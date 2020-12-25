Россия созрела для новой большой победы – хватит вспоминать Баффало! Прогноз на МЧМ-2021

Уже сегодня, 25 декабря, в 22:00 мск матчем Швейцария – Словакия стартует молодёжный чемпионат мира – 2021. Да, этот турнир пройдёт в «пузыре» Эдмонтона без зрителей, да, он ещё до своего старта потерял многих звёзд, но это первое крупное хоккейное международное соревнование за год, и мы, конечно, ждём его с нетерпением. Пока до начала первой игры остаётся немного времени, представляем свой прогноз на мировой молодёжный форум.

Россия и Канада – фавориты, а кто способен на сюрприз? Представление всех команд МЧМ-2021 Американцы и финны всегда опасны, шведы переживут ковидные проблемы, Австрию будут все громить.

Группа А

Прогноз

1. Канада

2. Финляндия

3. Швейцария

4. Германия

5. Словакия

Канада – безоговорочный фаворит своего квинтета, у «кленовых листьев» даже в отсутствие Лафренье и Дака найдётся больше топовых молодых игроков, чем у остальных сборных группы А вместе взятых, однако велика вероятность, что в стартовых матчах предварительного раунда на первый план выйдут такие вещи, как сыгранность и общекомандная подготовка, и в этом контексте у Канады могут возникнуть некоторые проблемы. Лишь пять хоккеистов сборной, выступающих в лиге Квебека, получали в нынешнем сезоне игровую практику в клубах, а сбор канадцев в Эдмонтоне получился урезанным на две недели из-за карантина.

Конечно, это не означает, что Канада перестаёт быть претендентом на золото МЧМ, но предположу, что в первые дни группового турнира «кленовые листья» будут выглядеть не так уж мощно и доминирующе, как можно было ждать в нормальных условиях, и даже не обойдутся без потери очков на предварительном этапе. Впрочем, это вряд ли помешает Канаде занять первое место в квинтете А.

«В финале снова сыграют Канада и Россия. Это будет изумительно!» Прогноз Баттона на МЧМ Североамериканский эксперт не верит в шведов и финнов. Как и год назад, в битве за золото наши сойдутся с канадцами.

Хотя бы потому, что от других сборных в этой группе ещё меньше приходится ждать стабильного выступления. Скажем, у финнов состав весьма средний, а время командных подвигов для сборной Суоми обычно наступает в плей-офф. Не думаю, что 1 января, в последний день группового этапа, Канада и Финляндия в очном матче будут разыгрывать лидерство. Вероятнее, что финнам придётся конкурировать с крепкими швейцарцами за 2-е место в группе. Кстати, год назад скандинавы уступили «сырникам» в этой локальной борьбе, но предположу, что сейчас Финляндия всё-таки окажется в таблице сразу за канадцами.

На самом деле, сборная Швейцарии – большая загадка. Хоккей в этой стране прогрессирует, и мы уже привыкли рассматривать швейцарцев как ближайших претендентов на вхождение в мировую элиту. Но на стабильность этой европейской сборной пока рассчитывать не приходится. Сейчас, на МЧМ-2021, у Швейцарии нет больших потенциальных звёзд, а командную силу до турнира оценить невозможно. Поэтому «сырники» могут как поконкурировать с Канадой и Финляндией за места повыше, так и пободаться со Словакией и Германией за последнюю путёвку в плей-офф. Всё возможно, но в прогнозе отведу Швейцарии третье место в группе.

Кто станет последним в группе А? У меня два претендента – Словакия и Германия, и при этом четвёртую позицию в квинтете я всё-таки отдам немцам. Да, у них не приехали самые звёздные игроки в каждой линии (вратарь Анчичка, защитник Зайдер, форвард Райхель), но всё же молодёжная бундестим смотрится на бумаге предпочтительнее словаков. У последних вообще нет каких-то ярких игроков, на мостике тренер-дебютант, в то время как у немцев есть хотя бы Штюцле и Петерка, а у руля – опытный Тобиас Абштрейтер, уже пять лет вписанный в систему сборных Германии по хоккею. Вполне возможно, что Словакия удивит и посрамит скептиков, но пока я оставляю команду Петровицки без плей-офф.

