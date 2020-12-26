Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.

Американцы не знали, что делать и куда бежать! Нокаутирующее начало сборной России на МЧМ

«Мы приехали атаковать, а не обороняться», — сказал главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов перед стартовым матчем с США на чемпионате мира. И Россия атаковала – несмотря на удаления, несмотря на силу соперника, несмотря ни на что.

Агрессивный хоккей, форчек на месте потери шайбы, быстрые передачи, моментальный переход из обороны в атаку – ребята уже вполне впитали в себя заветы Игоря Николаевича. Американцы в первые минуты если и трогали шайбу, то соперник тут же её отбирал, не давая свободно вздохнуть.

Удивительное дело, но сборная США провела 12 минут без единого броска по воротам. Хотя, что удивительного, когда у неё не было ни малейшего пространства на манёвра – Россия перекрывала любые их атаки на подступах. Даже когда две минуты за подножку получил защитник Ян Кузнецов, меньшинство прошло под девизом атаки россиян, а не американцев. Как говорится, лучшая оборона – это атака. Чтобы не задушить этот творческий порыв, Ларионов не боится давать своим ребятам максимум свободы в творчестве.

Ярослав Аскаров, чтобы совсем не сидеть без дела, играл третьего защитника – выезжал из ворот, отдавал передачи партнёрам. Надо же как-то себя развлекать? Отбившись (или правильнее будет сказать, что американдцы отбились?) в меньшинстве, Россия забила.

В позиционной атаке сначала не всё получалось – всё-таки американцы тоже не лыком шиты. Но как только наши внесли некоторую смуту в оборонные ряды американцев, ребята принялись за дело и шайба нашла путь в ворота. Кирсанов набрасывал от синей линии, Пономарёв, оставшийся без опеки на пятачке, подставил клюшку. Спенсер Найт уже ничего не мог сделать.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Первые эмоции сборной России – радость и только бизнес. Ничего ещё не сделано, а матч длится 60 минут. Американцы, нанеся первый корявенький бросок спустя 12 минут, вскоре тоже добились успеха, но игре это только пошло на пользу. Сразу США заиграли повеселее, что ж, тем интереснее!

В начале второго периода американцы промахнулись по пустым воротам, а затем получили вторую пробоину. Максим Грошев длинным пасом отправил Бардакова на рандеву с вратарём, и нападающий разобрался с Найтом, а затем Пономарёв воспользовался потерей американцев в своей зоне и сделал дубль.

Права на видео принадлежит Первому каналу. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Это вратарь, которого в Северной Америке называли лучшим на МЧМ? Найт пошёл играть в шайбу после заброса, но отдал шайбу нашим и пропустил четвёртую, не успев вернувшись в ворота. Нокаутирующее начало от сборной России!