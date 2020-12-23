На помощь Ласькову позвали легенду «Магнитки». Какими будут трансферы клуба при Гомоляко?

Когда в октябре 2019-го действующий босс «Магнитки» Сергей Ласьков заменил казавшегося незаменимым Геннадия Величкина на посту вице-президента, то никто попросту не знал, чего ожидать от протеже владельца «Металлурга» Виктора Рашникова. Казалось, бывший заместитель гендиректора Магнитогорского металлургического комбината по производству и в прямом смысле человек с завода — это временная фигура, поставленная Рашниковым до того момента, когда первый человек «Магнитки» найдёт своему детищу нового менеджера, который и начнёт великую магнитогорскую перестройку. Но в итоге собирать новый «Металлург» и выводить клуб из депрессии доверили именно Ласькову, мгновенно очаровавшему не только болельщиков «Магнитки», но и почти всю хоккейную прессу после введения потолка зарплат. В особенностях первого межсезонья Ласькова уже разбирался мой коллега.

Фото: photo.khl.ru

Феномен Ласькова, чистка бюджета, забытая перестройка. Особенности межсезонья в «Магнитке» В КХЛ уже соскучились по сильному «Металлургу».

Сменщик Величкина одним из первых принял новые правила игры и в несколько телодвижений расчистил раздутую платёжку «Магнитки», отказавшись игроков, не осознающих новые зарплатные реалии — не прогнулся Ласьков даже в переговорах с воспитанником «Металлурга» Виктором Антипиным, отказавшимся падать в деньгах. Да, одного из лучших российских пакмуверов он в итоге лишился, но зато показал всем остальным, что не позволит игрокам и их агентам заламывать себе руки. А ещё, в отличие от 99% своих коллег, ставленник Рашникова не боялся в подробностях объяснять каждый свой шаг. Например, могли ли вы себе представить, что всю информацию о затяжных переговорах с Сергеем Мозякиным будете получать не из анонимных телеграм-каналов, а напрямую от вице-президента «Магнитки»? Забавно, но после того как клуб и Мозякин ударили по рукам, Ласьков заявил, что договориться с кахаэловской легендой было легче, чем с немецкими компаниями о поставке различных агрегатов.



Ведёт жёстко себя Ласьков не только в переговорах с хоккеистами, но и в общении с журналистами. Чего только стоит история, когда эмоциональный менеджер захотел поймать корреспондента и сделать ему втык. Позже новый босс «Магнитки» за свои слова извинился, но этим инцидентом окончательно подтвердил репутацию уральского мужика с душой нараспашку. Некоторых после этого инцидента Ласькова от себя отпугнул, но его открытость скорее подкупала, чем отталкивала. Пусть иногда она и граничила с безрассудной эмоциональностью. В конце концов, настолько прозрачного менеджера в КХЛ ещё не было.

Ласьков извинился перед журналистом за фразу «хочется поймать и дать втык»

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Назвать Ласькова абсолютно чужим в спорте нельзя — новый вице-президент «Магнитки» оказался в клубе не прямиком из цеха, а несколько лет совмещал работу в ММК с должностью председателя попечительского совета местного баскетбольного клуба. Не смотрится инородным телом Ласьков и в хоккее: при характеристике хоккеистов он не оперирует банальной статистикой и общими фразами, а старается описать их сильные и слабые стороны, создавая впечатление человека, действительно погруженного во всю подноготную, и даже во время прямых эфиров загнать его почти нереально загнать в тупик тем или иным вопросом.

