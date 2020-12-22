От судьбы не ушли. Коронавирус и эпидемия травм загнали «Йокерит» в большой кризис

Клуб из Хельсинки проводит худший отрезок в КХЛ за несколько лет. В гостевом матче с московским «Динамо» финны нарвались на разгром.

3322 матча московского «Динамо» за 74 года истории

22 декабря 1946 стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Московское «Динамо» Московское «Динамо» провело первый матч в истории в Архангельске с местным «Водником». Подопечные Аркадия Чернышёва одержали гостевую победу со счётом 5:1.

Первые матчи за клуб провели голкипер Михаил Ухмылов, защитники Борис Бочарников, Василий Комаров, Олег Толмачёв, а также нападающие Николай Медведев, Николай Поставнин, Сергей Соловьёв, Василий Трофимов и сам Чернышёв.

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Играющий тренер Чернышев забросил первую шайбу в истории отечественных чемпионатов, а также отметился первым дублем в истории московского «Динамо». Ещё одним дублем отметился капитан команды Поставнин, в свою очередь нападающий Николай Медведев забросил первую шайбу в составе московского «Динамо».

За свою историю бело-голубые провели 3322 матча, в которых одержали 2038 побед, в том числе став 11-кратными чемпионами страны. Спустя 74 года после дебютного матча динамовцы на домашней арене в Петровском парке принимали финский «Йокерит». В этом сезоне команды уже встречались в Хельсинки, где «шуты» учинили московскому клубу форменный разгром – 6:1. Однако с тех пор многое изменилось.

Мощный провал «Динамо» в Хельсинки. Бело-голубые забивали даже в свои ворота Обескровленная травмами команда Крикунова была разгромлена «Йокеритом».

Особому положению «Йокерита» в КХЛ пришёл конец?

В течение большей части чемпионата команда Лаури Марьямяки входила в топ лиги по проценту набранных очков, при этом в реальности перемещалась с шестого на восьмое места в Западной конференции КХЛ. Всему виной количество перенесённых матчей из-за пандемии коронавируса. В то время, как российские клубы и команды из ближайшего зарубежья, сталкиваясь с заражениями игроков в своих рядах, были вынуждены проводить матчи молодёжными составами, финны словно находились на особенном положении в лиге. К началу ноября накопилось 10 случаев изменения даты матча «Йокерита» из-за проблем с коронавирусом. При этом ни разу финский клуб не был наказан техническим поражением за срыв встречи (оставим за скобками «технарь» финнам за отказ от встречи с минским «Динамо» по политическим причинами).

Новый скандал КХЛ! 6 игроков «Салавата» не пустили на финскую арену по требованию властей Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.

Но рано или поздно любому терпению приходит конец. На прошлой неделе руководство КХЛ в лице президента лиги Алексея Морозова ясно дало понять представителям финского клуба, что дальше переносов уже не будет, а вместо них будут технические поражения в случае невозможности проведения матча в установленный срок по вине «Йокерита» (заражение коронавирусом в нашей лиге считается виной тех, кто заразился).

КХЛ предупредила «Йокерит» о технических поражениях. Большое интервью с Морозовым Рубить шашкой с плеча не будут, но финский клуб взяли на заметку.

Целый ворох финских проблем

21 декабря пресс-служба «Йокерита» объявила о новом случае коронавируса в стане команды. Фамилию заразившегося финны афишировать не стали, но мы можем только констатировать, что в поездку по маршруту Подольск – Москва не смог отправиться главный тренер Марьямяки. Также вне состава по нераскрытым причинам остались голкипер Янис Калниньш, защитники Алекс Грант и Томми Кивистё, а также нападающие Хенрик Хаапала и Никлас Йенсен. Все перечисленные хоккеисты являются ключевыми персонами для «шутов». К тому же продолжают восстанавливаться от травм ведущие форварды Брайан О’Нил и Ииро Пакаринен. В этих обстоятельствах финской команде пришлось играть с «Витязем» в 2,5 пары защитников и 3 тройки нападения.

Тренер «Йокерита»: 53 броска должны нас чему-то научить перед матчем с «Динамо»

За 60 минут матча «Йокерит» произвёл 53 броска в створ ворот подмосковной команды, однако было очевидно, что без своих лидеров остальным игрокам финской команды ощутимо недоставало мастерства. В результате «Витязь» воспользовался проблемами соперника и одержал важную победу со счётом 2:1. На потере очков в Подольске проблемы финнов не закончились. Следующий матч в регулярке «Йокериту» предстояло провести меньше, чем через 24 часа, после завершения предыдущей встречи.

