«Мы приехали атаковать, а не обороняться». Что готовит Россия к матчу с США на МЧМ

Дождались! Всё готово к старту молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2021, сборная России начнёт свой путь на турнире матчем с США, который начнётся 26 декабря в 5:30 мск. Накануне старта МЧМ с журналистами пообщался главный тренер нашей команды Игорь Ларионов.

«С США будет интересный матч, ребята сыграют на максимуме возможностей, чтобы победить»

— Ребята готовы, сегодня хорошо пообщались. Была неплохая тренировка, прошлись по деталям прошлой игры. Завтра посмотрим нарезки сборной США, к вечеру будем в полном порядке.

— Насколько состав в матче с Канадой был оптимальным по сочетаниям?

— Мы планировали сыграть два матча, а не один, нам пришлось подумать, как ввести ребят в игровой тонус. С 28 ноября у нас не было игр, нужно было сделать так, чтобы большинство ребят смогли прочувствовать игровой ритм. Держать 22 игрока не было смысла, Фирстов играет в Северной Америке, с ним более или менее ясно, поэтому сыграли в четыре пары защитников плюс Башкиров, у которого не было опыта в Северной Америке.

По сочетаниям всё более или менее понятно. Сегодня сделали небольшие изменения, о них объявим с утра. Всегда есть план А, B и C. Стараемся иметь сочетания игроков, которые по ходу игры можно передёргивать и оставлять связки Хуснутдинов – Подколзин, Чинахов – Сафонов, Пономарёв – Бардаков, Башкиров – Спиридонов. Есть варианты, где мы можем маневрировать, чтобы команда была более сбалансированной и непредсказуемой.

— Какой настрой у ребят и у вас? Они уже вошли в колею?

— Вчерашний матч – большая вывеска, он не показался тренировочным, вы видели, что капитан канадцев Дак получил травму. Немного другой уровень хоккея. Здорово, что мы начали на таком уровне, в таком темпе.

Ребята живут в номерах, в столовой есть большой телевизор, который показывает канал TSN. Там крутят моменты, обсуждение игроков Канады. Большой интерес, все понимают, насколько сильна эта команда, это накладывает отпечаток, первый матч дал пищу для размышлений, где мы можем подтянуть какие-то вещи, а где можно слегка расслабиться, играть в свой хоккей.

Ребята вышли немного скованными, давно не играли, был небольшой сумбур. Это очевидно, одно дело мы играли на Кубке Карьяла, перед ним ребята играли в своих командах, не теряли игрового ритма. Здесь немного по-другому. Канадцы не то что удивили, они провели хороший матч и заслуживают уважения, сделали заявку на то, какой хоккей здесь будет. После этой игры мы понимаем, насколько важно быть мобилизованными, быстрыми в плане принятия решений, перехода из обороны в атаку, и в то же время играть без паники, не теряя хладнокровия.

США – интересная команда, были на их матче с финнами. Это две схожие системы игры, они играют в агрессивный, плотный, интенсивный хоккей. Будет такой же интересный матч, который заставит ребят сыграть на максимуме возможностей, чтобы победить.

— Большинство не пошло.

— Оно не пошло, первая игра дала много вопросов. Сегодня поработали над выходом из зоны, над расстановкой, поменяли пару сочетаний в спецбригадах. Завтра они будут другими. Надеюсь, первое волнение прошло, наше задание для ребят – чтобы первая атака шла с броском. Вторая атака – подбор шайбы, трафик перед воротами, розыгрыш лишнего.

«Аскаров сыграет шесть матчей из семи или все матчи, решать будем по ходу турнира»

— На Карьяла видели, что Аскаров может сыграть три матча за четыре дня. Есть понимание, как использовать других вратарей?

— Идёт тесный диалог с Хабибулиным, для Аскарова сыграть семь матчей – это не большая проблема. Это не 45-50 матчей подряд. Ярик готов к большому вызову, находится в хорошей форме, довольны, что волнение прошлого года позади. Любой человек будет чувствовать волнение.

