Россия и Канада – фавориты, а кто способен на сюрприз? Представление всех команд МЧМ-2021

Уже завтра, 25 декабря, в 22:00 мск стартует любимый многими хоккейный турнир – молодёжный чемпионат мира. На рубеже 2020 и 2021 годов он пройдёт в канадском городе Эдмонтоне, на арене «Роджер Плэйс». Из-за пандемии коронавируса все матчи мирового форума пройдут без зрителей, а пребывание участников всех делегаций сопряжено с повышенными требованиями безопасности.

Конечно, это будет необычный турнир, но в современных жизненных реалиях хорошо вообще, что он состоится. Впрочем, игровой и соревновательный регламент практически не претерпел изменений. 10 команд, две группы, по четыре участника из каждого квинтета выходят в плей-офф. Единственное отличие от соревнований прошлых лет – неудачники своих групп не будут играть за выживание в элите, так как понижения в классе не предусмотрено. Это связано с тем, что МЧМ в первом дивизионе в этом году был отменён.

Группа А

Канада

Хозяева турнира и действующие чемпионы мира среди молодёжи – сборная Канады традиционно перед МЧМ ходит в главных фаворитах. У «кленовых листьев», по большому счёту, всё как обычно: россыпь интересных фамилий в составе, мощные нападение и защита и проблемная вратарская линия – своего Аскарова или Найта у Канады нет и в помине.

«Рейнджерс» не отпустили на МЧМ главную молодую канадскую звезду Алексиса Лафренье, зато у «кленовых листьев» есть капитан Кирби Дак, уверенно отыгравший прошлый сезон за «Чикаго», (правда, он уже успел получить травму ), есть второй номер последнего драфта Куинтон Байфилд, а ещё топ-проспект «Баффало» Дилан Козенс, новая надежда «Вашингтона» Коннор Макмайкл, и целый ряд других менее раскрученных, но мастеровитых форвардов. Среди защитников выделяются Боуэн Байрам, Томас Харли, Джейми Драйсдейл. Точность кистевого броска последнего вы могли оценить в сегодняшнем контрольном матче Канады с Россией.

Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ Ничего страшного не случилось. Но выходы один на один хорошо было бы реализовывать.

У «кленовых листьев» мощная, сбалансированная, быстрая команда, в которой немало парней с победным опытом МЧМ-2020. Главный тренер Андре Туриньи давно работает с молодёжью, а год назад входил в штаб Дэйла Хантера. Всё у Канады хорошо, но есть одна проблема, степень серьёзности которой пока невозможно оценить, – скомканная подготовка к турниру. Мало того что в Северной Америке из-за коронавируса чемпионаты многих лиг стоят на паузе и лишь считаные канадские хоккеисты получали игровую практику в последнее время, так ещё и из-за двухнедельного карантина пришлось урезать тренировочный сбор. Растренированность и неидеальная физика не помешали Канаде обыграть значительно лучше готовую Россию в контрольном матче, но посмотрим, что будет в официальных играх.

Финляндия

Финны, трижды выигрывавшие МЧМ за последние 10 лет, привезли в Эдмонтон беззвёздную, но, как всегда, крепкую, рабочую команду. Все хоккеисты представляют финские чемпионаты разных уровней, а главным козырем в колоде Антти Пеннанена должен стать Антон Лунделль. 19-летний центрфорвард ХИФКа находится в великолепной форме и в нынешнем сезоне успел набрать 20 (12+8) очков в 17 играх элитного финского чемпионата. Лунделль – свежий топ-проспект «Флориды», где уже наверняка ждут своего второго Баркова.

Мог быть у финнов в составе и хоккеист с мировым именем, но Каапо Какко не отпустили из «Рейнджерс». Впрочем, давно известно, что сборная Суоми на разных уровнях привыкла выезжать не на индивидуальных усилиях звёзд, а за счёт командной работы.

