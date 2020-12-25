Первый матч наших на МЧМ и сразу с Америкой! Россия — США. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и США на старте МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.
Уже в самом начале турнира коллективу Игоря Ларионова предстоит сыграть с топ-соперником. Возможно, в будущем именно этот отчётный матч и решит судьбу первого места в группе B. Звёздных хоккеистов у американцев хватает. Прежде всего стоит отметить голкипера Спенсера Найта, нападающих Артура Калиева, Тревора Зеграса и Коула Кофилда.
Стартовое вбрасывание запланировано 26 декабря, в 5:30 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Матчи между Россией и США не бывают скучными.
Кстати, если вы забыли о главных скандалах в истории МЧМ, то мы вам о них обязательно расскажем. Смотрите наше видео!
Пока до начала первой игры россиян ещё есть время, представляем свой прогноз на мировой молодёжный форум.
О чём говорил главный тренер россиян Игорь Ларионов в преддверии матча с США? Внимательно изучаем в нашем материале.
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