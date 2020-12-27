Закрытие трансферного окна в КХЛ! Все переходы и сделки. LIVE

Этот день настал! Сегодня в КХЛ до 23:59 мск будет работать трансферное окно, а в 00:00 мск окно закроется. Это значит, что у команд Континентальной лиги осталась последняя возможность усилить свои составы. А у тех, кто не попадает в плей-офф, разгрузить платёжные ведомости и заработать на обменах.
Накануне в КХЛ уже случилась громкая сделка: 37-летний форвард Илья Ковальчук заключил контракт с «Авангардом» по схеме «1+1». Для Континентальной лиги это отличная имиджевая история. Жаль, что уже практически наверняка нигде в нашей лиге не подпишется двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. Значит, Слава продолжит ждать предложений из НХЛ. Вот только анонимный опрос генменеджеров показал, что никто его не готов взять.
Но нет сомнений, что занимательные и яркие переходы мы в любом случае увидим. Юрьев день в КХЛ почти никогда не бывает скучным, а новости и слухи поступают на регулярной основе. Следите за нашим онлайном и будьте в курсе всех трансферных событий.
Руководители команд активно ищут усиление, в том числе и в рядах аутсайдеров лиги, которые не попадут в плей-офф. Каких обменов стоит ждать на Востоке?
Вячеслав Войнов в ближайшее время абсолютно точно не подпишет контракт ни с одним клубом КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что Вячеслав по-прежнему хочет вернуться в НХЛ, но в Северной Америке желающих заключить с 30-летним защитником соглашение нет.
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