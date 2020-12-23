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Сергей Гомоляко назначен спортивным директором «Металлурга»

Гомоляко назначен спортивным директором «Магнитки»
Иван Богун
На помощь Ласькову позвали легенду «Магнитки». Какими будут трансферы клуба при Гомоляко?
Сменщику Величкина было тяжело без напарника. Теперь селекционная работа отойдёт бывшему директору «Сочи».
Хоккей / КХЛ 0
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Когда в октябре 2019-го действующий босс «Магнитки» Сергей Ласьков заменил казавшегося незаменимым Геннадия Величкина на посту вице-президента, то никто попросту не знал, чего ожидать от протеже владельца «Металлурга» Виктора Рашникова. Казалось, бывший заместитель гендиректора Магнитогорского металлургического комбината по производству и в прямом смысле человек с завода — это временная фигура, поставленная Рашниковым до того момента, когда первый человек «Магнитки» найдёт своему детищу нового менеджера, который и начнёт великую магнитогорскую перестройку. Но в итоге собирать новый «Металлург» и выводить клуб из депрессии доверили именно Ласькову, мгновенно очаровавшему не только болельщиков «Магнитки», но и почти всю хоккейную прессу после введения потолка зарплат. В особенностях первого межсезонья Ласькова уже разбирался мой коллега.

Фото: photo.khl.ru

Феномен Ласькова, чистка бюджета, забытая перестройка. Особенности межсезонья в «Магнитке»
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Сменщик Величкина одним из первых принял новые правила игры и в несколько телодвижений расчистил раздутую платёжку «Магнитки», отказавшись игроков, не осознающих новые зарплатные реалии — не прогнулся Ласьков даже в переговорах с воспитанником «Металлурга» Виктором Антипиным, отказавшимся падать в деньгах. Да, одного из лучших российских пакмуверов он в итоге лишился, но зато показал всем остальным, что не позволит игрокам и их агентам заламывать себе руки. А ещё, в отличие от 99% своих коллег, ставленник Рашникова не боялся в подробностях объяснять каждый свой шаг. Например, могли ли вы себе представить, что всю информацию о затяжных переговорах с Сергеем Мозякиным будете получать не из анонимных телеграм-каналов, а напрямую от вице-президента «Магнитки»? Забавно, но после того как клуб и Мозякин ударили по рукам, Ласьков заявил, что договориться с кахаэловской легендой было легче, чем с немецкими компаниями о поставке различных агрегатов.

Ведёт жёстко себя Ласьков не только в переговорах с хоккеистами, но и в общении с журналистами. Чего только стоит история, когда эмоциональный менеджер захотел поймать корреспондента и сделать ему втык. Позже новый босс «Магнитки» за свои слова извинился, но этим инцидентом окончательно подтвердил репутацию уральского мужика с душой нараспашку. Некоторых после этого инцидента Ласькова от себя отпугнул, но его открытость скорее подкупала, чем отталкивала. Пусть иногда она и граничила с безрассудной эмоциональностью. В конце концов, настолько прозрачного менеджера в КХЛ ещё не было.

Ласьков извинился перед журналистом за фразу «хочется поймать и дать втык»

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Назвать Ласькова абсолютно чужим в спорте нельзя — новый вице-президент «Магнитки» оказался в клубе не прямиком из цеха, а несколько лет совмещал работу в ММК с должностью председателя попечительского совета местного баскетбольного клуба. Не смотрится инородным телом Ласьков и в хоккее: при характеристике хоккеистов он не оперирует банальной статистикой и общими фразами, а старается описать их сильные и слабые стороны, создавая впечатление человека, действительно погруженного во всю подноготную, и даже во время прямых эфиров загнать его почти нереально загнать в тупик тем или иным вопросом.

