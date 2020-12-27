Шведы теперь главный соперник России за первое место в группе! Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа А

Германия – Канада – 2:16

Видеообзор матча Германия — Канада

Вдоволь покуражилась Канада, учинившая разгром сборной Германии, испытывающей проблемы с составом. Напомним, что из-за травмы «кленовые листья» лишились своего капитана Кирби Дака, который пропустит не только весь турнир, но и, видимо, весь сезон. Однако это не мешает североамериканской сборной уверенно разбираться с аутсайдерами. Посмотрим, как будет дальше.

Группа B

Швеция – Чехия – 7:1

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Шведы учинили разгром команде Чехии, выиграв по всем статьям. Теперь становится ясно, что именно «тре крунур» будут главным соперником сборной России в группе B. У скандинавов очень хорош проспект «Детройта», высоченный нападающий Эльмер Сёдерблом. Да и вообще команда у Швеции обученная.

США – Австрия – 11:0

Видеообзор матча США — Австрия

В ещё одной встрече, где силы были неравны, американцы всухую разобрались с австрийцами. Сборная Австрии, как и сборная Германии, явный аутсайдер турнира. Коллектив Нейта Лимана после поражения от россиян решил не оставить сопернику ни единого шанса. Отметим хет-трик американского форварда Мэттью Болди и сухой матч Дастина Вольфа.

Спасение дня

А если быть более точными, то спасения, потому что мы остановимся на двух эпизодах. Первый случился в матче шведов с чехами. После разрезающей передачи через пятак нападающий чешской сборной Михал Теплы бросал по уже практически пустым воротам. Тем не менее голкипер шведов Хуго Альнефельт успел частично переместиться и выставить ловушку, в которую и попала шайба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

И ещё. 18-летний вратарь молодёжной сборной Канады Девон Леви отметился шикарным спасением щитком после броска 3-го номера драфта НХЛ 2020 года форварда сборной Германии Тима Штюцле. Наслаждайтесь.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

Гол дня

Здесь тоже есть на чём заострить внимание. Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.

На 46-й минуте при счёте 4:1 в пользу шведской сборной Сёдерблом, получив шайбу от партнёра и находясь перед воротами, протолкнул её между коньков и нанёс бросок. Голкипер чешской сборной Ник Малик не смог спасти свою команду. По результативному очку за передачи получили Лукас Рэймонд и Виктор Сёдерстрём.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

Турнирное положение команд после второго игрового дня

Здесь всё по-прежнему условно. Слишком мало матчей пока сыграно, чтобы можно было сделать какие-то глубокие выводы. Никаких сенсаций не произошло. Разве что чехи, конечно, могли уступить шведам с более приличным счётом. Тем интереснее будет наблюдать за ближайшей встречей Чехии с россиянами. Успеет ли команда Карела Млейнека восстановиться?

Расписание ближайших матчей

27 декабря Финляндия – Швейцария

28 декабря Словакия – Канада

Чехия – Россия