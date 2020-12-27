Шведы теперь главный соперник России за первое место в группе! Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей второго игрового дня
Группа А
Германия – Канада – 2:16
Видеообзор матча Германия — Канада
Вдоволь покуражилась Канада, учинившая разгром сборной Германии, испытывающей проблемы с составом. Напомним, что из-за травмы «кленовые листья» лишились своего капитана Кирби Дака, который пропустит не только весь турнир, но и, видимо, весь сезон. Однако это не мешает североамериканской сборной уверенно разбираться с аутсайдерами. Посмотрим, как будет дальше.
Группа B
Швеция – Чехия – 7:1
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Шведы учинили разгром команде Чехии, выиграв по всем статьям. Теперь становится ясно, что именно «тре крунур» будут главным соперником сборной России в группе B. У скандинавов очень хорош проспект «Детройта», высоченный нападающий Эльмер Сёдерблом. Да и вообще команда у Швеции обученная.
США – Австрия – 11:0
Видеообзор матча США — Австрия
В ещё одной встрече, где силы были неравны, американцы всухую разобрались с австрийцами. Сборная Австрии, как и сборная Германии, явный аутсайдер турнира. Коллектив Нейта Лимана после поражения от россиян решил не оставить сопернику ни единого шанса. Отметим хет-трик американского форварда Мэттью Болди и сухой матч Дастина Вольфа.
Спасение дня
А если быть более точными, то спасения, потому что мы остановимся на двух эпизодах. Первый случился в матче шведов с чехами. После разрезающей передачи через пятак нападающий чешской сборной Михал Теплы бросал по уже практически пустым воротам. Тем не менее голкипер шведов Хуго Альнефельт успел частично переместиться и выставить ловушку, в которую и попала шайба.
Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.
И ещё. 18-летний вратарь молодёжной сборной Канады Девон Леви отметился шикарным спасением щитком после броска 3-го номера драфта НХЛ 2020 года форварда сборной Германии Тима Штюцле. Наслаждайтесь.
Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.
Гол дня
Здесь тоже есть на чём заострить внимание. Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.
На 46-й минуте при счёте 4:1 в пользу шведской сборной Сёдерблом, получив шайбу от партнёра и находясь перед воротами, протолкнул её между коньков и нанёс бросок. Голкипер чешской сборной Ник Малик не смог спасти свою команду. По результативному очку за передачи получили Лукас Рэймонд и Виктор Сёдерстрём.
Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.
Турнирное положение команд после второго игрового дня
Здесь всё по-прежнему условно. Слишком мало матчей пока сыграно, чтобы можно было сделать какие-то глубокие выводы. Никаких сенсаций не произошло. Разве что чехи, конечно, могли уступить шведам с более приличным счётом. Тем интереснее будет наблюдать за ближайшей встречей Чехии с россиянами. Успеет ли команда Карела Млейнека восстановиться?
Расписание ближайших матчей
27 декабря Финляндия – Швейцария
28 декабря Словакия – Канада
Чехия – Россия
- 27 декабря 2020
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13:00
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12:40
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12:20
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11:45
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11:19
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11:00
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10:31
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10:00
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09:33
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09:15
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08:52
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08:30
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08:11
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08:05
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08:02
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07:48
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07:44
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07:35
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04:43
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04:21
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03:58
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02:58
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02:42
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01:23
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01:15
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01:12
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00:45
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00:33
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00:22
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00:17
- 26 декабря 2020
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23:44
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23:26
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22:49
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22:38