто.
По нашей информации, в ближайшее время будет принято решение об операции. Напомним, сезон НХЛ начнётся уже скоро – 13-го января.
Помещение Кучерова в список травмированных позволит «молниям» уложиться в потолок зарплат. Сейчас потолок «Тампы» превышен на $ 1,9 млн. При этом, у «Лайтнинг» по-прежнему без контрактов находятся защитник Эрик Чернак и нападающий Энтони Чирелли.
«Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных
«Тампа-Бэй Лайтнинг» может поместить нападающего Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
По информации источника, форвард «молний» долгое время борется с травмой, из-за которой он может выбыть на длительный срок. Перевод россиянина в список травмированных может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат.
«Кучерова беспокоила травма ещё с первого матча серии плей-офф с «Коламбусом»
Никите Кучерову, возможно, потребуется операция, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
«У Никиты ещё с плей-офф с первого матча серии с «Коламбусом» была травма бедра. Доигрывал российский форвард на уколах, лучше, увы, не стало. Бедро продолжает болеть.
Нам стало известно, что в течение недели, сразу после тщательного обсуждения с врачами, будет принято решение, что делать дальше. Возможно, потребуется операция», — сообщает телеграм-канал.
«Возможно, его поместят в список травмированных»
Обозреватель канадского телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.
«Мне сказали, что Кучерову делали укол в бедро на прошлой неделе. Теперь, видимо, речь о том, как он на это реагирует и как себя чувствует. Если он в порядке, то всё хорошо. Если же он чувствует дискомфорт, то, возможно, его поместят в список травмированных. Посмотрим», — отметил Лебрюн.
«Источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо»
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.
«Держу пари, «Тампа» предпочла бы иметь Кучерова здоровым. Источники говорят, что с Кучеровым вроде бы всё хорошо», — написал Фридман в своём «твиттере».
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