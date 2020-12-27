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Закрытие трансферного окна в КХЛ! Все переходы и сделки. LIVE

Этот день настал! Сегодня в КХЛ до 23:59 мск будет работать трансферное окно, а в 00:00 мск окно закроется. Это значит, что у команд Континентальной лиги осталась последняя возможность усилить свои составы. А у тех, кто не попадает в плей-офф, разгрузить платёжные ведомости и заработать на обменах.

Последние дни перед дедлайном в КХЛ. Каких обменов ждать на Востоке? «Сибирь» активно ищет легионера, а «Магнитка» может отпустить российского защитника в «Локомотив».

Накануне в КХЛ уже случилась громкая сделка: 37-летний форвард Илья Ковальчук заключил контракт с «Авангардом» по схеме «1+1». Для Континентальной лиги это отличная имиджевая история. Жаль, что уже практически наверняка нигде в нашей лиге не подпишется двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. Значит, Слава продолжит ждать предложений из НХЛ. Вот только анонимный опрос генменеджеров показал, что никто его не готов взять.

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Но нет сомнений, что занимательные и яркие переходы мы в любом случае увидим. Юрьев день в КХЛ почти никогда не бывает скучным, а новости и слухи поступают на регулярной основе. Следите за нашим онлайном и будьте в курсе всех трансферных событий.