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МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы, расклады, результаты, видео

МЧМ по хоккею 2021
Павел Панышев
Обыграли Америку и теперь никто не заберёт у России первое место в группе? Итоги дня МЧМ
Впереди у команды Игоря Ларионова матч с Чехией. Важно не расслабиться и сыграть не хуже, чем с США.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры матчей первого игрового дня

Группа А

Швейцария – Словакия – 0:1

U20 ЧМ-2021. Группа A
25 декабря 2020, пятница. 22:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
0 : 1
Словакия U20
0:1 Файт (Мразик, Немец) – 54:17' (5x5)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Первый матч на МЧМ-2021, который состоялся накануне, завершился с довольно неожиданным результатом. Швейцарцы не забросили ни одной шайбы в ворота словаков, которые выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Романа Файта в концовке третьего периода.

Германия – Финляндия – 3:5

U20 ЧМ-2021. Группа A
26 декабря 2020, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 5
Финляндия U20
0:1 Лунделль (Хатакка, Хирвонен) – 03:38' (5x5)   0:2 Рятю (Никканен, Хейнола) – 19:48' (5x5)   0:3 Пюухтия (Кокконен, Рятю) – 21:39' (5x5)   1:3 Дюбе (Фолек) – 25:34' (5x4)   2:3 Штюцле (Петерка, Элиас) – 30:35' (5x5)   2:4 Ниемеля (Симонтайваль) – 31:53' (5x5)   2:5 Никканен (Пярссинен, Ниемеля) – 33:51' (5x4)   3:5 Элиас (Штюцле) – 48:13' (5x5)

Видеообзор матча Германия — Финляндия

Логичная победа сборной Финляндии. Но, если честно, все ждали разгрома немцев, поэтому коллектив Тобиаса Абштрайтера ещё хорошо отделался. Дело в том, что из-за коронавируса сборная Германии лишилась части игроков, поэтому вышла играть с финнами в два с половиной звена.

Группа B

Россия – США – 5:3

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 3
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)   4:2 Фариначчи (Хеллесон, Бринк) – 49:57' (5x5)   4:3 Зеграс (Йорк) – 57:42' (6x4)   5:3 Чинахов (Амиров, Хуснутдинов) – 59:39' (en)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальной странице ФХР в YouTube.

Главный для нас матч дня – с участием сборной России. Команда Игоря Ларионова в красивом и результативном матче оказалась сильнее американцев, обыграв соперника со счётом 5:3. В составе россиян дублем отметился нападающий Василий Пономарёв.

Курьёз дня

Получилось и правда смешно. Вратарь сборной США Спенсер Найт вышел из ворот, пробовал через борт выбросить шайбу из зоны, но нарвался на перехват от форварда россиян Ильи Сафонова, который броском от синей линии поразил цель. Найта после этой пропущенной шайбы заменили.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттере ИИХФ.

Цитата дня

Нападающий сборной России Василий Пономарёв считает, что главный тренер команды Игорь Ларионов может пойти по стопам великого Анатолия Тарасова.

«Мы играли в свой хоккей, нашли пару пробелов в обороне соперника. Мы будем становиться всё более агрессивными, с каждым матчем будем играть всё лучше. Играть за Ларионова? Сумасшедшие чувства! Ларионов – легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он будет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал», — сказал Пономарёв после игры.

«Он будет известным тренером, возможно, как Тарасов». Игрок сравнил Ларионова с легендой!
После победы над США россияне говорили много и ярко. Но вряд ли даже сам Ларионов ждал таких слов от Василия Пономарёва.

Турнирное положение команд после первого игрового дня

Конечно, пока всё довольно условно, но приятно, что российская команда сразу смогла завоевать важные три очка в матче с принципиальным соперником. Обыграть США после пяти поражений подряд от «звёздно-полосатых» на МЧМ — это всегда здорово. Главное, не сбавлять темпа.

Расписание ближайших матчей

26 декабря

Швеция – Чехия

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20

27 декабря

Германия – Канада

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Не начался
Канада U20

США – Австрия

U20 ЧМ-2021. Группа B
27 декабря 2020, воскресенье. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Австрия U20
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