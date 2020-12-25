Единственный матч на групповом турнире молодёжного чемпионата мира, в котором команда Ларионова совершенно точно не будет явным фаворитом.

Закрыть Кофилда и пробить Найта. Кого сборной России нужно опасаться в команде США на МЧМ

Сегодня, 25 декабря, в Канаде стартует молодёжный чемпионат по хоккею 2021 года. Сборная России возьмёт старт на мировом первенстве в ночь на 26 декабря матчем с командой США (5:30 мск). Команда Игоря Ларионова приехала в Эдмонтон в статусе одного из главных фаворитов турнира, однако уже первый матч на «Роджерс Плэйс» арене обещает стать серьёзным испытанием для российской команды.

На прошлом мировом первенстве россияне также встречались с американцами в матче группового этапа – и тот матч сложился крайне неудачным образом для российской команды. Подопечные Валерия Брагина проиграли американцам (1:3), пропустив три шайбы в течение пяти минут. Многие из звёзд прошлого созыва американской команды выступят и на предстоящем чемпионате мира в Эдмонтоне. Разбираемся, на кого из хоккеистов «звёздно-полосатых» необходимо обратить повышенное внимание.

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Российский голкипер Ярослав Аскаров является одним из самых раскрученных молодых талантов в нашем хоккее. Каждая пресс-конференция с Игорем Ларионовым не обходится без обсуждения Ярослава. Однако в американской команде есть своя версия Аскарова. Голкипер Спенсер Найт — один из тех, кто может составить конкуренцию Ярославу за титул лучшего вратаря МЧМ-2021.

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За последнее десятилетие лишь три голкипера ушли с драфта НХЛ в топ-15. В 2019 году под 13-м номером «Флорида Пантерз» забрал Найта, а спустя год «Нэшвилл Предаторз» выбрал Аскарова под 11-м. На минувшем МЧМ полноценной дуэли между Спенсером и Ярославом не случилось. В стартовом составе российской команды оказался Амир Мифтахов, а Аскаров появился на льду лишь при счёте 0:3, когда игра уже была сделана. Теперь очному противостоянию самых перспективных голкиперов мира уже ничто не помешает.

Фото: Kevin Light/Getty Images

Для Спенсера это будет уже третий молодёжный чемпионат мира, что само по себе является редкостью, при этом Найт второй год подряд будет стартёром сборной. Перед отъездом в расположение национальной команды Спенсер записал на свой счёт пару матчей на ноль, обезвредив 66 бросков в матчах за Бостонский колледж.

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19-летний проспект «Монреаль Канадиенс» приехал на второй в карьере молодёжный чемпионат мира в статусе главной звезды американской команды. Визитной карточкой Кофилда на данный момент продолжает оставаться ЮЧМ-2019, где ему удалось повторить бомбардирский рекорд Александра Овечкина. МЧМ-2020 сложился для Коула неудачным образом (в пяти матчах он забросил всего одну шайбу), но кажется, что в этот раз всё будет совершенно иначе.

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«Звёздно-полосатые» в ходе подготовки к МЧМ-2021 провели контрольный матч с командой Финляндии (3:2), а главным героем встречи стал Кофилд. Всего 35 секунд в начале второго периода хватило американскому таланту поколения, чтобы оформить дубль, который и решил исход встречи. Его второй гол в ворота финской команды ещё долго восхищал пользователей социальных сетей в Северной Америке. Потеря концентрации при игре против Коула может стоить россиянам огромных проблем. Этот парень способен забить из любого положения.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея США.

«Это хоккеист, решающий судьбы матчей. Несмотря на свои миниатюрные габариты, Кофилд отлично справляется с давлением со стороны соперников. Получив шайбу в своё распоряжение, он будет первым, кто организует стремительную контратаку. Его отличительной чертой является исключительный снайперский талант. Он обладает резким и точным броском, а низкий центр тяжести помогает ему лучше двигаться на льду. Благодаря своему таланту Коул отвлекает на себя внимание противника, в результате чего его партнёры по звену получают свободное пространство», — говорится в аналитике, посвящённой Кофилду.