План таков, что он сыграет шесть матчей из семи или все матчи. Будем принимать решение по ходу турнира. Ахтямов вчера вышел, для мальчишки было важно войти в игру, он сыграл очень сильно. Это большой плюс, что мы понимаем, что он готов выйти в любую секунду и достойно отыграть.

Ярослав Аскаров Фото: РИА Новости

Россия и Канада – фавориты, а кто способен на сюрприз? Представление всех команд МЧМ-2021 Американцы и финны всегда опасны, шведы переживут ковидные проблемы, Австрию будут все громить.

— Вспоминали игру с США с прошлого года?

— Пока нет, завтра будет собрание с утра по неравным составам, а перед выездом по игровой тактике, сильным и слабым сторонам американцев. Знаем, что у них есть ребята, которые играли на МЧМ в прошлом году. Но всегда отталкиваемся от нашей игры. Важно быть единым кулаком и больше играть с шайбой. Контролируешь шайбу – контролируешь игру. Ничего не меняется, знаем сильные и слабые стороны соперника. Всех соперников уважаем. Настрой против Америки будет сильным, помним прошлогоднее поражение, мы не ожидали проиграть тот матч. После победы над Канадой американцы нас очень боялись. Разговаривал в прошлом году с тренерами, генменеджером США, они нас немного опасались. Но пара курьёзных голов стоили нам в том матче победы. Не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный матч и порадуют наших болельщиков победой.

— США — самый сильный соперник в группе, это хорошо или лучше было бы начать с более простого?

— Это хорошо, мы сразу попадаем в эпицентр борьбы, планка поднимается очень высоко. Уровень игры, скорости позволяют сразу войти в колею без раскачки. Вчерашний матч не то что разочаровал, но это был не лучший наш матч. Мы поняли, насколько серьёзный уровень будет на этом турнире. Завтрашний матч будет такого же плана, как матч с Канадой – на высоких скоростях, агрессивный, с активным давлением, на встречных курсах.

Смотрел матч США с финнами, американцы играют плотно и цепко в средней зоне, выстраивают капкан. Будем смотреть по ходу игры, подготовить ребят к тому, чтобы они знали, что чем меньше мы играем в своей зоне, тем больше играем в чужой. Должна быть поддержка на всей площадки, треугольник во всех трёх зонах должен сработать с этими командами.

— Моментов вчера было много, но реализация подкачала. Это просто нервозность от первого матча?

— Несколько факторов – первый матч, волнение было. Мы немного отошли от своей игры, нам не дали контролировать шайбу, как на Кубке Карьяла. Нужно было подкорректировать, хотя по ходу матча ребята расслабились, поняли, что хоккей – это не работа, а игра, и нужно играть друг на друга. Пошли моменты. Как тренер я расстраиваюсь, что не было забитых голов. Хороший показатель, что вчера моменты были, остаётся их реализовывать. Наверняка моменты будут, молодёжный хоккей непредсказуемый, ребята горят желанием. Стараемся их успокаивать, чтобы они не перегорели. У нас есть, кому забивать, есть хорошая бригада большинства, четыре хорошие тройки, которые могут изменить ход любого матча. Начинаем с чистого листа.

«Оборона играет большую роль, но атака – наше главное оружие»

— Будет ли у нас на турнире четыре равные тройки или кто-то будет получать больше времени?

— Вчера не хотели никого нагружать, чтобы ребята получили среднее игровое время. В таких матчах часто бывают травмы, мы этого избежали. Понимаем, что есть лидеры, которые будут играть больше, будем дозировать игровое время. Это не марафон, а спринт из семи матчей. Будем смотреть по ходу игры, кто-то будет играть больше, кто-то меньше. Игроки, которые решают, должны выходить на лёд чаще, чем сдерживающие игроки. Довольны номинально четвёртой тройкой – Бардаков – Пономарёв – Грошев, эти ребята тоже могут создать и забить, дают импульс команде. Бардакова перебросили на фланг, поставили в центр Пономарёва, так будет больше динамики в звене. Бардаков и Грошев – большие сильные ребята, на флангах смогут навязать борьбу в чужой зоне.