Швейцария

Сборная Швейцарии наверняка сумеет побороться в этом квинтете как минимум за третье место. «Сырников» уже давно никто не воспринимает как аутсайдеров, даже наоборот – швейцарцы (что взрослые, что молодые) стремятся прорваться в элиту мирового хоккея. Год назад они заняли второе место в группе, а в плей-офф пободались с Россией в четвертьфинале. Посмотрим, каких высот сейчас добьётся команда Марко Байера в Эдмонтоне.

Новые Хиширы или Нидеррайтеры в составе Швейцарии пока не просматриваются, но есть интересный паренёк Лоренца Каноника. Ему недавно исполнилось 17 лет, начало сезона он мощно провёл в молодёжной швейцарской лиге, но по ходу чемпионата уехал в лигу Квебека, где стал одноклубником Василия Пономарёва по «Шавинигану». Скауты прочат ему выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2021 году, а игра на МЧМ может как поднять, так и опустить его акции.

Лоренцо Каноника Фото: hclugano.ch

Словакия

Новое поколение словацких звёзд никак не желает появляться, а потому у этой сборной на МЧМ вновь весьма средний состав, которому будет тяжело решать какие-то серьёзные задачи. Большая часть словацкой молодёжи играет в Европе и не рассматривается североамериканскими скаутами в контексте драфта, плюс команда Роберта Петровицки (помните, как он играл за рижское «Динамо» на заре КХЛ?) умудрилась потерять перед турниром своего самого известного хоккеиста. Проспект «Тампы» Максим Чайкович так плохо повёл себя на тренировке, что немедленно был отчислен из расположения сборной. Потенциальный лидер словаков на двусторонней тренировке грязно сыграл против своего партнёра Крайча – тот был госпитализирован и лишился шансов сыграть на МЧМ, а Чайковича выдворили из команды за «нарушение спортивных и человеческих ценностей».

Скандал до старта МЧМ. Словаки выгнали своего лидера — он плохо вёл себя в двусторонке Тренеры не нашли других способов воздействия, кроме как отчислить лидера команды. Что случилось у словаков?

Германия

Год назад немцы обыграли в группе сборную Чехии и едва не вышли в плей-офф, что было бы сродни сенсации. Сейчас соперники у бундестим в квинтете не такие грозные, и навязать борьбу словакам и даже швейцарцам подопечные Тобиаса Абштрайтера вполне способны.

Но немцы понесли существенные кадровые потери. Защитник Мориц Зайдер, выбранный «Детройтом» под шестым номером на драфте-2019, решил не прерывать выступление в чемпионате Швеции, где играет за «Рогле» на правах аренды. Не приехал в Эдмонтон и большой талант Лукас Райхель, а также основной голкипер Тобиас Анчичка. В их отсутствие главной звездой Германии должен стать форвард Тим Штюцле, выбранный «Оттавой» под третьим номером последнего драфта НХЛ, а также его коллега по амплуа Джон-Ясон Петерка – довольно высокий проспект «Баффало» с драфта-2020, который в нынешнем сезоне набрал 16 очков в 12 матчах за «Зальцбург». В остальном команда у Германии, понятное дело, блёклая на имена для стороннего наблюдателя. А насколько в ней силён дух борьбы, покажет турнир.

Прогноз: 1. Канада 2. Швейцария 3. Финляндия 4. Германия 5. Словакия.

Кто из звёзд пролетел мимо поездки в Канаду? Без них МЧМ будет не таким ярким Американцы недосчитались Робертсона, а шведы сразу двух центров.

Группа В

Россия

Команда Игоря Ларионова вряд ли нуждается в представлении. Про нашу молодёжь мы всё прекрасно знаем, её восхитительную игру видели на Кубке Карьяла и потому рассчитываем в Эдмонтоне на многое. У России, пожалуй, оптимальная диспозиция среди всех топ-сборных МЧМ: приехали все сильнейшие, коронавирус обошёл стороной, подавляющее большинство хоккеистов получило солидную игровую практику в сезоне КХЛ, плюс на финском этапе Евротура удалось потренировать командное взаимодействие.

У России есть всё для долгожданного молодёжного золота и если исходить из персоналий: тренер с приятным для молодых парней стилем игры, топовый вратарь, мощное нападение и хорошая, обученная оборона. Надеемся, что все козыри сработают, и с нетерпением ждём первой игры против США.

