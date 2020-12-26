Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.

Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России

В Эдмонтоне проходит матч соперников группы B в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России очень уверенно начала игру, но после первого периода счёт был ничейным – 1:1.

Во второй двадцатиминутке команда Игоря Ларионова сильно прибавила и буквально смела американцев со льда, отличившись ещё трижды. Особенно постарался форвард Василий Пономарёв, который стал автором третьей шайбы и в итоге оформил дубль.

Но главное, о чём хочется сказать, — четвёртый гол россиян. Он получился курьёзным, но менее ценным от этого не стал. Американский голкипер Спенсер Найт вышел из ворот, пробовал через борт выбросить шайбу из зоны, но нарвался на перехват от Ильи Сафонова, который броском от синей линии поразил цель.

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Главный тренер сборной США Нейт Лиман не выдержал и заменил расхваленного голкипера «звёздно-полосатых» на Дастина Вольфа. Кто же такой этот Найт, пропускающий столь нелепые шайбы на МЧМ?

«У США лучшие вратари на МЧМ». Что пишут в Америке перед матчем с Россией Американцы поднимают командный дух перед матчем с нашими — тренер нарядится Санта-Клаусом, а игроков ждёт праздничная индейка.

Изначально говорилось, что Найт — превосходный вратарь, выбранный в первом раунде драфта «Флоридой» в 2019 году, он обладает большими габаритами и играет очень уверенно.

«Что думаю о Бобровском? Это один из моих любимых вратарей, он один из лучших. Теперь он во «Флориде», этот клуб меня задрафтовал. Это круто, надеюсь, я у него многому научусь», — заявлял сам Спенсер после победы над россиянами на прошлогоднем МЧМ.

Найт: Бобровский – один из моих любимых вратарей, надеюсь многому у него научиться

Регулярно нахваливали голкипера в североамериканской прессе. Это, кстати, могло психологически плохо сказаться на молодом парне.

«Звучит банально, но всё сводится к игре вратарей. Ожидаю, что США окажет более серьёзное давление на чужие ворота, а россияне должны получить большое количество атак, в которых у них будет численное преимущество. Посмотрим, на что способен Аскаров, хотя считаю Найта более предсказуемым и стабильным», — считает Rabid Ranger.

В итоге из 12 бросков в створ до своей замены (32:15 — чуть больше половины матча) Найт отразил всего восемь. Это, конечно, никуда не годится, да ещё и учитывая четвёртую шайбу, которая может серьёзно аукнуться Найту по ходу всего турнира. Посмотрим, будет ли тренерский штаб доверять своему первому номеру в дальнейшем и как Спенсер проявит себя в оставшихся матчах группового этапа. Пока же он откровенно подвёл свою команду. В отличие от россиянина Ярослава Аскарова, который выглядел очень уверенно.