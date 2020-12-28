Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет

Вторым соперником сборной России на МЧМ-2021 стала команда Чехии. Подопечные Карела Млейника за день до встречи с нашей командой крупно «влетели» шведам, но этот результат никого не должен был вводить в заблуждение. Чехи не фавориты турнира, но у них крепкая команда, а против русских – всегда дополнительная мотивация.

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Игорь Ларионов ожидаемо остался доволен не всем увиденным в победном матче с США, поэтому перетряхнул все звенья сборной. Амиров из первого звена переместился в тройку к Чинахову и Башкирову, а оживлять Подколзина с Хуснутдиновым Профессор приставил Егора Афанасьева – в таком виде звено неплохо смотрелось на Кубке Карьяла в ноябре.

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Первый период игры Россия – Чехия получился безголевым и очень упорным. Чехи играли плотно, компактно, самоотверженно и совершенно не позволяли нашим парням действовать в своём стиле. Шайба хорошо держалась только на своей половине площадки и при розыгрыше большинства, атаки с ходу не проходили, приходилось упрощать игру и сбиваться на длинные позиционки с бросками на удачу. Но до Лукаша Паржика, чешского вратаря, долетало не так много через частокол клюшек и различных частей тела обороняющихся.

России не хватало скорости, а ещё, возможно, какого-то нерва в игре. Попыток взломать такую организованную оборону чехов нестандартными ходами было немного, можно вспомнить, разве что, сольный проход Башкирова на 2-й минуте, закончившийся удалением Кликорки. Но на этом вся хитринка в нашей атаке в первом периоде исчерпала себя.

А что же чехи? Подопечные Млейнека не только держали оборону, но и очень опасно бегали в контратаки, регулярно проверяя Аскарова бросками. Чехия также здорово прессинговала, вынуждая наших ребят ошибаться при выходе из зоны. Словом, Россия в первом периоде была не похожа сама на себя. Но это был лишь дебют встречи, а у Игоря Ларионова впереди был перерыв.

Очевидно, Профессор попросил своих подопечных «включить ноги», и в начале второго периода у России получилось взвинтить скорости. Позиционные атаки на старте отрезка уже не выглядели безнадёжными, чехи слегка засуетились, а у Паржика прибавилось работы по отражению опасных бросков. Впрочем, к голу активность россиян не привела, взломать защиту чехов по-прежнему не получалось. С течением периода темп вновь упал, и на площадке вновь воцарился тягучий, тяжёлый хоккей, в котором чехи чувствовали себя великолепно, а вот наши парни явно были не в своей тарелке.

После матча с США я хвалил Ларионова за тактическую гибкость, но в сегодняшнем матче тренерский штаб нашей команды явно не смог подобрать ключи к сопернику. Возможно, россиянам стоило намеренно сбиться на индивидуальную игру, попробовать удивить чехов сольными проходами. Но этим инструментом наши парни почему-то пользовались неохотно, предпочитая биться об эшелонированную и крепкую оборону. Хотя был же момент у Максима Грошева, который здорово срезал угол и создал остроту, но примеру партнёра никто не последовал. Снова, как и в матче с США, были незаметны лидеры (Подколзин, Амиров, Чинахов), а командным хоккеем у России ничего выжать не получалось.

Что касается чехов, то они не только грамотно оборонялись, но и не давали скучать Ярославу Аскарову. По броскам соперники не уступали России, и голкиперу СКА периодически приходилось подтаскивать. Правда, в одном из моментов Ярослав сам привёз себе момент, но после этого сделал красивый сейв.

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Второй период также мог закончиться без голов, но за три минуты до его конца случился типичный чешский гол. Подопечные Млейнека выдержали длительную позиционную осаду россиян, а затем убежали в молниеносную контратаку, которой наши ребята явно не ждали от чехов после затяжной смены в защите. Дважды ошибся Шакир Мухамадуллин: сначала не сумел закрыть зону, а потом не отработал по Филипу Кофферу, которого практически на пустые ворота вывел Рыхловски.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Чехи бурно отпраздновали заброшенную шайбу, и это неудивительно – их тактика на матч оправдывала себя на все сто процентов. Россия же оказалась в очень сложном положении: мало того что ничего не получалось в атаке, так теперь ещё и пришлось отыгрываться.

Команде Ларионова, конечно, очень помог бы какой-нибудь мусорный гол или ошибка чехов, но команда Млейнека, пропустившая семь шайб от шведов, сегодня выглядела практически идеально. На третий период Россия вышла атаковать навалом, и это была очень рискованная, хоть и, пожалуй, единственно возможная тактика.

Увы, риск не оправдался. Голевой дебют периода у наших не получился, а на шестой минуте отрезка чехам удалась ещё одна результативная контратака. Даниил Чайка на синей линии бросил точно в ноги Мартину Лангу, тот ракетой улетел к владениям Аскарова и переиграл нашего голкипера.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

0:2 по такой игре – это практически приговор. Россияне, понятное дело, не опускали рук и пытались идти вперёд, но совершенно ничего не получалось у наших парней. Не шло и большинство. После гола Ланга чехи подарили подопечным Ларионова две возможности реализовать лишнего и спасти встречу, но… Ни голов, ни даже по-настоящему опасных моментов, все броски в ноги.

В конце матча Россия заменила Аскарова шестым полевым, попыталась в очередной раз осадить владения Паржика, но всё было тщетно. Чехи буквально замучили нашу команду своей оборонительной тактикой, лишив её всех козырей. Кстати, наша молодёжка впервые за 9 лет не сумела забросить ни одной шайбы в матче МЧМ – в последний раз с «баранкой» наши парни уходили в финале турнира 2012 года со шведами.

Что ж, констатируем первое поражение России на турнире – 0:2. Сильно расстраиваться не стоит, ведь это лишь матч группового этапа, но очень важно, какие выводы из этой игры сделают Ларионов и его команда.