Чемпионат мира выигрывается не в первом матче, а в январе. Все должны получать нагрузку, чтобы сохранить свежесть и в то же время, чтобы была уверенность.

— Канада вчера и в прошлом году – можно ли их сравнить, кто сильнее?

— Трудно сравнивать, канадцев приехало семь человек с прошлого года. Канадцы это канадцы, они собирают сильнейших. Один игрок вчера получил травму, никому не желаешь плохого. Обе команды сильные, сравнивать не совсем корректно, можно будет это сделать после первых матчей. Вчера было приятно видеть, что они играют активно и системно. Мы ищем, в каких моментах мы можем усилить свою игру против таких команд, как Канада, США и все остальные.

— Вчера было много потерь в своей зоне, не было желания сыграть чуть проще?

— Вчера сказал перед игрой, что мы не можем паниковать. Всегда просим ребят, чтобы они не отбрасывались вслепую. Первый матч наложил отпечаток, канадцы играли более агрессивно. Почистим эти небольшие ошибки, здесь нужно делать всё гораздо быстрее, уровень будет выше, чем был на Кубке Карьяла. Все соскучились по хоккею и готовы играть. С каждым матчем будет приходить уверенность и спокойствие. Не откажемся от контроля шайбы в любой ситуации. Вчера Сафонов в своей зоне сделал феноменальный пас между ног Чайке. Многие тренеры хватаются за сердце, потому что это опасный пас. Но он имеет право на жизнь, такие вещи мы можем делать с холодной головой, принимать правильное решение в любой ситуации. Такой план будет стоять на каждую игру, потому что мы сюда приехали атаковать, а не обороняться. Оборона играет большую роль, но атака – наше главное оружие.

Афанасьев — о МЧМ: у сборной России есть несколько припрятанных карт, увидите на турнире

— Молодёжный хоккей зависит от эмоций, этот ЧМ будет без зрителей. Это для нас плюс или минус?

— Необычный турнир, все находятся в одинаковых условиях. Хоккей непредсказуемый в плане эмоций. Мы сделали подборку с прошлых чемпионатов мира по дисциплине, эмоциям. Мы должны быть толеранты, что судейство будет канадское. Я не сторонник обсуждать судейство, судьи большие профессионалы, они хорошо делают свою работу. Все люди ошибаются, в том числе и тренеры, и игроки, с этим проблем нет. Вчера были небольшие не то что провокации, но грязная игра. Наши ребята держали удар. Похвалил Бардакова – в Финляндии он заступился за партнёра, этих вещей здесь быть не должно. Это чревато удалением, дисквалификацией.

Всем донесли, насколько важно быть дисциплинированным. Надеюсь, больших нарушений и высказываний в прессе не будет. Любое слово в адрес соперника, любое удаление за отмашку может перечеркнуть все старания коллектива в достижении цели.

— Как вы сдаёте тесты на коронавирус?

— На арене несколько кабин, встаёшь в очередь, сдаёшь тесты – один день из носа, другой день из горла. Без маски можно ходить только в раздевалке. Всё очень строго, ребята уже привыкли, вопросов нет. Лучше так, чем кто-то заболеет и не сможет играть.

— Ваша тройка мотивационных фильмов и как вы относитесь к тому, что тренеры сборной много лет показывали патриотические фильмы?

— Это внутренний бизнес, мы о нём не хотим говорить. «Русская пятёрка» и «Сан-Антонио Спёрз» — о том, как выигрываются большие турниры, насколько важна команда и каждый игрок, чтобы победить. Это делается только совместно. Ещё будет пара-тройка небольших сюжетов, чтобы по ходу турнира ребята понимали, насколько важно быть коллективом и жертвовать собой, чтобы команда была успешной. До ребят всё донесли, остаётся засучить рукава и играть в хоккей. Не говорим биться, говорим играть в хоккей. Хоккей – это игра, которая должна приносить удовольствие. Ребята гордятся, что представляют Россию и получили возможность быть на таком большом хоккейном форуме. Большие ожидания, хоккея большого нет. При всём уважении к КХЛ чемпионат мира – самое яркое событие на сегодня. Ребята готовы выдать свой лучший хоккей.