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Видео дня: Ларионов обнимает игроков сборной России во время матча с Чехией на МЧМ

Елена Кузнецова
Как родной отец. Ларионов обнимает игроков сборной России во время матча (видео дня)
Не кричит и не кидается планшетками. Мы к таким тренерам не привыкли.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Какой тренер Игорь Ларионов, как он ведёт себя на скамейке во время матча? Валерий Николаевич Брагин был известен тем, что после побед хитро улыбался, будто знает что-то, что недоступно остальным, и умел нетривиальными действиями в нужный момент привлечь внимание команды, завести её на эмоции, вдохнуть силы.

Все помнят историю о финальном матче с Канадой на МЧМ-2011, когда Брагин в перерыве сломал планшетку. «Я никогда не видел нашего тренера в такой ярости, как после первого периода. Он очень жёстко с нами поговорил, и мы буквально вылетели из раздевалки на лёд. Мы одержали невероятную победу, да и весь турнир получился необыкновенным», — рассказывал Артемий Панарин.

А случай на МЧМ-2015, когда в четвертьфинале со сборной США наша команда хватала одно удаление за другим, выдохлась и еле отбивалась от настырных американцев? Брагин тогда прошёлся по бортику перед игроками, вселяя в ребят свою энергию и уверенность.

«Как он там удержался?» Брагин встал на бортик, чтобы поднять дух молодёжки в матче с США
Когда силы ребят были на исходе, Валерий Николаевич достал из рукава очередной мотивационный козырь.

У Игоря Николаевича Ларионова другие методы. Ребята не устают отмечать великолепную атмосферу в команде, где-то даже расслабленность. Не то чтобы при Брагине не было атмосферы – наоборот, все, кто прошёл через его руки, обожали за него играть. Просто они с Ларионовым разные – и в видении хоккея (очарование атаки и «играть, а не биться» против рабоче-крестьянского настроя и необходимости терпеть), и в поведении на скамейке.

В матче с Чехией Ларионов в паузе по-отечески положил руки на плечи Родиону Амирову и Егору Чинахову, похлопывал их по шлемам и что-то спокойно объяснял или подсказывал. Ребята внимательно слушали.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

В следующем перерыве Ларионов так же по-доброму приобнял и своего помощника Сергея Голубовича, обсуждая какой-то момент. Согласитесь, необычно? Мы в России привыкли к тому, что тренер человек жёсткий, может и «напихать», если надо, и гневно зыркнуть. Ларионов – человек другой формации. В Профессоре присутствует какое-то вселенское спокойствие, абсолютное понимание и умение держать себя в любой ситуации.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Оба подхода имеют право на жизнь, и мы не знаем, как правильнее. Да и вряд ли вообще есть какое-то универсальное правило в том, как тренер ведёт себя с игроками. Так что это просто небольшое наблюдение о том, как меняется молодёжная сборная при Ларионове.

В концовке второго периода сборная России пропустила, но можно не сомневаться, что даже неудачи не изменят Ларионова. Хорошо быть мягким и заботливым, когда команда выигрывает, но для игроков куда важнее получать такую поддержку от тренера, когда что-то не получается.

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