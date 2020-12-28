Как родной отец. Ларионов обнимает игроков сборной России во время матча (видео дня)

Не кричит и не кидается планшетками. Мы к таким тренерам не привыкли.

Какой тренер Игорь Ларионов, как он ведёт себя на скамейке во время матча? Валерий Николаевич Брагин был известен тем, что после побед хитро улыбался, будто знает что-то, что недоступно остальным, и умел нетривиальными действиями в нужный момент привлечь внимание команды, завести её на эмоции, вдохнуть силы.

Все помнят историю о финальном матче с Канадой на МЧМ-2011, когда Брагин в перерыве сломал планшетку. «Я никогда не видел нашего тренера в такой ярости, как после первого периода. Он очень жёстко с нами поговорил, и мы буквально вылетели из раздевалки на лёд. Мы одержали невероятную победу, да и весь турнир получился необыкновенным», — рассказывал Артемий Панарин.

А случай на МЧМ-2015, когда в четвертьфинале со сборной США наша команда хватала одно удаление за другим, выдохлась и еле отбивалась от настырных американцев? Брагин тогда прошёлся по бортику перед игроками, вселяя в ребят свою энергию и уверенность.

«Как он там удержался?» Брагин встал на бортик, чтобы поднять дух молодёжки в матче с США Когда силы ребят были на исходе, Валерий Николаевич достал из рукава очередной мотивационный козырь.

У Игоря Николаевича Ларионова другие методы. Ребята не устают отмечать великолепную атмосферу в команде, где-то даже расслабленность. Не то чтобы при Брагине не было атмосферы – наоборот, все, кто прошёл через его руки, обожали за него играть. Просто они с Ларионовым разные – и в видении хоккея (очарование атаки и «играть, а не биться» против рабоче-крестьянского настроя и необходимости терпеть), и в поведении на скамейке.

В матче с Чехией Ларионов в паузе по-отечески положил руки на плечи Родиону Амирову и Егору Чинахову, похлопывал их по шлемам и что-то спокойно объяснял или подсказывал. Ребята внимательно слушали.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

В следующем перерыве Ларионов так же по-доброму приобнял и своего помощника Сергея Голубовича, обсуждая какой-то момент. Согласитесь, необычно? Мы в России привыкли к тому, что тренер человек жёсткий, может и «напихать», если надо, и гневно зыркнуть. Ларионов – человек другой формации. В Профессоре присутствует какое-то вселенское спокойствие, абсолютное понимание и умение держать себя в любой ситуации.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Оба подхода имеют право на жизнь, и мы не знаем, как правильнее. Да и вряд ли вообще есть какое-то универсальное правило в том, как тренер ведёт себя с игроками. Так что это просто небольшое наблюдение о том, как меняется молодёжная сборная при Ларионове.

В концовке второго периода сборная России пропустила, но можно не сомневаться, что даже неудачи не изменят Ларионова. Хорошо быть мягким и заботливым, когда команда выигрывает, но для игроков куда важнее получать такую поддержку от тренера, когда что-то не получается.