Но в то, что менеджер, отработавший в КХЛ один неполный сезон, досконально знает рынок, изначально верилось с трудом, и вряд ли хоть кто-то верил, что в первом полноценном сезоне Ласьков избежит селекционных провалов. Ставленник Рашникова зарекомендовал себя как менеджер, умеющий считать деньги и жёстко стоять на своём в диалогах с агентами, но доверять ему единоличные полномочия при выборе хоккеистов было чересчур смело. В идеале рядом с Ласьковым должен был быть человек с хоккейным бэкграундом, способный подстраховать его на поворотах и стать проводником на хоккейном рынке. На такой шаг Рашников в итоге не решился. Впрочем, собирал новую «Магнитку» Ласьков не в одиночку. Ещё прошлой зимой в «Магнитке» появился селекционный отдел, в который вошёл местный воспитанник Виктор Постников, не так давно завершивший карьеру. По нашей информации, именно сын легендарного магнитогорского тренера был одним из инициаторов подписания провалившейся финской связки Песонен – Ламмикко. Стоит ли говорить, что сейчас позиции Постникова-младшего в клубе пошатнулись? Особенно на фоне того, что в Магнитогорск на должность спортивного директора вернулся Сергей Гомоляко.

Фото: photo.khl.ru

Один из самых колоритных хоккеистов 90-х и легенда «Магнитки» после завершения карьеры шесть сезонов работал тренером, а после «ушёл в офис» и переквалифицировался в менеджера с весьма сомнительным бэкграундом. Причём начинал свою менеджерскую карьеру Гомоляко именно с «Металлурга» и ещё в сезоне-2013/2014 помогал Геннадию Величкину, когда уральцы впервые в истории КХЛ выигрывали Кубок Гагарина. Влияние Гомоляко на селекцию чемпионской «Магнитки» Майка Кинэна было минимальным — никого из лидеров той команды он не привёз. После ухода из «Металлурга» бывший нападающий два года работал в «Тракторе» вице-президентом по хоккейным операциям, а позже трудился скаутом в ФХР. Совпадение ли, что, поработав с Романом Ротенбергом в федерации, Гомоляко два года назад присел в менеджерское место кахаэловского фарм-клуба питерцев «Сочи»?



И если в прошлой «регулярке» он был спортивным директором «леопардов», то летом Большой Брат из Питера на его место пришёл Андрей Зюзин, а Гомоляко приспустил на должность скаута. С одной стороны, его понижение — необходимость расчистить место под своего нового друга, с другой — Гомоляко на понижение действительно наработал. Именно он весной привёз в Сочи трёх шведских легионеров, которые уже в середине регулярки отправились на выход. Провал иностранцев на берегу Чёрного моря случился уже после назначения Зюзина, но так или иначе показал, что Гомоляко неудачно провёл селекцию. Да и если посмотреть на менеджерский опыт Гомоляко, то его кроме как сомнительным не назовёшь. В Челябинске ему приписывают подписания Павла Францоуза и Пола Щехуры, ставших ключевыми фигурами «бронзового» «Трактора», а также называют человеком, благодаря которому в КХЛ поднялся Анвар Гатиятулин. Однако не показательно ли, что легендарный нападающий не задерживался на одном месте дольше чем на 2-3 сезона?

Фото: photo.khl.ru

Тем не менее в связку к Ласькову едет именно Гомоляко. И, скорее всего, его назначение произошло от безысходности. Очевидно, что Гомоляко вряд ли был доволен разжалованием в «Сочи» и с удовольствием воспользовался возможностью вернуться в Магнитогорск, где круг его обязанностей, а вместе с ним и зона ответственности снова расширились. А вот президент «Металлурга» по ходу сезона вряд ли бы нашёл вариант лучше, чем пригласить на должность спортивного директора старого знакомого. Тем более что местные болельщики относятся к бывшему игроку «Магнитки» с большим пиететом и возвращение 120-килограмового мастера восприняли скорее положительно. И наверняка Гомоляко едет в Магнитогорск заниматься не бумажной работой, а ходить по рынку и складывать игроков в корзину Ласькову. Как жёсткий и грамотный переговорщик «почётный металлург» себя уже зарекомендовал. Но, как показали межсезонье и первая половина регулярки, без сильного «хоккейного» напарника он вряд ли способен в одиночку довести до ума начавшуюся перестройку. Только Гомоляко с его предыдущим опытом не выглядит человеком, подходящим под это определение и способным сколотить с Ласьковым эффективный тандем.