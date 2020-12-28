«Чехи морально уничтожили Россию с помощью командной игры». Что пишут о нашем поражении

Победа чешской сборной в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира над сборной России вызвала бурную реакцию в европейской прессе. При этом все обозреватели отмечают, что победа чехов была неожиданной.

«Это словно была взрослая сборная Чехии образца 1998 года»

«Чехия сенсационно выиграла у фаворита турнира. Вопреки ожиданиям, молодая чешская команда обыграла Россию со счётом 2:0. На последних минутах россияне штурмовали ворота соперников, но забить так и не смогли. Чешские хоккеисты играли очень самоотверженно, стараясь максимально блокировать броски и ложась под шайбу. В одном из эпизодов Якуб Рыхловски потерял лезвие конька, когда сблокировал бросок, но быстро добрался до скамейки запасных», — не без удовольствия отмечает финское издание Iltalehti.

«Зачем вы это делаете?». В Америке удивлены действиями сборной России в матче с Чехией «Четыре человека на синей линии — интересная стратегия». Сборная России делит последнее место на турнире по игре в большинстве.

«Классическое соперничество, полное драматизма от начала и до конца. Чехи очень здорово сыграли в обороне и оставили Россию с нулём в графе забитых голов. Это была вратарская дуэль на «Роджерс Плэйс». В прошлом году Лукаш Паржик был дублёром Лукаша Достала, а нынче дебютировал на турнире с превосходными 29 сейвами. У Ярослава Аскарова было 27 спасений.

Чехи и россияне — традиционные соперники, которые обычно играют очень упорные матчи с небольшой разницей в счёте. Игры проходят очень напряжённо, и этот матч не стал исключением. А результат ещё больше увеличил интригу в группе В. Ларионов сказал, что, возможно, не хватило большей нацеленности на ворота, что нужно наносить больше бросков и забивать «мусорные» голы. При этом обе страны стремятся прервать свою «золотую засуху» на молодёжных чемпионатах мира. Россияне последний раз побеждали в 2011 году в Баффало, а чехи не брали титул со времён золотого дубля в 2000 и 2001 году. Нынче же нас ждало настоящее удивление, поскольку в первом матче чешские хоккеисты разгромно проиграли шведам. Лучших «собак» Ларионова - Подколзина и Амирова — держали под контролем, чехи очень много работали и блокировали выстрелы.

Чехи умело замедляли техничных россиян, словно это была взрослая сборная Чешской Республики времён 1998 года. У россиян же плохо работало большинство», — отметил обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд.

«Он не пропустил ни одну из тридцати российских «ракет». Вратарь Лукаш Паржик отыграл безупречно и привёл свою сборную к первой победе на МЧМ-2021. Тем самым чешская сборная значительно исправила то впечатление, которое было накануне после поражения от шведов со счётом 1:7», — отметило издание Idnes.

Шансы России попасть в 1/4 на канадцев или финнов резко возросли. Что происходит на МЧМ Победа над Чехией на 90% гарантировала бы нам лёгкого соперника. Теперь ситуация изменилась.

«Оборона чехов отравила русских»

«Какая разница, что там было со шведами? Против России вышла совсем другая команда. Парни буквально вставали на четвереньки, блокируя тучи бросков. А главное — это была сборная, которая не дала слабину на всём протяжении матча. Две игры на турнире — два разных мира.

Что касается Аскарова, на котором есть клеймо лучшего голкипера нынешнего чемпионата мира, то он выглядел расфокусированным», — отмечает издание Blesk.

«Со шведами мы тоже неплохо сыграли во второй половине матча. Теперь стало ясно, что пощёчина в первом матче турнира очень помогла чешской сборной. Можно сказать, что чехи морально уничтожили Россию с помощью командной игры. Конечно, с российской точки зрения наш хоккей был мало приглядным и неинтересным. Когда много атакуешь на полной скорости и никак не можешь забить, это беспокоит тебя всё больше и больше. Организация игры в обороне — важнейший фактор, и здесь нельзя не отметить количество блокированных бросков. Конечно, нам помогло, что мы забили гол в контратаке во втором периоде, играя под давлением. Это был ключевой момент матча. Оборона чехов не только «отравила» русских, но и помогла забить.

Любой матч начинается со счёта 0:0, а это значит, что обыграть можно любого. Но в игре с мастеровитым соперником это требует напряжения от буквально каждого, нужна дисциплина и максимальная решимость, нужно следовать изначальной тактике. Нужно жертвовать всем ради команды. В целом меня сильно удивило, что россияне не отреагировали на изменения темпа матча. Возможно, какие-то перемены у них и были, но они выглядели довольно стереотипными», — отметил автор Blesk Милош Ржига-младший.

«Лучшим показателем упомянутого чешского боевого духа была разница шайб или то, как забивали Якуб Рыхловски и Филип Коффер. Пятеро чехов оборонялись в своей зоне больше полутора минут, едва волоча ноги. Рыхловски, однако, неожиданно добрался до шайбы и откуда-то выскреб последние остатки энергии. Затем он бросил в прорыв Коффера прекрасным пасом, и тот забил.

Конечно, индивидуально русские были лучше, но это имело мало значения по сравнению с организованной, а главное, самоотверженной игрой чехов. И это способ удачно сыграть не только с Америкой в следующем матче, но и с другим соперником. Юниоры доказали, что это рецепт, который работает против любого», — пишет журналист isport.cz Ян Денемарк.

«Если вы сегодня ставили на Россию, то пришло время открывать запасной чешский счёт. Идеальная игра Лукаша Паржика и парочка голов означали, что чехи снова выиграют — на этот раз очень запоминающимся способом. Паржик отразил 30 бросков и впервые с 2000 года сборная Чехии «засушила» россиян. Возможно, это была самая захватывающая игра турнира на данный момент», — резюмировал Стивен Эллис из The Hockey News.