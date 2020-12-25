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Россия – США: онлайн-трансляция 26 декабря 2020, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021

Россия – США: онлайн-трансляция
Андрей Гуров Павел Панышев
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Первый матч наших на МЧМ и сразу с Америкой! Россия — США. Онлайн
Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и США на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Календарь матчей группового этапа МЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп МЧМ-2021

Уже в самом начале турнира коллективу Игоря Ларионова предстоит сыграть с топ-соперником. Возможно, в будущем именно этот отчётный матч и решит судьбу первого места в группе B. Звёздных хоккеистов у американцев хватает. Прежде всего стоит отметить голкипера Спенсера Найта, нападающих Артура Калиева, Тревора Зеграса и Коула Кофилда.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Не начался
США U20

Стартовое вбрасывание запланировано 26 декабря, в 5:30 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и США не бывают скучными.

Live Павел Панышев

Кстати, если вы забыли о главных скандалах в истории МЧМ, то мы вам о них обязательно расскажем. Смотрите наше видео!

15:39 Павел Панышев

Пока до начала первой игры россиян ещё есть время, представляем свой прогноз на мировой молодёжный форум.

Россия созрела для новой большой победы – хватит вспоминать Баффало! Прогноз на МЧМ-2021
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15:37 Павел Панышев

О чём говорил главный тренер россиян Игорь Ларионов в преддверии матча с США? Внимательно изучаем в нашем материале.

«Мы приехали атаковать, а не обороняться». Что готовит Россия к матчу с США на МЧМ
Пресс-конференция главного тренера молодёжки Игоря Ларионова перед стартом турнира.
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