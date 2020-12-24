Кучеров пропустит регулярку НХЛ. Что это за травма и когда ждать возвращения

Один из самых сильных хоккеистов мира, лучший бомбардир прошлого плей-офф НХЛ и обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров в этом регулярном сезоне играть не будет. Опасения, что травма, полученная в плей-офф, окажется серьёзнее, чем ожидалось, стали реальностью.
Что за травма у Кучерова
«К сожалению, ему потребуется операция на бедре. Это значит, что он не сможет сыграть в регулярном сезоне», — заявил журналистам генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.
Травму нападающий получил ещё в первом матче плей-офф с «Коламбусом» (том самом, который длился больше шести часов). Кучеров в нём сделал две передачи, в том числе на победный гол в пятом овертайме. Доигрывал плей-офф он на уколах, но провёл его великолепно, набрав 34 (7+27) очка. Больше за один кубковый розыгрыш среди россиян набирал только Евгений Малкин в 2009 году. В межсезонье россиянин пытался лечить повреждение консервативно, но в итоге стало понятно, что целый сезон он так не выдержит.
Статистика Кучерова в плей-офф НХЛ-2019/2020
Когда ждать возвращения Кучерова
Можно в этой ситуации найти и плюсы – а что ещё остаётся делать? «Тампа» не растеряла чемпионской стати и в регулярном сезоне должна справиться и без Кучерова. Да, его будет не хватать, зато какое усиление он даст к плей-офф. Главное, конечно, чтобы к этому времени россиянин был готов к бою. «Мы надеемся, что Кучеров вернётся к плей-офф и поможет нам защитить Кубок. Никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова. Я знаю, как он будет пахать, чтобы вернуться в строй как можно скорее», — заверил Брисбуа.
Выбыл один лидер – его место занимает другой. Стивен Стэмкос, в плей-офф сыгравший всего пару минут, набирает форму и должен быть готов к старту сезона.
Одним махом «молнии» решают свои проблемы с превышением потолка зарплат. А всё потому, что длительная травма Кучерова позволяет вывести его зарплату ($ 9,5 млн) из-под потолка зарплат, и теперь «Тампа» должна вписаться в него тютелька в тютельку.
Буквально накануне клуб заключил новые соглашения с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой, готовится новый контракт с Энтони Чирелли, а теперь даже Тайлер Джонсон, которому в сентябре искали обмен, может остаться с командой. «У нас есть набросок контракта с Чирелли, в котором учтены основные пункты. Кучерова помесят в список долгосрочно травмированных, и к началу сезона мы должны проходить под потолок зарплат», — сказал Брисбуа.
Так что хочется пожелать Никите здоровья и скорейшего восстановления, его будет не хватать в НХЛ. Но в «Тампе» достаточно сильных игроков, которые коллективно восполнят эту потерю.
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