Фото: Andre Ringuette/NHLI via Getty Images

н. Тревор Зеграс

19-летний Тревор Зеграс имеет репутацию элитного двустороннего форварда, который может одинаково успешно играть как в центре, так и на краю. Однако на турнире в Эдмонтоне главная задача Зеграса практически наверняка будет заключаться в снабжении крайних нападающих точными передачами в большинстве и при игре в равных составах. На двух мировых первенствах (ЮЧМ-2019 и МЧМ-2020) Тревор не забросил ни одной шайбы в 10 матчах, при этом отметившись 18 результативными передачами.

Фото: Nick Wosika/Icon Sportswire via Getty Images

Проспект «Анахайм Дакс» стал лучшим ассистентом прошлого МЧМ, и это несмотря на то обстоятельство, что американская команда вылетала с турнира уже на стадии четвертьфинала. «Я сказал Тревору, что хотел бы получить парочку таких передач. Наверное, и я бы забил после них», — хвалил своего игрока главный тренер сборной США после одного из матчей.

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«Умение создавать и разыгрывать комбинации, вне всяких сомнений, является отличительной чертой в его игре. Он является одним из самых динамичных игроков по своему возрасту. Тревор способен создавать опасные моменты в любой хоккейной ситуации. К тому же, играя активно в защите, Тревор предугадывает ходы, которые делают его соперники, и делает всё возможное, чтобы лишить противника шайбы и по борту организовать лучший выход из зоны», — говорится в скаутской характеристике Зеграса.

Очередной хоккеист в составе американской команды, которому необходимо уделять огромное внимание. Сборная России уже имела шанс убедиться в этом на личном примере. Именно Артур Калиев стал камнем преткновения для российской молодёжки в прошлом матче команд. На минувшем МЧМ проспект «Лос-Анджелес Кингз» оформил дубль, дважды воспользовавшись результативными передачами вышеупомянутого Зеграса.

Калиев набрал 248 очков в 192 матчах в лиге Онтарио, что уступает только показателям канадца Акила Томаса (267), но по заброшенным шайбам Артур превосходит конкурента. Если бы сезон-2020/2021 проходил по первоначальному плану, Калиев второй раз в своей карьере забил бы 50 голов за чемпионат, а второй подряд МЧМ в его карьере делает форварда одним из самых опытных членов команды.

«Мы ожидаем, что Арти докажет, что он главный игрок в нашем нападении. Он уже участвовал в МЧМ, поэтому его опыт должен пригодится. Мы дадим ему такую роль, которая поможет внести ему большой вклад в результат команды», — сказал главный тренер сборной США Нейт Лиман.

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«Отлично справляется с поиском уязвимых мест в зоне нападения, находит способ овладеть шайбой и переправить её в ворота. Люди недооценивают хоккейное мышлением Калиева. Он обладает кистевым броском элитного уровня. Отлично укрывает шайбу на владении и обладает голевым чутьём», — расхваливают Артура американские скауты.

Ещё один молодой игрок из системы «королей», который второй год кряду сыграет на молодёжном чемпионате мира. На драфте НХЛ 2019 года «Лос-Анджелес» забрал Алекса Тюркотта под высоким пятым номером, но его первый опыт на МЧМ стал большим разочарованием. Алекс записал на свой счёт только две голевые передачи и сейчас намерен реабилитироваться за прошлогодний провал.

Тюркотт играет на позиции центра, отрабатывает в обороне, отлично видит площадку, одинаково хорошо бросает и раздаёт передачи. На предстоящем МЧМ Алекс будет исполнять обязанности альтернативного капитана «звёздно-полосатых» наряду с Кофилдом. Капитаном же американской команды выбран защитник Кэм Йорк.