На пути Ярослава Аскарова к шайбе лучше не стоять.

Попал, как под газонокосилку. Вратарь сборной России вышел из ворот и снёс судью (видео)

Вратарь российской молодёжки Ярослав Аскаров был заметной фигурой в матче нашей команды с чехами. Подопечные Карела Млейнека в этой встрече не только идеально оборонялись, но и регулярно тревожили нашего голкипера опасными контратаками, плюс наша оборона, увы, «привозила» много моментов.

Так, Аскарову пришлось выручать уже в первом периоде: после обреза Яна Кузнецова на синей линии к нашим воротам выскочил форвард Адам Рашка, но Ярослав отвёл угрозу.

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А вот во втором и третьем отрезках ляпы наших защитников уже оказались фатальными. Две контратаки чехов после ошибок Мухамадуллина и Чайки привели к голам и предопределили итоговый результат.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.

Но Аскаров попадал в объективы телекамер не только во время выполнения своих прямых обязанностей. Наш голкипер и сам создавал инфоповоды. Наверняка вы ещё в матче с США заметили, что Ярослав любит сыграть на выходе, выкатываясь далеко за пределы вратарской площади и играя чуть ли не роль третьего защитника. В поединке с американцами подобные вояжи Аскарова не приводили к опасным ситуациям, а вот во встрече с чехами такая вылазка нашего вратаря едва не стоила России пропущенной шайбы. Благо сам Ярослав быстро исправился, совершив красивое спасение.

Чехия U20 — Россия U20: Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв после своей же ошибки

А вот в третьем периоде дальний выход Аскарова из ворот привёл не к ошибке, но к довольном забавному моменту. Сборная России уже проигрывала 0:2, пыталась атаковать, но шайба вышла из зоны и покатилась в наш периметр. Ярослав выскочил из ворот, стремясь помочь своим полевым игрокам побыстрее начать новое наступление. Аскаров так хотел добраться до шайбы, что буквально снёс с ног арбитра, который оказался на его пути. Канадский судья, словно попал под газонокосилку и упал, как подкошенный.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.

К счастью, в этом эпизоде всё для всех закончилось хорошо. Аскаров добрался до шайбы, а рефери не пострадал и не увидел в действиях Ярослава какого-то злого умысла. А то видели мы в КХЛ примеры, как в даже более безобидных ситуациях игроки, случайно опрокинувшие арбитров, наказывались штрафом и даже дисквалификациями.