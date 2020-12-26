«Россия считалась фаворитом группы. Теперь понятно, почему». Америка — о своём поражении

Сборная США проиграла стартовый матч МЧМ-2021 со сборной России и удостоилась приличного количества критики со стороны североамериканской прессы. Одновременно с этим, подопечные Игоря Ларионова получили массу лестных отзывов.

«Калиев выглядел так, словно у него на ногах снегоступы»

«Штаты сумели нанести ответный удар, но второй период стал ключевым в матче. В игре, которая воспринималась как главный матч дня на турнире, было несколько отличных сюжетов. А второй период, который русские провели отлично, выбил дух из американцев. Именно этого и хотела «Большая красная машина» для начала своего выступления в группе В.

Спенсер Найт пропустил 4 гола после 12 бросков прежде чем его заменили. Американцы старались не отставать и даже имели преимущество по броскам. Фариначчи сократил отставание, Зеграс сократил отставание до минимума. Но, к несчастью для американцев, Аскаров держался, а Егор Чинахов забил в пустые ворота. Это помогло России одержать победу, которая может сыграть решающую роль в распределении мест в группе В перед выходом в четвертьфинал.

Аскаров, у которого не было много работы, может стать решающим игроком для России в следующих матчах. Американцев сгубили потери шайбы и ошибки — с таким соперником, как Швеция, этого допускать нельзя», — считает обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.

«Форвард сборной США Артур Калиев выглядел так, будто у него на ногах снегоступы, а не коньки. Я был его преданным поклонником, и я до сих пор верю в него, но, мальчик, фигурное катание пока не зашло так далеко. Матч для Спенсера Найта завершился, когда он пропустил 4 гола после 12 бросков. Как минимум два были его ошибками. Эта российская команда просто великолепна. Мне очень нравится, как играют парни у Ларионова», — так прокомментировал игру обозреватель The Athletic Скотт Уилер.

Судьи простили сборную России? Американцы могут устроить скандал из-за пятого гола наших Когда Чинахов забивал в пустые ворота, на льду находилось 6 российских хоккеистов. Вместо гола наша команда должна была получить удаление.

Гранаты вместо шайб

«Защитники американцев обращаются с шайбой так, словно это гранаты. Не знаю, как будет выглядеть диаграмма бросков у сборной США, но я как-то не увидел у американцев большого количества моментов. Броски были, но большинство из них наносились издали, против чего Аскаров совсем не возражал. Перед ним было слишком мало хаоса, никто не закрывал видимость.



Кроме этого, выход из обороны в атаку у американцев был явно не на высоте. У них есть быстрые хоккеисты, но сегодня они действовали недостаточно быстро. Проиграли много погонь за шайбой, много единоборств. А то, как обращались с шайбой, иногда просто пугало», — образно охарактеризовал игру обороны обозреватель ESPN Крис Питерс. «Капитан команды Кэм Йорк выглядел единственным защитником, который не хочет бросать играть, когда преследует российского хоккеиста», — ответил на это Скотт Уилер.



«Если Ларионов действительно ремонтирует маски, делает вино, тренирует национальную сборную, выигрывает Кубки Стэнли, открывает рестораны, строит дома и представляет интересы игроков — нам всем срочно нужно ехать домой», — отметила англоязычный автор КХЛ Джиллиан Кеммерер.

«У Спенсера Найта было плохое начало. Это бывает, но сейчас он выбрал явно неподходящее время. Хотя в прошлом году русские разнесли Канаду на групповом этапе. Всё, что остаётся сделать американцам — это прекратить делать эти забавные глупости, стать злее и выместить злобу на Австрии. В этой сборной России 11 игроков, выбранных в первом и втором раунде драфта НХЛ. Они считались фаворитом группы В до начала турнира, и теперь мы понимаем, почему. Средняя зона — это минное поле, над которым возвышается Аскаров.

Гол Фариначчи выглядел как явная атака на вратаря, но его засчитали. Аскаров был наполовину за пределами вратарской зоны, а Берард ударил его перед броском, но просмотра не было и сам вратарь не жаловался. Россия выиграла в этой увлекательной игре, но у США была сильная концовка. Если бы я был тренером американцев, я бы вернул Спенсера Найта в ворота на матчи с Австрией и Чехией. Если у него продолжаться проблемы, то на матч со Швецией нужно ставить Вольфа. Но я уверен, что Найт — лучший вариант, если американцы действительно хотят выиграть золото», — отметил обозреватель Sportings News Стив Курнианос.

«Российская команда меня очень впечатлила. Играют в хорошем темпе, умело владеют шайбой, сводят ошибки к минимуму. Катят все 4 звена. Если Аскаров будет поспокойней «между трубами», то они будут соперником, которого невероятно трудно обыграть», — отметил скаут FC Hockey Дерек Ноймайер.

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года! Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

«Катастрофа размером с Техас»

Автором одного из самых забавных комментариев стал блогер Джорди, который публикуется на сайте Barstool Sports, где выходит скандальный подкаст Уитни и Биссонетта Spittin' Chiclets. Джорди, как и его упомянутые коллеги, не слишком любит Россию, но в чувстве юмора ему не откажешь.

«Ну что, молодёжный чемпионат мира стартовал, и настало время для США стартовать к мировому превосходству. Надеюсь, у всех был прекрасный рождественский день. Если честно, тот факт, что я до сих пор не сплю и пишу про этот матч — это уже акт героизма. Предполагаю, что будет очень мало голов, потому что у России очень хороший вратарь», — писал Джорди в начале матча, но затем тональность его высказываний резко поменялась.

«Какая бурная ночь для Спенсера Найта. Парень, наверное, всё же пошёл к родителям на рождественский ужин. Выпил там бутылку красного, а потом опрокинул бурбона. Он выглядел так, словно знал, что будет играть только до середины второго периода. Катастрофа, размером с Техас», — отметил блогер. На третий период его уже не хватило — ни одного комментария о заключительной двадцатиминутке он не написал.