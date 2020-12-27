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МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы, расклады, результаты, видео, 27.12.2020

Что происходит на МЧМ
Павел Панышев
Шведы теперь главный соперник России за первое место в группе! Что происходит на МЧМ
Соперники России провели очную встречу. Рассказываем о раскладе сил на сегодняшний день.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры матчей второго игрового дня

Группа А

Германия – Канада – 2:16

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 16
Канада U20
0:1 Гуле (Куинн, Бэррон) – 01:54' (5x5)   0:2 Мерсер – 07:27' (4x5)   1:2 Петерка (Элиас, Альберг) – 13:12' (5x4)   1:3 Томасино – 14:20' (5x5)   1:4 Кребс (Козенс, Макмайкл) – 19:58' (5x4)   1:5 Мерсер (Томасино, Драйсдейл) – 22:40' (5x5)   1:6 Судзуки (Мерсер) – 25:36' (5x5)   1:7 Ньюхук (Козенс) – 26:40' (5x5)   1:8 Ньюхук (Козенс) – 30:59' (5x5)   1:9 Томасино (Бэррон, Мерсер) – 33:01' (5x5)   1:10 Козенс – 38:14' (5x5)   1:11 Кребс (Перфетти) – 39:51' (5x5)   1:12 Козенс (Макмайкл, Перфетти) – 40:37' (5x4)   1:13 Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) – 44:33' (5x5)   1:14 Пеллетье (Байрэм, Байфилд) – 45:02' (5x5)   1:15 Харли (Перфетти, Кребс) – 46:24' (5x5)   1:16 Макмайкл – 48:38' (4x5)   2:16 Элиас (Петерка, Гнип) – 59:42' (5x4)

Видеообзор матча Германия — Канада

Вдоволь покуражилась Канада, учинившая разгром сборной Германии, испытывающей проблемы с составом. Напомним, что из-за травмы «кленовые листья» лишились своего капитана Кирби Дака, который пропустит не только весь турнир, но и, видимо, весь сезон. Однако это не мешает североамериканской сборной уверенно разбираться с аутсайдерами. Посмотрим, как будет дальше.

Группа B

Швеция – Чехия – 7:1

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
7 : 1
Чехия U20
0:1 Мышак (Пытлик, Теплы) – 10:14' (5x4)   1:1 Костмар (Сёдерстрём, Хедстрём) – 10:46' (5x5)   2:1 Сундсвик (Хольмстрём, Броберг) – 29:08' (5x4)   3:1 Хейнеман (Броберг, Бьёрнфот) – 31:55' (4x5)   4:1 Нидербах (Броберг, Сёдерблом) – 36:05' (5x5)   5:1 Сёдерблом (Рэймонд, Сёдерстрём) – 45:04' (5x4)   6:1 Бьерселиус (Бьёрнфот, Нюбек) – 52:22' (5x5)   7:1 Гунлер (Сёдерстрём, Хольмстрём) – 57:37' (5x4)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Шведы учинили разгром команде Чехии, выиграв по всем статьям. Теперь становится ясно, что именно «тре крунур» будут главным соперником сборной России в группе B. У скандинавов очень хорош проспект «Детройта», высоченный нападающий Эльмер Сёдерблом. Да и вообще команда у Швеции обученная.

США – Австрия – 11:0

U20 ЧМ-2021. Группа B
27 декабря 2020, воскресенье. 05:30 МСК
США U20
Окончен
11 : 0
Австрия U20
1:0 Хеллесон (Тюркотт, Зеграс) – 15:31' (5x5)   2:0 Зеграс (Тюркотт, Калиев) – 24:35' (5x5)   3:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 25:03' (5x5)   4:0 Бриссон (Сандерсон) – 28:05' (5x4)   5:0 Зеграс (Тюркотт) – 31:59' (5x5)   6:0 Болди (Бенирс, Фэйбер) – 34:15' (5x5)   7:0 Болди (Калиев, Йорк) – 38:24' (5x4)   8:0 Берард (Фариначчи) – 42:25' (5x5)   9:0 Бриссон (Клевен, Мойнихан) – 43:07' (5x5)   10:0 Болди (Зеграс, Мойнихан) – 45:52' (5x5)   11:0 Коланджело (Фэйбер, Берард) – 49:45' (5x5)

Видеообзор матча США — Австрия

В ещё одной встрече, где силы были неравны, американцы всухую разобрались с австрийцами. Сборная Австрии, как и сборная Германии, явный аутсайдер турнира. Коллектив Нейта Лимана после поражения от россиян решил не оставить сопернику ни единого шанса. Отметим хет-трик американского форварда Мэттью Болди и сухой матч Дастина Вольфа.

Спасение дня

А если быть более точными, то спасения, потому что мы остановимся на двух эпизодах. Первый случился в матче шведов с чехами. После разрезающей передачи через пятак нападающий чешской сборной Михал Теплы бросал по уже практически пустым воротам. Тем не менее голкипер шведов Хуго Альнефельт успел частично переместиться и выставить ловушку, в которую и попала шайба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

И ещё. 18-летний вратарь молодёжной сборной Канады Девон Леви отметился шикарным спасением щитком после броска 3-го номера драфта НХЛ 2020 года форварда сборной Германии Тима Штюцле. Наслаждайтесь.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

Гол дня

Здесь тоже есть на чём заострить внимание. Нападающий сборной Швеции Эльмер Сёдерблом забросил эффектную шайбу в стартовом для своей команды матче МЧМ-2021 с Чехией.

На 46-й минуте при счёте 4:1 в пользу шведской сборной Сёдерблом, получив шайбу от партнёра и находясь перед воротами, протолкнул её между коньков и нанёс бросок. Голкипер чешской сборной Ник Малик не смог спасти свою команду. По результативному очку за передачи получили Лукас Рэймонд и Виктор Сёдерстрём.

Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN. Права на видео принадлежат Bell Media Inc.

Турнирное положение команд после второго игрового дня

Здесь всё по-прежнему условно. Слишком мало матчей пока сыграно, чтобы можно было сделать какие-то глубокие выводы. Никаких сенсаций не произошло. Разве что чехи, конечно, могли уступить шведам с более приличным счётом. Тем интереснее будет наблюдать за ближайшей встречей Чехии с россиянами. Успеет ли команда Карела Млейнека восстановиться?

Расписание ближайших матчей

27 декабря Финляндия – Швейцария

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швейцария U20

28 декабря Словакия – Канада

U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Не начался
Канада U20

Чехия – Россия

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Россия U20
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