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Швеция — Чехия – 7:1 – видео, голы, обзор матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021

Швеция — Чехия – 7:1
Елена Кузнецова
Чехия попала под шведский каток на МЧМ. Что с такой же командой сделает сборная России?
Младшие «тре крунур» стряхнули ржавчину и покатили. Их победная серия в группе турнира длится уже 14 лет!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Центральным матчем второго игрового дня МЧМ-2021 была встреча Чехии и Швеции в группе B. С точки зрения сборной России – это ещё и шанс посмотреть на будущих соперников – выиграй чехи, следующий матч нашей молодёжки с ними мог бы стать за первое место в группе. К шведам же никогда не будет лишним присмотреться получше.

Шведы с чехами последний раз играли в четвертьфинале МЧМ-2020, но тогда чехи были обескровлены травмами. Сегодня ситуация противоположная – до Эдмонтона не доехало четыре ключевых игрока «Тре Крунур» и почти весь тренерский штаб. Виной всему, конечно, коронавирус. Да ещё и в «пузыре» два члена персонала команды сдали положительные тесты, из-за чего шведы задержались на карантине и не смогли провести контрольный матч. Так что, видимо, в первом официальном матче последнее, о чём они думали, — это о продлении рекордной победной серии. Напомним, Швеция не проигрывала в групповых раундах МЧМ рекордные 14 лет. Главное для них было – стряхнуть «ржавчину» и войти в игровой ритм. У чехов только одна потеря, которая казалась существенной – нападающий первого звена Адам Раска был дисквалифицирован по итогам товарищеского матча со Словакией на одну игру.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
7 : 1
Чехия U20
0:1 Мышак (Пытлик, Теплы) – 10:14' (5x4)   1:1 Костмар (Сёдерстрём, Хедстрём) – 10:46' (5x5)   2:1 Сундсвик (Хольмстрём, Броберг) – 29:08' (5x4)   3:1 Хейнеман (Броберг, Бьёрнфот) – 31:55' (4x5)   4:1 Нидербах (Броберг, Сёдерблом) – 36:05' (5x5)   5:1 Сёдерблом (Рэймонд, Сёдерстрём) – 45:04' (5x4)   6:1 Бьерселиус (Бьёрнфот, Нюбек) – 52:22' (5x5)   7:1 Гунлер (Сёдерстрём, Хольмстрём) – 57:37' (5x4)

Первый период не разочаровал – шведы проводили долгие и острые атаки, здорово двигали шайбу и показывали отличное взаимопонимание. Однако о каком-то подавляющем преимуществе речи не шло — чехи не просто держали удар, а действовали довольно агрессивно, перехватывали шайбу и периодически сами отвечали выпадами, а получив большинство, не замедлили его реализовать. Великолепный розыгрыш провела связка МышакТеплы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Но недолго музыка играла – шведы ответили спустя 32 секунды! Защитник не угнался за Костмаром, который бросил в касание после умопомрачительной диагональной передачи.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Однако пропущенный гол нисколько не расстроил чешскую команду – наоборот, концовка первого периода и начало второго прошли с очевидным преимуществом чехов, и только благодаря Хуго Альнефельту счёт оставался ничейным. Самым ярким его эпизодом стал сейв ловушкой на ленточке ворот.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Казалось, вторая шайба шведов совершенно не вытекала из логики игры, но именно она вдохнула в младших «Тре Крунур» жизнь, стряхнула с них остатки ржавчины и заставила включиться на полную мощность. Они получили большинство, но никакой особенной опасности при розыгрыше создать не могли. Тем не менее, неточный бросок, отскок от лицевого борта и расторопность Сундсвика на пятачке сделали своё дело.

Календарь МЧМ по хоккею – 2021

Шведы включили ноги, покатили в своём фирменной стиле и катком задавили чехов. Хейнеман убежал и забил в меньшинстве, Нидербах нокаутировал чехов, когда Ник Малик в совершенно неподходящее время вышел из ворот и начал паниковать. К третьему периоду шведы настолько разыгрались, что начали творить настоящую красоту. Кто бы мог подумать, что двухметровый Сёдерблом покажет такую шикарную технику и забьёт клюшкой между ног? Тотальный разгром был завершён Бьерселиусом и Гунлером – 7:1.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Пока что по младшим «Тре Крунур» и не скажешь, что на пути к МЧМ им пришлось преодолеть немало трудностей и растерять по дороге часть команды. За один матч они и нашли игровой ритм, и получили мощный заряд уверенности в себе, и победную серию не прервали. Думается, с каждым матчем они будут только прибавлять – у них, кстати, как и России в матче с США, незаметными были лидеры, так что запас мощности там ещё большой. Ну а чехи даже не смогли извлечь никакой пользы из форы, которую в первой половине игры им дали шведы. Страшно представить, что же с такими чехами завтра сделает Россия?

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