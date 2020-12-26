«Канадские арбитры работают прилично». Что говорил Ларионов после победы над США

Сборная России добилась победы в первом матче с США на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2021. Не без помарок, но ребята показали яркую игру, забили пять голов и на протяжении большей части матча великолепно сдерживали атаки американцев. Итоги игры подвёл главный тренер молодёжки Игорь Ларионов.

«Приятно, что у России есть козыри, которыми можно пользоваться в течение всего МЧМ»

— Три шайбы от четвёртого звена, которое сыграло 8-9 минут. Это впечатляюще?

— Изначально мы с тренерами делали так, чтобы у нас не было первого, второго, третьего или четвёртого звена. Матч с канадцами начинали именно четвёртым звеном. Ожидаем от каждого игрока и звена вклада, который они могут дать. Рад за ребят, они отыграли блестяще, забили три важных гола, играли очень компактно, друг на друга. Приятно, что у нас есть козыри, которыми мы можем пользоваться в течение всего турнира.



— Что скажете по связке Чинахов – Грицюк? Чинахов опять не реализовал выход один на один, ощущение, что ребята нервничают.

— Ребята находят свою игру, играют очень хорошо. Мы говорим не об одном матче, а о целом турнире. Всегда нужно время, чтобы найти свою игру, почувствовать уверенность. Они начнут забивать, мы в них верим, у них есть полное доверие штаба.



— В концовке матча резко начались удаления. Не беспокоит, что канадские судьи будут обслуживать весь турнир?

— По судейству не то, что много вопросов. Понятно, что играем в Канаде, в мире идёт пандемия, у нас нет другого выбора, мы должны выходить и играть. Насколько я знаю канадских арбитров, они работают прилично. У меня нет оснований не верить и сомневаться в качестве и компетенции людей, которые работают на этом чемпионате мира. Они работают достойно. Не стоит ссылаться на то, что мы получаем от них небольшую порцию негатива в плане удалений, каких-то моментов в ходе игры. На мой взгляд, игра состоит из ошибок и эмоций.

— В третьем периоде не показалось, что упустили нить игры?

— Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 – самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, ты даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли таймаут. Каждая игра будет давать нам пищу для размышлений, опыт. Мы совместно с ребятами постараемся сделать так, чтобы таких ситуаций случалось как можно меньше.



— Насколько фактор вратаря сыграл свою роль? Мы очень легко сделали 4:1, Найт поплыл.

— В таком матче, когда играют две сильные команды, идёт сумасшедшее давление на вратаря. Кто-то выдерживает, кто-то нет. Ошибки были допущены, когда наша команда оказывали давление на вратаря и защиту соперника. Мы ищем любые способы, чтобы забить гол и создавать опасные моменты у ворот.

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года! Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

«Победили благодаря шикарной игре Аскарова. Он играет здорово и будет играть ещё лучше»

— Что мешает первой тройке эффективно атаковать?

— Не всегда получается то, что хочешь. Эти ребята достойно провели тренировочный лагерь, мы видим химию между Хуснутдиновым, Амировым и Подколзиным. Есть время для манёвра, чтобы посмотреть другие сочетания, например, которые были на Кубке Карьяла. Нужно, чтобы эмоции остыли после матча, проанализировать и с утра со свежей головой принять решения. Может, сделать перестановки в тройках, найти правильные сочетания, чтобы эти ребята играли более эффективно.



— Видно, что Аскаров нервничал. Понимаете, что ему надо сказать?

— Непростой матч – первый на турнире, серьёзный соперник, очень интересная команда. В любом случае, победили благодаря его шикарной игре. Подчистим те вещи, которые были в конце третьего периода. Пообщаемся с Хабибулиным и Ярославом, но не сомневаемся, что он играет здорово и будет играть ещё лучше. Спишем первый матч на волнение, которое характерно для любого игрока, а тем более для молодёжи.

Американцы не знали, что делать и куда бежать! Нокаутирующее начало сборной России на МЧМ Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.

— Как вы переживали свой дебютный матч?

— Первый официальный матч на чемпионате мира, но здесь говорим не обо мне, а о команде. Она приложила максимум усилий. Непросто было выйти через 48 часов после матча с Канадой. Честно скажу, ребята отработали феноменально.



Это заслуга коллектива, который выложился, принёс первые три очка команде и нашим болельщикам, которые переживают за нас по всему миру.



— Что вам самому понравилось в команде?

— В таком матче не может быть даже доли расслабления. Просили ребят контролировать шайбу, перед игрой было сказано, что план на игру – агрессивный отбор, агрессивная атака, жёсткая борьба, полное доминирование в плане психологии и физики и уверенная игра с шайбой. При счёте 4:1 ребята не то что самоуспокоились, но бывает, что одна небольшая ведёт к пропущенному голу. Сложно найти какие-то ключи, ведь мы говорим о молодых ребятах, которые играют на большой сцене сложные матчи. Они получают опыт, входя в турнир, мы этот урок извлечём и станем ещё лучше.