«Динамо» потеряло Линдберга на Евротуре

Для подопечных Владимира Крикунова отчётная встреча стала первой после выхода с паузы, связанной с проведением в России Кубка Первого канала. Европерерыв не прошёл бесследно для московской команды – в расположении сборной Швеции «сломался» центрфорвард второго звена Оскар Линдберг. По сведениям пресс-службы динамовцев, ожидается, что шведский форвард восстановится в начале января 2021 года.



«Многие игроки у нас были вызваны в сборную. Поэтому больше готовились под первый матч, под «Йокерит», рассчитывая, что они будут в полном составе. Но в итоге, как вы знаете, они приехали в усечённом составе. То есть получилось так, что готовились мы к одному матчу, а будет совсем другой.



Они, наверное, будут играть как вчера с «Витязем». Мы поединок в Подольске, конечно, посмотрели. Те ребята, которые оставались в расположении клуба, прошли хорошую подготовку. А те, кто в сборных был, конечно, у них всё немного иначе», – говорил Крикунов после утренней раскатки.

Крикунов: «Динамо» готовилось к одному матчу с «Йокеритом», а будет совсем другой

Муранов-шоу

Дополнительной интригой противостояния стала вратарская дуэль Эмиля Гарипова и Андерса Линдбека. Для обладателя Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» встреча с «Йокеритом» стала первой в бело-голубой форме на домашнем льду московского клуба. Предыдущее появление Гарипова на арене в Петровском парке оказалось одним из последних для голкипера в стане «Авангарда». В свою очередь Линдбек в последнее время столкнулся с абсолютно невероятной нагрузкой – с учётом этапа Евротура шведский вратарь появился на льду в официальном матче в четвёртый раз за четыре дня. В этом плане результат Андерса перекрыть будет решительно невозможно.

Гол, из-за которого психанул Гарипов. Влупил клюшкой по борту и замахнулся на партнёра Похоже, это был последний матч Эмиля за «Авангард».

Одним из самых критикуемых игроков в нынешнем созыве московского «Динамо» до поры до времени являлся Иван Муранов. Форвард нижних звеньев бело-голубых не мог забить первый гол в регулярных чемпионатах КХЛ на протяжении практически 90 матчей, однако во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевом» наконец прервал безголевую серию. В матче с «Йокеритом» 21-летний нападающий и вовсе превратился в главное действующее лицо в своей команде.

Играют много, а результата нет. 10 нападающих КХЛ, которые никак не могут забить С момента последнего гола Каблукова скоро исполнится два года, однако в этом списке есть и неожиданные фамилии.

Уже в стартовом периоде Муранов оформил первый дубль за карьеру в КХЛ, причём обе шайбы были заброшены в очень эффектном стиле. Сначала Иван переиграл Линдбека, выкатившись «один в ноль», а затем отличился и при игре в меньшинстве, продемонстрировав классный бросок. Выпускник СДЮШОР «Динамо» за восемь минут забросил две шайбы, тогда как за предыдущие 105 матчей в КХЛ (с учётом плей-офф) в его активе было три гола. Невероятное событие для молодого форварда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» берёт реванш, а «Йокерит» переживает кризис

На старте второго периода классическая комбинация удалась первому звену бело-голубых. Капитан динамовцев Вадим Шипачёв расположился за воротами гостей, показал движение в одну сторону, после чего с другой стороны нашёл точной передачей Дмитрия Кагарлицкого – бросок в касание и 3:0 на табло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Судьба встречи на этом была фактически решена. Проводивших второй матч за два дня гостей начали стремительно покидать силы, и изменить характер встречи они уже не могли. К тому же очень уверенно на последнем рубеже действовал Гарипов. Окончательный счёт в матче установил Дмитрий Яшкин, переправивший шайбу в ворота после броска Андрея Сергеева. Таким образом команды обменялись разгромными победами на домашних площадках в этом сезоне.

«Йокерит» потерпел четвёртое поражение кряду, что является для финского клуба худшей серией за последние три сезона в КХЛ. Коронавирус и эпидемия травм всё-таки настигли «шутов». А впереди подопечных Марьямяки ждёт непростая серия матчей с «Северсталью», «Локомотивом», СКА и ЦСКА. Если лидеры финской команды вместе с её главным тренером не вернутся в строй, на отметке в четыре поражения серия неудач может и не закончиться.