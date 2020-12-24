Что Ларионов готовит к матчу с США? Состав звеньев сборной России на МЧМ

«Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником. Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп. У Канады хорошая команда, которая играет в хороший и агрессивный хоккей. Репетиция удалась, даже несмотря на поражение. Посмотрим и будем стараться делать так, чтобы команда была более динамичной.

Первое звено выглядело невзрачно? Да, у нас есть план B и план C. Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Рано делать выводы, впереди семь матчей, чтобы достичь того, для чего мы здесь. Давайте будем терпеливыми, чтобы определять дальнейший состав», — сказал Игорь Ларионов после контрольного матча со сборной Канады.

Каким словом можно описать эту игру? Пожалуй, сумбур, к которому мы должны были быть готовы. Вряд ли можно было рассчитывать на что-то иное, когда команда Ларионова первую тренировку после выхода из обязательного четырёхдневного карантина провела только 19 декабря, а последний матч сыграла ещё в начале ноября. Аналогичная ситуация и у соперника, который не выглядел на порядок сильнее. Другой вопрос — как относиться к этой игре? С одной стороны, это всего лишь черновой прогон, в котором можно было поэкспериментировать со звеньями, с другой — это первая и, самое главное, единственная репетиция перед стартовым матчем с США, а значит, другого шанса посмотреть на скомпонованные звенья в обстановке максимально приближенной к МЧМ уже не будет. Возможно, Профессор и лукавит, говоря, что с Канадой сыграли не самые оптимальные сочетания. Но даже если прошлой ночью мы увидели финальный проект состава на стартовый матч в группе, то косметические изменения в нём всё равно будут.

Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ Ничего страшного не случилось. Но выходы один на один хорошо было бы реализовывать.

Нападающие

Амиров (А) — Хуснутдинов — Подколзин (К)

На Кубке Карьяла в ударном сочетании с Хуснутдиновым и Подколзиным играл Егор Афанасьев, у которого с питерцами сложилась неплохая синергия, и казалось, Профессор не будет ломать то, что и так хорошо работает. Но уже на сборе в Новогорске в звене с питерцами обосновался Родион Амиров, прекрасно знающий обоих нападающих по юниорской сборной — все трое играли на последнем ЮЧМ в Эрншельдсвике. Но если вместе с Хуснутдиновым уфимец по ходу того серебряного турнира в одной тройке не пересекался, то именно в связке с Подколзиным дотащил «юниорку» Владимира Филатова до финала. Тогда двух лидеров россиян связывал ярославец Илья Николаев, выпавший из обоймы задолго до МЧМ, но потенциально не менее талантливый Хуснутдинов вполне способен потянуть роль первого центра. И хочется верить, что на молодёжном уровне все трое будут выглядеть не менее эффективно, чем на юниорском.

Родион Амиров Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

В матче с Канадой у первого звена Ларионова, как и у остальных, практически не держалась шайба в чужой зоне. Именно этот треугольник создал, пожалуй, самый опасный момент в первом периоде, когда после классно расчерченной комбинации на бросок вывели Хуснутдинова. В остальном же хедлайнеры сборной смотрелись ничуть не ярче других трёх звеньев и даже периодически запирались канадцами в своей зоне. Делать выводы с наскока после первого и единственного контрольного матча тяжело, но рискнём предположить, что эту тройку тренерской штаб сборной трогать не будет. Тем более что её наигрывали весь сбор в Новогорске.

Грицюк – Абрамов (Башкиров) – Чинахов

В Финляндии Ларионов убрал Грицюка из тройки с Чинаховым и Сафоновым уже после стартового матча и заменил на Максима Грошева. На Евротуре Арсений, в отличие от одноклубника, смотрелся очень бледно и вполне мог оказаться вне заявки на МЧМ. Но в итоге Ларионов не только взял Грицюка в Эдмонтон, но и вернул в звено к Чинахову, которого одно время подменял не сыгравший с канадцами Владислав Фирстов.

И воссоединение омичей в целом удалось. Шайба у них не особо держалась, но именно нападающие «Авангарда» сгенерировали самые опасные моменты россиян в матче в атаках с ходу: оба по разу улетали «1 в 0», но подвела реализация. А вот куда менее динамичный центр Сафонов иной раз не успевал за партнёрами и запомнился только столкновением с Кирби Даком, который после неудачной попытки расколоть россиянина получил повреждение. Куда интереснее с омичами смотрелся Даниил Башкиров, изначально заявленный 13-м нападающим и всю игру кочевавший по звеньям. Но заменить довольно медленного Сафонова может не только уфимец, но и Михаил Абрамов, качественно выделявшийся на фоне партнёров по третьему звену в первой половине встречи. Смущает только то, что легионер из Квебека растворился в третьем периоде.

Спиридонов – Сафонов – Афанасьев

В первой половине матча третья тройка россиян была единственной, у кого более-менее держалась шайба в зоне атаки и получалось что-то похожее на позиционные атаки. Однако более-менее реальные моменты возникали только у Абрамова, создавшего их самим для себя за счёт индивидуального мастерства. Вполне возможно, что Ларионов всё-таки решиться передвинуть его во второе звено, а к Спиридонову и Афанасьеву спустится Сафонов.

Пономарёв – Бардаков – Грошев

Назвать четвёртую тройку сборной черновой нельзя: Грошев со своим классным броском одинаково хорошо играет в обе стороне. Василий Пономарёв, несмотря на хорошие оборонительные навыки, один из самых креативных игроков этой сборной. По большому счёту, чистый боевичок у Ларионова только один — это Захар Бардаков, который и связывал Пономарёва и Грошева в матче с Канадой. Пару полумоментов в атаке у четвёртого звена было, но куда больше времени это сочетание проводило в своей зоне, а единственная шайба канадцев влетела в ворота Ахтямова как раз в тот момент, когда на льду с Абрамовым оказались Пономарёв и Бардаков. Будет ли перетряхивать Ларионов четвёртое звено, вопрос открытый.

Василий Пономарёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитники

Мухамадуллин – Чистяков (А) Чайка – Кузнецов Кирсанов – Князев Бычков – Шеховцов

А вот оборонительные дуэты тренерский штаб вряд ли решится видоизменять. Первую пару Мухамадуллин – Чистяков Ларионов сколотил ещё на Евротуре. С Даниилом Чайкой ожидаемо выходит жёсткий домосед Ян Кузнецов, уравновешивающий и страхующий куда более атакующего партнёра. По аналогичному принципу подобрана и третья пара, где Кирилл Кирсанов должен подчищать за частенько убегающим вперёд Артемием Князевым. В целом вся оборонительная линия сборной России выглядит максимально сбалансированно и большого резонна устраивать пертурбации нет. Впрочем, может Ларионов и не слукавил?