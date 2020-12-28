Обнимались на скамейке и на льду, вратаря сбили с ног… Пусть радуются. Посмотрим, кто будет смеяться последним.

Чехи победили Россию и радовались, будто выиграли чемпионат мира. Реванш будет сладким?

Молодёжная сборная Чехии всухую обыграла команду России на молодёжном чемпионате мира – 2021 со счётом 2:0. Это был всего лишь второй матч чехов на турнире, но радовались они так, будто выиграли золотые медали!

В первом матче со шведами чехи поначалу играли очень прилично, но в какой-то момент (когда пропустили в большинстве) сломались, потеряли боевой дух и позволили сопернику делать всё, что ему вздумается. Тяжёлое поражение, к тому же уже на следующий день Чехию поджидал не менее тяжёлый соперник – Россия, которая считается одним из главных фаворитов турнира.

Вместо усталости чехи показали отменную выдержку и концентрацию – расставили в своей зоне заборы и лишили россиян их главного преимущества – тонкой кружевной атаки. Они ловили шайбу зубами, перехватывали опасные передачи, старались не нарушать правила, ловили соперников на ошибках и убегали в стремительные контратаки.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.

Первый гол – чехи еле отбились в своей зоне, но как только Шакир Мухамадуллин потерял шайбу, у Филипа Коффера открылось второе дыхание, и он убежал на рандеву с Ярославом Аскаровым. Второй гол, снова в контратаке, после ошибки Даниила Чайки, забил Мартин Ланг.

Чехи не дали россиянам даже намёка на надежду в концовке, а когда табло ещё отсчитывало последние секунды игры, начали скакать на скамейке, победно вздевая руки вверх.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть в YouTube Первого канала.

Не отставал и один из главных героев встречи – вратарь Лукаш Паржик, который тоже начал праздновать до финальной сирены, а затем утонул под партнёрами, которые были готовы зацеловать его до смерти. Тренеры Чехии на скамейке горячо обнимались.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Было видно, насколько важна эта победа для чехов. Последний раз они выигрывали медали МЧМ аж в 2005 году, и обыграть главного фаворита – это мощный заряд уверенности в своих силах. Что ж, будем надеяться, наша молодёжка сделает выводы и подготовит реванш на случай встречи с чехами в плей-офф. «Мы не будем резко оценивать игру ребят, кто сегодня ошибся, мы вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы верим в каждого игрока, это неплохой урок, чтобы двигаться дальше и с позитивом выходить на следующие матчи», — сказал тренер нашей сборной Игорь Ларионов. Реванш, если он состоится, будет сладким?