Группа В

Прогноз

1. Россия

2. США

3. Швеция

4. Чехия

5. Австрия

Второй квинтет выглядит более интригующе в плане итогового расположения мест. Россия, США, Швеция – кто займёт первую строчку? Предположу, что триумфаторами группы В станут подопечные Игоря Ларионова. Вообще, оптимизм в отношении нашей национальной команды вполне уместен, так как Россия не потеряла ни одного игрока перед турниром, провела полноценный сбор, а большинство её игроков полсезона получали игровую практику во второй по силе лиге мира. Добавим к этому, что хоккей Ларионова предполагает игру первым номером, с позиции силы, здоровую спортивную злость и агрессию, поэтому про аккуратный и терпеливый групповой этап, к которому мы привыкли в эпоху Брагина, можно забыть. Россия включит максимальные обороты сразу же, с первого матча, и предположу, что на групповом этапе наши парни обойдутся без поражений.

«Мы приехали атаковать, а не обороняться». Что готовит Россия к матчу с США на МЧМ Пресс-конференция главного тренера молодёжки Игоря Ларионова перед стартом турнира.

На второе место тянет поставить американцев, которые не избежали потерь в составе, но всё равно привезли в Эдмонтон симпатичную команду. Думаю, с австрийцами и чехами США справятся легко, а также сумеют обыграть шведов.

Про «тре крунур» — отдельный разговор. При других обстоятельствах именно их следовало бы рассматривать, как главного фаворита турнира, но…Шведов подкосил коронавирус. И дело даже не в потере четырёх игроков основы, хотя среди них – два ведущих центрфорварда. Куда хуже, что скандинавы остались без тренерского штаба, а подготовку к турниру смогли начать только в начале этой недели. Эти проблемы обязательно скажутся на предварительном этапе, который Швеция, похоже, потратит на раскачку. Предположу, что «тре крунур» впервые за 14 лет проиграют матч в своей группе на МЧМ и в плей-офф выйдут с третьей позиции.

Кто из звёзд пролетел мимо поездки в Канаду? Без них МЧМ будет не таким ярким Американцы недосчитались Робертсона, а шведы сразу двух центров.

Лет 10-15 назад, рассуждая о фаворитах этого квинтета, мы бы обязательно упомянули и о Чехии, но сейчас эта команда не способна конкурировать ни с Россией, ни с США, ни даже с проблемной Швецией. Местная Экстралига с каждым годом стареет, талантливая молодёжь появляется в весьма ограниченных количествах и из неё невозможно собрать серьёзную команду. Даже в прошлом году на домашнем турнире Чехия не смогла прыгнуть выше головы, что же ждать сейчас? Думаю, четвёртого места и банального вылета в четвертьфинале.

Пятую позицию в группе В, конечно, должны занять австрийцы. Усилий одного Марко Росси вряд ли хватит хотя бы для одной победы главного аутсайдера МЧМ-2021, тем более в такой группе. Не могу утверждать, что Австрию ждут поражения с двузначным счётом, но никакой сенсации от этой команды точно не жду. Впрочем, на этом турнире скромной европейской сборной можно не «париться» и спокойно получать драгоценный опыт – понижение в классе по итогам МЧМ-2021 не предусмотрено.

Плей-офф

Если исходить из моих прогнозов, то в четвертьфинале нас ждут следующие пары.

Канада – Чехия

Финляндия – Швеция

Швейцария – США

Германия – Россия

Жирными выделил прогнозируемых победителей. После четвертьфиналов произойдёт перепосев, и тогда очень вероятно, что в полуфинале сыграют

Россия – Швеция

Канада – США

Всё вроде бы логично. Россия, Канада и США – главные фавориты, а шведы за время группового этапа доберут в кондициях и сыгранности. Дальше прогнозировать было бы уже слишком самонадеянно. В финале может сыграть любая из этих сборных, и любая может завоевать золото.

Но мы всё же надеемся, что это будет Россия. В нашей стране сейчас настоящий бум молодёжного хоккея, команда Игоря Ларионова играет не только эффективно, но и эффектно, что привлекает к ней ещё больше внимания, особенно на фоне КХЛ и взрослой сборной, где во главе угла стоят терпеливость и аккуратность.

Такое ощущение, что все мы созрели для новой большой победы на молодёжном уровне – ну сколько можно, в самом деле, вспоминать Баффало? Он был 10 лет назад! Пора уже написать новую золотую страницу в истории нашего хоккея, и пускай она будет написана фирменным, ларионовским, почерком.