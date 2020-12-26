У России гибкая тактика, дерзкий характер, но есть старая проблема. Что показал матч с США

Сборная России обыграла США в стартовом матче МЧМ-2021 по хоккею. Сделали наши парни это в том стиле, который мы от них и ожидали, хотя нервной концовки, конечно, можно было и избежать. В остальном всё получилось весьма убедительно и красиво. О чём же конкретно рассказала нам эта встреча?

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года! Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

Кредо Игоря Ларионова, которое разительно отличает его от предшественника Валерия Брагина – атакующий и агрессивный хоккей. Профессор хочет побеждать не великим терпением и эмоциональной драмой, а доминирующе, с позиции силы. Так было на Кубке Карьяла в ноябре, так же всё прошло и в первой игре в Эдмонтоне.



Россия задавила США в начале встречи. Это не выражалось в статистике бросков, но по картинке хорошо было видно, что территория вся наша. Тут, правда, дело не только в нашей команде. Просто сборная США и не собиралась играть в силовое давление. Это не типичная североамериканская команда, хоккеисты которой выскакивают уничтожать соперника с первых секунд сумасшедшим темпом и наглой игрой в тело. Нет, по игровой философии американцы гораздо ближе к России, чем к Канаде, и они скорее могли не задавить нас, а повязать по рукам и ногам, как это случилось год назад на турнире в Остраве. В этот раз не вышло.

Почему? Потому что Россия была настойчивее. Дорожила шайбой, привычно уже выходила из зоны/заходила в зону через пас, прорываясь сквозь компактные защитные построения США командным строем, а не бесполезной в такой ситуации индивидуальной импровизацией. Но американцы всё равно оборонялись весьма грамотно (в первом периоде), и фирменные атаки с ходу у наших проходили нечасто. Что придумал Ларионов? Россия стала играть короткие позиционки в чужой зоне. Хоккеисты углублялись в американские владения, на синюю линию поднимался игрок (защитник или нападающий, не так важно), ему шла передача, затем наброс и работа на пятачке. Довольно примитивная тактика для этой карусельно-комбинационной молодёжки, но у России в условиях плотной обороны соперника и узкой площадки особенно и не было выбора. Однако всё ведь сработало: первый гол Пономарёва пришёл из такой атаки, и впоследствии россияне ещё не раз напрягали американцев набросами и подправлениями, пока не изменился характер встречи.

Американцы не знали, что делать и куда бежать! Нокаутирующее начало сборной России на МЧМ Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.

Вообще, автор дубля абсолютно правильно похвалил Ларионова после матча, сравнив его с легендарным Тарасовым. Это большой аванс для Профессора, но не пустые слова. В игре с США Россия была максимально управляема и целостна, не допускала системных провалов – привет взрослой сборной на Кубке Первого канала. Очень понравилось, как Ларионов модернизировал свой стиль по ходу игры, добавляя в него новые элементы. Вот, скажем, изумительный выход из-под давления через пас, закончившийся голом Бардакова – это классика советского хоккея.

Россия U20 — США U20 — 2:1: Захар Бардаков реализовал выход «один в ноль»

А вот уже мощный, высокий и агрессивный форчек перед третьей шайбой – это что-то из североамериканской модели. Равно как и уже упомянутые мной короткие позиционные атаки в первом периоде.

Россия U20 — США U20 — 3:1: Василий Пономарёв оформил первый дубль на МЧМ-2021

Приведены примеры ситуаций, которые закончились голами, но их было гораздо больше – просто пересмотрите эту игру. Если Ларионов и дальше продолжит так удачно жонглировать стилями, то Россия на этом МЧМ далеко пойдёт.



Большую часть матча наши парни провели великолепно. Движение, объём катания, рисунок, реализация – всё на высоком уровне. Конечно, нам помог Спенсер Найт. Американский голкипер, о котором много говорили перед турниром, ни разу не выручил, а закончил своё выступление в матче грубейшей ошибкой. Но тут важно отметить, что Россия дерзко провоцировала эту и многие другие ошибки американских хоккеистов. Заставляла защитников нервничать и, как метко выразился журналист Питерс, «обращаться с шайбой, как с гранатами». Рано или поздно, наши бы своего добились, даже без неуверенной игры Найта.

Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.

И вот ещё что понравилось в нашей сборной. Американцы ведь пытались найти какое-то противодействие тотальному хоккею России и намеренно рвали темп. Специально отдавали инициативу, а затем резко «взрывались». Так случилось в первом периоде, сразу после гола Йорка, и, конечно, в конце игры, когда перед американцами забрезжил луч надежды.



Но Россия не давала слабину и быстро возвращала всё к базовым настройкам, не прибегая даже к помощи тайм-аутов. Где-то наши парни начинали суетиться больше, чем следовало, но отбились в конце первого отрезка, да и на финише основного времени, как ни крути, довели дело до победы.

Обыграли Америку и теперь никто не заберёт у России первое место в группе? Итоги дня МЧМ Впереди у команды Игоря Ларионова матч с Чехией. Важно не расслабиться и сыграть не хуже, чем с США.

В целом игра сборной России, безусловно, порадовала. Но если углубиться в детали, то можно найти вещи, которые вызовут пока ещё лёгкое, едва уловимое беспокойство. Например, игра номинально первой тройки. Кто-нибудь заметил сегодня на площадке Родиона Амирова или Василия Подколзина? Да и Марат Хуснутдинов с положительной стороны отметился, разве что, на точке вбрасывания – 80% выигранных единоборств. Лидеры молодёжки, увы, выпали в важном матче, и если бы не феноменальная продуктивность четвёртого звена, то это могло стать для России большой проблемой.



А что у нас с дисциплиной? Неужели ребята готовы наступить на прошлогодние грабли? Из-за глупых удалений в Остраве Россия осталась без золота, а сейчас позволила Америке вернуться в игру. Причём год назад мы трубили о проблемах с дисциплиной с самой первой встречи, это отмечали тренеры, но в итоге никаких выводов сделано не сбыло. Как же не хочется, чтобы всё снова испортила эта юношеская несдержанность и эмоциональность! Речь ведь идёт не о тех нарушениях правил, которые вынуждает делать соперник. Вот сегодня Хуснутдинов и Сафонов в последние 10 минут основного времени при счёте 4:2 хватают два совершенно заслуженных штрафа в чужой зоне – это вообще никуда не годится!

Ларионов: Аскаров играет здорово и будет играть ещё лучше. Спишем первый матч на волнение

И немного об игре Ярослава Аскарова. Наш вратарь несколько раз выручил сборную России, но и за пропущенные голы с него можно спросить. Аскаров колоссально вырос в психологическом плане за прошедший год, но осталась та же проблема, что обнаружилась у Ярослава на МЧМ-2020 – дальние броски. Сегодня вратарь СКА не справился с двумя такими «выстрелами». Нет, в целом Аскаров провёл очень достойную встречу, помог команде выиграть, но мы же привыкли уже предъявлять к Ярославу особенные требования. Поэтому просто констатируем, что в матче с США особенным он не был. Но пока, вслед за Ларионовым, спишем это на стартовое волнение.