Яростный проход Ничушкина в овертайме. Его гол заставил канадцев плакать

Без Валерия Брагина, который ушёл из молодёжной сборной ради ЦСКА, команда не смогла выйти в финал домашнего турнира. Критики в её сторону было немало, мол, нет уже того нерва и характера, который позволял вытягивать игры на морально-волевых, и тренер плохой, и лидеры не лидеры, и ходят по клубам вместо того, чтобы думать о победах и выкладываться на льду.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2021
Было от чего печалиться – канадцам в группе проиграли, со словаками помучились до овертайма. Чуть не отдали четвертьфинал швейцарцам (спасибо Никите Кучерову, что сравнял на последних минутах, а затем исполнил победный буллит). Проспали начало полуфинала со шведами и получили 0:2 к середине первого периода. Встрепенулись, отыгрались, но уступили по буллитам.
Но последний матч домашнего чемпионата мира в Уфе врезался в память. Во-первых, перед стартом турнира многие прочили встречу России с Канадой в финале. В итоге встретились, но в матче за бронзу. Во-вторых, соперники устроили сумасшедшую перестрелку, забив в основное время 10 голов. В-третьих, выиграли последний матч и радовались бронзе, как дети. Не то, что год назад, когда серебро ребята получали с понурыми лицами. И в-четвёртых – решающим стал знаменитый слалом Валерия Ничушкина.
Ничушкин был самым молодым игроком в составе россиян – Михаил Варнаков призвал его под знамёна сборной в 17 лет. Челябинский воспитанник в том сезоне успел поиграть за молодёжку, вторую команду «Трактора», а осенью дебютировал и в КХЛ.
Это был единственный молодёжный чемпионат мира для нападающего – летом он станет 10-м номером драфта и отправится в «Даллас» покорять НХЛ, а зимой поедет уже в национальную команду на Олимпиаду. На МЧМ-2013 Ничушкин забил всего один гол – но как же вовремя он это сделал!
Игра началась, и россияне полетели вперёд, застав канадцев врасплох. К концу пятой минуты Александр Хохлачёв и Наиль Якупов сделали счёт 2:0. В обороне никто отсиживаться не собирался, и качели продолжались все 60 минут. Наши выходили вперёд, канадцы догоняли. Разудалый открытый хоккей, который по своему характеру не должен был закончиться в основное время. Наши в концовке и недотерпели – пропустили пятый гол, а затем чуть не пропустили ещё.
До овертайма добрались, а там у габаритного и напористого Ничушкина наконец-то получилось то, что не получалось в предыдущих матчах – его фирменный проход, сметающий всё на своём пути. Как мощный танк, не знающий преград, Ничушкин продавил сначала защитника Моргана Райлли, а затем и шайбу в ворота.
«Так получилось, действовал по ситуации. Я вообще всегда пытаюсь лезть на ворота. Не всегда получается забивать, но, главное, сейчас получилось. Это хоккей, здесь всё предугадать невозможно. Конечно, я планировал вылезти на ворота. Защитник канадцев плохо сыграл, и у меня всё получилось. Эта шайба пока самая ценная в моей карьере. Только забрать на память её не получилось. Канадцы, наверное, выкинули, пока меня свои давили», — смеялся после игры главный герой встречи.
Фото: РИА Новости
Его гол заставил канадцев плакать прямо на льду, а затем назвать результат турнира неприемлемым. Ещё бы, впервые за 15 лет родоначальники хоккея остались без медалей МЧМ.
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