Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ

«Это будет самый долгожданный контрольный матч в истории», — писали североамериканские журналисты перед контрольной игрой между сборными России и Канады перед стартом МЧМ. Для обеих сборных это была единственная возможность проверить силы до того, как начнётся турнир, но канадцам она была важна намного больше. Если россияне получали практику в матчах регулярного чемпионата КХЛ и удачно выступили на финском этапе Евротура, то многие игроки канадской команды не имели игровой практики с марта, и с нетерпением ждали возможности, когда же можно будет сыграть настоящий матч против настоящего соперника, а не просто «двусторонку».
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«Конечно, будут ошибки, но нужно уметь быстро переворачивать страницу и следовать плану на игру. Хорошая сыгранность требует времени, а у нас его нет, поэтому будем следить за тем, чтобы прогрессировать по ходу матча», — сказал наставник сборной Канады Андре Туриньи перед игрой.
Один гол за 60 минут
Последний раз до этого россияне и канадцы играли друг против друга в финале МЧМ-2020, когда Канада в третьем периоде смогла отыграть дефицит в две шайбы и выиграла золото. У россиян с прошлогоднего турнира в составе остались три хоккеиста (Аскаров, Грошев и Подколзин), в то время как сборная «кленового листа» сохранила шесть чемпионов (Драйсдейл, Макмайкл, Козенс, Байфилд, Мерсер и Байрэм).
Особой интригой для Канады была конкуренция среди вратарей, где до последнего не был определён первый номер, но, в итоге, выбор был сделан в пользу Девина Леви. «Леви — наш стартовый голкипер на сегодняшний день», — так осторожно анонсировал это решение Туриньи.
Первый период прошёл в ураганном темпе — было видно, насколько игроки соскучились по хоккею. Уже на второй минуте россияне получили возможность поиграть в большинстве, но особых дивидендов из удаления Дилана Холлоуэя извлечь не удалось. Игра шла волнами, обе сборные словно заряжались энергией друг от друга, и на опасный момент у одних ворот быстро создавалась ответная острая атака.
Самый острый момент у канадцев в стартовой двадцатиминутке случился в середине периода, когда Джейкоб Пеллетье воевал на пятачке у ворот Аскарова и угодил в штангу. Россияне действовали в менее силовом стиле, предпочитая скоростные, комбинационные атаки, и в одной из них мог отличиться защитник Роман Бычков, бросавший с удобной позиции между кругами вбрасывания, но шайба прошла выше перекладины.
Стартовый отрезок остался безголевым, а едва начался второй период, как россияне сравняли счёт по штангам — Чинахов не сумел добить шайбу в сетку после того, как Арсений Грицюк протащил шайбу к чужим воротам.
Первый гол мог случиться за пять минут до второго перерыва, когда канадцы вывели один на один Дилана Козенса, но форвард проиграл дуэль Аскарову, не сумев переиграть голкипера в ближнем бою. Российская же команда свой лучший шанс создала, когда на «свидание» с вратарём отправился Грицюк, но «раскачать» Леви не удалось — в последний момент шайба чуть-чуть сошла с крюка.
«Мы не играли 9 месяцев, поэтому приходится непросто. Сейчас мы работаем над «химией», стараемся сделать игру более чистой, избегать ошибок — турнир ведь ещё не начался. У россиян хорошая спецбригада меньшинства, а нам необходимо прибавлять в реализации численного преимущества», — сказал в интервью во втором перерыве Коул Перфетти.
Отыграв два периода «насухо», в третьей двадцатиминутке Ярослав Аскаров уступил место в воротах Артуру Ахтямову, и именно на его долю пришёлся первый пропущенный гол. Защитник канадцев Джейми Драйсдейл нанёс лазерный по точности бросок от синей линии, шайба пролетела через скопление игроков и оказалась в девятке российских ворот.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.
Впрочем, огорчаться вскоре пришлось не только россиянам. В одном из эпизодов повреждение получил капитан канадцев Кирби Дак, неудачно ударившийся рукой, и форварда тут же увели в раздевалку. Как ни старались подопечные Игоря Ларионова отыграться, реализовать свои моменты нашим парням не удалось. Егор Чинахов упустил возможность забить после ещё одного выхода один на один, и, в итоге, сборная России потерпела поражение с минимальным счётом.
Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком в составе нашей команды, и, как отмечали после игры североамериканские журналисты, это было вполне заслуженно. Аскаров несколько раз буквально «стоял на ушах», сохранив за свои 40 минут игры ворота в неприкосновенности. Ну а что касается результата, то такой проигрыш может оказаться полезным, поскольку даст пищу для размышлений перед стартом турнира — как говориться, крепче будем.
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