Но в то, что менеджер, отработавший в КХЛ один неполный сезон, досконально знает рынок, изначально верилось с трудом, и вряд ли хоть кто-то верил, что в первом полноценном сезоне Ласьков избежит селекционных провалов. Ставленник Рашникова зарекомендовал себя как менеджер, умеющий считать деньги и жёстко стоять на своём в диалогах с агентами, но доверять ему единоличные полномочия при выборе хоккеистов было чересчур смело. В идеале рядом с Ласьковым должен был быть человек с хоккейным бэкграундом, способный подстраховать его на поворотах и стать проводником на хоккейном рынке. На такой шаг Рашников в итоге не решился. Впрочем, собирал новую «Магнитку» Ласьков не в одиночку. Ещё прошлой зимой в «Магнитке» появился селекционный отдел, в который вошёл местный воспитанник Виктор Постников, не так давно завершивший карьеру. По нашей информации, именно сын легендарного магнитогорского тренера был одним из инициаторов подписания провалившейся финской связки Песонен – Ламмикко. Стоит ли говорить, что сейчас позиции Постникова-младшего в клубе пошатнулись? Особенно на фоне того, что в Магнитогорск на должность спортивного директора вернулся Сергей Гомоляко.

Фото: photo.khl.ru

Один из самых колоритных хоккеистов 90-х и легенда «Магнитки» после завершения карьеры шесть сезонов работал тренером, а после «ушёл в офис» и переквалифицировался в менеджера с весьма сомнительным бэкграундом. Причём начинал свою менеджерскую карьеру Гомоляко именно с «Металлурга» и ещё в сезоне-2013/2014 помогал Геннадию Величкину, когда уральцы впервые в истории КХЛ выигрывали Кубок Гагарина. Влияние Гомоляко на селекцию чемпионской «Магнитки» Майка Кинэна было минимальным — никого из лидеров той команды он не привёз. После ухода из «Металлурга» бывший нападающий два года работал в «Тракторе» вице-президентом по хоккейным операциям, а позже трудился скаутом в ФХР. Совпадение ли, что, поработав с Романом Ротенбергом в федерации, Гомоляко два года назад присел в менеджерское место кахаэловского фарм-клуба питерцев «Сочи»?

И если в прошлой «регулярке» он был спортивным директором «леопардов», то летом Большой Брат из Питера на его место пришёл Андрей Зюзин, а Гомоляко приспустил на должность скаута. С одной стороны, его понижение — необходимость расчистить место под своего нового друга, с другой — Гомоляко на понижение действительно наработал. Именно он весной привёз в Сочи трёх шведских легионеров, которые уже в середине регулярки отправились на выход. Провал иностранцев на берегу Чёрного моря случился уже после назначения Зюзина, но так или иначе показал, что Гомоляко неудачно провёл селекцию. Да и если посмотреть на менеджерский опыт Гомоляко, то его кроме как сомнительным не назовёшь. В Челябинске ему приписывают подписания Павла Францоуза и Пола Щехуры, ставших ключевыми фигурами «бронзового» «Трактора», а также называют человеком, благодаря которому в КХЛ поднялся Анвар Гатиятулин. Однако не показательно ли, что легендарный нападающий не задерживался на одном месте дольше чем на 2-3 сезона?

Фото: photo.khl.ru

Тем не менее в связку к Ласькову едет именно Гомоляко. И, скорее всего, его назначение произошло от безысходности. Очевидно, что Гомоляко вряд ли был доволен разжалованием в «Сочи» и с удовольствием воспользовался возможностью вернуться в Магнитогорск, где круг его обязанностей, а вместе с ним и зона ответственности снова расширились. А вот президент «Металлурга» по ходу сезона вряд ли бы нашёл вариант лучше, чем пригласить на должность спортивного директора старого знакомого. Тем более что местные болельщики относятся к бывшему игроку «Магнитки» с большим пиететом и возвращение 120-килограмового мастера восприняли скорее положительно. И наверняка Гомоляко едет в Магнитогорск заниматься не бумажной работой, а ходить по рынку и складывать игроков в корзину Ласькову. Как жёсткий и грамотный переговорщик «почётный металлург» себя уже зарекомендовал. Но, как показали межсезонье и первая половина регулярки, без сильного «хоккейного» напарника он вряд ли способен в одиночку довести до ума начавшуюся перестройку. Только Гомоляко с его предыдущим опытом не выглядит человеком, подходящим под это определение и способным сколотить с Ласьковым эффективный тандем.

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