Что Ларионов готовит к матчу с США? Состав звеньев сборной России на МЧМ Вернул Грицюка к Чинахову и восстановил связку Подколзин – Амиров.

Швеция

Сборная Швеции должна была привычно стать одним из фаворитов МЧМ, но перед турниром для «тре крунур» всё обернулось наихудшим образом. Положительные тесты на коронавирус выкосили четырёх железных игроков шведской основы, а также главного тренера Томаса Монтена. В Эдмонтон не приедут ведущий центрфорвард Карл Хенрикссон, главное открытие шведского чемпионата Вильям Эклунд, а также форвард Альбин Греве и защитник Вилльям Валлиндер. Неудивительно, что шведы подумывали отказаться от участия в МЧМ-2021, но всё-таки приехали в Эдмонтон, где лишь 21 декабря начали подготовку к турниру.

Сборная Швеции откажется играть на МЧМ? У одного из фаворитов турнира большие проблемы Шведы потеряли уже четырёх хоккеистов и рискуют остаться без тренерского штаба.

Сложно сказать, что будет представлять собой сборная «младших корон», учитывая все эти факторы. Возможно, их ждёт провал, а может быть, наоборот трудности сплотят молодых скандинавов. Кстати, без звёздных игроков их состав всё равно не остался: голкипер Альнефельт, защитники Броберг и Сёдерстрём, форварды Рэймонд и Хольц – всё это топовая шведская молодёжь, которая постарается в Эдмонтоне повысить свой рейтинг.

США

Молодёжная сборная США – это уже давно знак качества, и на предстоящем турнире американцы вновь будут фаворитами, хоть и теневыми. Команде Нейта Лимана не придётся рассчитывать на Джека Хьюза (его не отпустил «Нью-Джерси») и Ника Робертсона (в последний момент упёрся «Торонто»), но и без них команда у США очень симпатичная.

Отдельно выделяем голкипера Спенсера Найта, защитника Джэйка Сэндерсона, форвардов Тревора Зеграса, Коула Кофилда, Артура Калиева. Эти парни ничем не уступают лучшим игрокам других топ-сборных и потенциально способны дотащить американцев до титула.

Великан Байфилд и снайпер Калиев. 10 звёзд МЧМ в сборных США и Канады А ещё есть Спенсер Найт, который может отобрать у Аскарова титул лучшего вратаря турнира.

Чехия

Чехи уже 20 лет не брали золото МЧМ, давным-давно не были даже в медальной зоне, и сейчас нет никаких предпосылок к тому, что ситуация изменится. В плей-офф подопечные Карела Млейнека, конечно, выйдут, но прогнозировать что-то большее для чехов тяжело.

Состав у Чехии довольно ровный и беззвёздный. Пожалуй, интересно будет понаблюдать за форвардом Яном Мышаком, которого «Монреаль» выбрал во втором раунде драфта-2020, да нападающим Филипом Прикрылом – он забил 5 голов в шести матчах за «Пльзень» в нынешнем сезоне чемпионата Чехии.

Ян Мышак Фото: instagram.com/jan_mysak

Австрия

Австрийцы, вышедшие в элиту молодёжного хоккея в прошлом году, – главные аутсайдеры турнира. Вероятно, подопечные Роджера Бадера станут в Эдмонтоне мальчиками для битья и вряд ли наберут хотя бы одно очко, но в коронавирусных реалиях австрийцы защищены от вылета в первый дивизион.

Однако у Австрии, в отличие от той же Чехии, есть своя большая потенциальная звезда. Форвард Марко Росси в минувшем сезоне разрывал лигу Онтарио (120 очков в 56 матчах), а осенью был выбран под девятым номером драфта НХЛ «Миннесотой». Один из вероятных центров для Кирилла Капризова на МЧМ-2021 будет капитаном Австрии и постарается подтянуть партнёров к своему уровню.

Прогноз: 1. Россия 2. США 3. Швеция 4. Чехия 5. Австрия.