Делаем экскурс в советскую и российскую историю, а также рассказываем о популяризации хоккея в настоящее время.

22 декабря – день рождения хоккея с шайбой в России. Ему исполнилось 74 года

74 года назад стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой

Днём рождения хоккея в России принято считать 22 декабря 1946 года. 74 года назад в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. В первом чемпионате приняли участие 12 команд. Турнир прошёл в два этапа: предварительные матчи в один круг в трёх группах по четыре команды в каждой, а также финальные встречи в двух группах за 1-3-е места (в два круга) и 4-7-е места.

Автором первого гола в истории отечественного хоккея стал играющий тренер московского «Динамо» Аркадий Чернышёв. Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой завершился уже 26 января 1947 года победой бело-голубых. В первом круге главного финала «армейцы» победили обоих соперников и набрали четыре очка, а спартаковцы — два. Хозяева льда — динамовцы — обе встречи проиграли. Однако второй круг принёс две победы динамовцам, а ЦДКА оба матча проиграл. У всех трёх команд стало по четыре очка, и для выявления первого чемпиона СССР пришлось считать заброшенные и пропущенные шайбы. Победителем стало московское «Динамо», завершившее финальный раунд с лучшей разностью шайб «+4».

Наставники. Часть 1. Аркадий Чернышёв Его имя высечено золотыми буквами в ряду выдающихся тренеров мира. Он из тех, с кем связано становление отечественного хоккея.

История побед сборной СССР и России

Советская сборная дебютировала на международной арене в 1954 году на чемпионате мира в Стокгольме. Наши хоккеисты сразу же завоевали золотые награды. Уже первая встреча с канадцами закончилась победой советских спортсменов — 7:2. Эта победа принесла сборной СССР первый титул чемпиона мира. Главными героями того турнира стали вратари Николай Пучков и Григорий Мкртычан, защитники Альфред Кучевский, Дмитрий Уколов, Александр Виноградов, Павел Жибуртович, Генрих Сидоренков, нападающие Всеволод Бобров, Виктор Шувалов, Алексей Гурышев, Юрий Крылов, Михаил Бычков, Александр Уваров, Валентин Кузин, Евгений Бабич, Николай Хлыстов и Александр Комаров. Практически этот же состав завоевал спустя два года и олимпийское золото.

Сборная СССР просуществовала по 1991 год и на протяжении всего своего существования являлась сильнейшей в мире — в активе сборной семь побед в девяти турнирах Олимпийских игр и 22 титула чемпионов мира за время 34 участий в чемпионатах мира. Советская сборная навсегда останется единственной командой в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без медалей.

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На зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, которые проходили спустя несколько недель после распада СССР, выступала так называемая Объединённая команда, которая в хоккейном турнире фактически и была представлена сборной России. Под руководством прежнего тренера сборной СССР Виктора Тихонова Объединённая команда сумела продолжить победные традиции прекратившей своё существование советской сборной и выиграть золото.

На чемпионате мира того же года уже выступала сборная России. За 28 лет российская команда добилась пяти побед на чемпионатах мира, а также стала обладателем трёх комплектов медалей серебряного достоинства и ещё пяти бронзовых комплектов. На Олимпийских играх россияне выиграли золотые медали под Олимпийским флагом в 2018 году, когда в финальном матче была обыграна команда Германии (4:3 ОТ). Однажды россияне остановились в шаге от золотого пьедестала (1998) и ещё однажды стали были удостоены медалями бронзового достоинства (2002).

Победы сборной России на Евротуре и мероприятия, направленные на популяризацию отечественного хоккея

К сожалению, из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по хоккею в 2020 году не состоялся, также был досрочно завершён розыгрыш Кубка Гагарина. Однако хоккейная жизнь на этом не останавливается. В нынешнем сезоне российская команда одержала две яркие победы на этапах Евротура. Сначала молодёжная сборная России под руководством профессора Игоря Ларионова покорила сердца любителей хоккея на Кубке Карьяла, а затем уже главная команда страны, ведомая Валерием Брагиным, не знала себе равных на домашнем Кубке Первого канала.

«Победа на ОИ-2018 – наш фундамент будущего». В сборной России уже готовятся к ЧМ Итоги Кубка Первого канала подвели Роман Ротенберг, Валерий Брагин и хоккеисты российской национальной команды.

Традиционно в России проходят различные мероприятия, способствующие популяризации хоккея среди массового зрителя. В середине ноября прошёл «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы прошли выставочные и регулярные матчи, посвящённые началу десятого сезона. Гостями праздника в городах марафона стали известные спортсмены, заслуженные врачи и ключевые общественные деятели регионов. Самая масштабная лига любительского хоккея России в этом году отмечает юбилей – вот уже 10 сезонов хоккеисты со всей страны каждый день выходят на лёд, чтобы сразиться за звание лучшей любительской команды Ночной хоккейной лиги.

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«Ночная хоккейная лига даёт толчок к развитию спортивной инфраструктуры. В Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге уже построены катки по грантам, которые Лига вручала победителям соревнований. НХЛ – уникальный проект со всех точек зрения», — полагает двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

На прошлой неделе в Лужках состоялся товарищеский хоккейный матч «Связь поколений», снова объединивший легенд хоккея и игроков сборной России. Вместе с легендарными Александром Кожевниковым, Валерием Каменским, Сергеем Фёдоровым, Александром Могильным и вышеупомянутым Фетисовым участие в матче приняли и действующие сборники Вадим Шипачёв, Кирилл Марченко, Владимир Ткачёв, Игорь Ожиганов, Иван Морозов, Егор Яковлев и многие другие игроки национальной команды. На лёд также вышли первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и президент КХЛ Алексей Морозов.

Организаторами матча выступили «Норникель» и Федерация хоккея России при поддержке Ночной хоккейной лиги.

Судил Фазель, играл Капризов. В Лужках прошёл гала-матч Легенд хоккея Легенды прошлого и звёзды настоящего сыграли в Московской области. На лёд вышли Буре, Ларионов, Шипачёв, Капризов и многие другие.

«Очень рад, что традиционный матч «Связь поколений» вновь состоялся несмотря на непростые условия. Это важный момент и для легенд хоккея, и для действующих игроков, и для тех, кто этот спорт поддерживает. Это знак того, что наш хоккей жив, конкурентоспособен и силён этой самой связью поколений. Поэтому за эту традицию мы будем бороться, несмотря ни на что», — говорил в интервью «Чемпионату» Владимир Потанин, глава компании «Норникель», которая на протяжении нескольких лет выступает генеральным партнером Федерации хоккея России и Ночной хоккейной лиги

Матч легенд хоккея за Северным полярным кругом. Как это было Легенды хоккея сыграли в самом северном городе мира. На лёд вышли Буре, Якушев, Фетисов и Каменский.

Регулярные соревнования с участием легенд хоккея в России, традиционный турнир «Кубок Легенд», Всероссийский фестиваль хоккея среди любительских команд с его незабываемыми финалом и гала-матчем в Сочи – все эти события способствуют развитию хоккея в России и помогают молодому поколению приобщиться к хоккею. Сегодня отечественный хоккей празднует свой 74-й день рождения. Верим, что главные наши победы ещё впереди.