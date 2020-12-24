Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ

Ничего страшного не случилось. Но выходы один на один хорошо было бы реализовывать.

«Это будет самый долгожданный контрольный матч в истории», — писали североамериканские журналисты перед контрольной игрой между сборными России и Канады перед стартом МЧМ. Для обеих сборных это была единственная возможность проверить силы до того, как начнётся турнир, но канадцам она была важна намного больше. Если россияне получали практику в матчах регулярного чемпионата КХЛ и удачно выступили на финском этапе Евротура, то многие игроки канадской команды не имели игровой практики с марта, и с нетерпением ждали возможности, когда же можно будет сыграть настоящий матч против настоящего соперника, а не просто «двусторонку».

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«Конечно, будут ошибки, но нужно уметь быстро переворачивать страницу и следовать плану на игру. Хорошая сыгранность требует времени, а у нас его нет, поэтому будем следить за тем, чтобы прогрессировать по ходу матча», — сказал наставник сборной Канады Андре Туриньи перед игрой.

Один гол за 60 минут

Последний раз до этого россияне и канадцы играли друг против друга в финале МЧМ-2020, когда Канада в третьем периоде смогла отыграть дефицит в две шайбы и выиграла золото. У россиян с прошлогоднего турнира в составе остались три хоккеиста (Аскаров, Грошев и Подколзин), в то время как сборная «кленового листа» сохранила шесть чемпионов (Драйсдейл, Макмайкл, Козенс, Байфилд, Мерсер и Байрэм).

Особой интригой для Канады была конкуренция среди вратарей, где до последнего не был определён первый номер, но, в итоге, выбор был сделан в пользу Девина Леви. «Леви — наш стартовый голкипер на сегодняшний день», — так осторожно анонсировал это решение Туриньи.

Первый период прошёл в ураганном темпе — было видно, насколько игроки соскучились по хоккею. Уже на второй минуте россияне получили возможность поиграть в большинстве, но особых дивидендов из удаления Дилана Холлоуэя извлечь не удалось. Игра шла волнами, обе сборные словно заряжались энергией друг от друга, и на опасный момент у одних ворот быстро создавалась ответная острая атака.

Россия всухую проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2021. Как это было Ключевые события выставочной встречи команды Игоря Ларионова с «кленовыми листьями».

Самый острый момент у канадцев в стартовой двадцатиминутке случился в середине периода, когда Джейкоб Пеллетье воевал на пятачке у ворот Аскарова и угодил в штангу. Россияне действовали в менее силовом стиле, предпочитая скоростные, комбинационные атаки, и в одной из них мог отличиться защитник Роман Бычков, бросавший с удобной позиции между кругами вбрасывания, но шайба прошла выше перекладины.



Стартовый отрезок остался безголевым, а едва начался второй период, как россияне сравняли счёт по штангам — Чинахов не сумел добить шайбу в сетку после того, как Арсений Грицюк протащил шайбу к чужим воротам.

Единственная проверка перед МЧМ! Что решит матч Россия — Канада? Времени на раскачку у команды Игоря Ларионова больше не будет.

Первый гол мог случиться за пять минут до второго перерыва, когда канадцы вывели один на один Дилана Козенса, но форвард проиграл дуэль Аскарову, не сумев переиграть голкипера в ближнем бою. Российская же команда свой лучший шанс создала, когда на «свидание» с вратарём отправился Грицюк, но «раскачать» Леви не удалось — в последний момент шайба чуть-чуть сошла с крюка.



«Мы не играли 9 месяцев, поэтому приходится непросто. Сейчас мы работаем над «химией», стараемся сделать игру более чистой, избегать ошибок — турнир ведь ещё не начался. У россиян хорошая спецбригада меньшинства, а нам необходимо прибавлять в реализации численного преимущества», — сказал в интервью во втором перерыве Коул Перфетти.



Отыграв два периода «насухо», в третьей двадцатиминутке Ярослав Аскаров уступил место в воротах Артуру Ахтямову, и именно на его долю пришёлся первый пропущенный гол. Защитник канадцев Джейми Драйсдейл нанёс лазерный по точности бросок от синей линии, шайба пролетела через скопление игроков и оказалась в девятке российских ворот.

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Впрочем, огорчаться вскоре пришлось не только россиянам. В одном из эпизодов повреждение получил капитан канадцев Кирби Дак, неудачно ударившийся рукой, и форварда тут же увели в раздевалку. Как ни старались подопечные Игоря Ларионова отыграться, реализовать свои моменты нашим парням не удалось. Егор Чинахов упустил возможность забить после ещё одного выхода один на один, и, в итоге, сборная России потерпела поражение с минимальным счётом.



Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком в составе нашей команды, и, как отмечали после игры североамериканские журналисты, это было вполне заслуженно. Аскаров несколько раз буквально «стоял на ушах», сохранив за свои 40 минут игры ворота в неприкосновенности. Ну а что касается результата, то такой проигрыш может оказаться полезным, поскольку даст пищу для размышлений перед стартом турнира — как говориться, крепче будем.