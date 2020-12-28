«Динамо» разнесло «Спартак» в московском дерби. Команда Знарка получила 0:6 за 20 минут!

Зигзаги судьбы Вадима Шипачёва

Московское «Динамо» в хорошем настроении готовилось к гостевому дерби со «Спартаком». В субботу, 26 декабря, бело-голубые в овертайме сломили сопротивление ещё одного своего принципиального соперника – СКА (2:1 ОТ). Подопечные Владимира Крикунова прервали девятиматчевую серию поражений с «армейским» клубом на домашнем льду. Примечательно, что автором решающего броска стал капитан динамовцев Вадим Шипачёв.

Таким образом «Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с марта 2016 года. Это было настолько давно, что Шипачёв в том матче забивал ещё за «армейцев». Тогда столичный клуб также одержал победу в дополнительное время (4:3 ОТ), благодаря чему сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф (1-1). Однако итоговая виктория в полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции осталось за командой Вячеслава Быкова (4-2), а Шипачёв стал главным виновником вылета бело-голубых из плей-офф.

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Жизнь спортсмена причудлива и изворотлива. Четыре года назад поверить в то, что воспитанник череповецкого хоккея когда-нибудь наденет свитер «Динамо» было решительно невозможно. Шипачёв и по сей день остаётся главным палачом бело-голубых в истории КХЛ. В 37 встречах с московской командой Вадим забросил 14 шайб и сделал 24 голевые передачи, набрав в общей сложности 38 очков, что является лучшим результатом в истории лиги в матчах с московским «Динамо».

Но теперь Шипачёв переписывает уже динамовскую историю, являясь ключевой составляющей сегодняшнего созыва команды. Всего 2,5 сезонов в столице России хватило Вадиму, чтобы вплотную подобраться к бомбардирскому рекорду бело-голубых по очкам в КХЛ. На данный момент первое место удерживает за собой Денис Кокарев, набравший 196 очков в 422 матчах. Второе место занимает Константин Горовиков со 194 баллами в 407 встречах. 33-летнему Шипачёву понадобилось провести всего 176 матчей, чтобы набрать 191 очко. Сами понимаете, что рекорду Кокарева осталось жить недолго.

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Спартаковская борьба за место под солнцем

Команда Олега Знарка также в позитивном настрое подходила к домашней встрече с «Динамо». Красно-белые одержали две волевые победы кряду, последовательно сломив сопротивление «Витязя» (5:3) и «Авангарда» (3:2 ОТ). Особенно яркой получилась победа над омским клубом. После первого периода спартаковцы горели со счётом 0:2, но смогли переломить ход встречи и добыть важнейшую победу в овертайме. Голом из средней зоны отметился защитник московской команды Артём Сериков.

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Эти победы позволили «Спартаку» переместиться на шестое место в Западной конференции, но борьба за попадание в кубковую восьмёрку продолжает быть ожесточённой. Занимающий седьмое место на Западе «Йокерит» располагает пятью матчами в запасе относительно красно-белого коллектива. Более того, от девятого места «Спартак» отделяет всего три очка, так что каждый добытый балл сейчас на счету.

Шипачёв ворвался в топ-5 в истории отечественных чемпионатов, а Миронов закончил матч для Гудачека

Старт дерби прошёл под абсолютную диктовку бело-голубых. Уже на шестой минуте первого периода капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв сделал результативную передачу на Дмитрия Яшкина при игре в большинстве. Благодаря этому Шипачёв вышел на пятое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам. В активе 33-летнего нападающего стало 710 очков за карьеру в чемпионатах страны, в результате чего он повторил достижение Сергея Макарова (710). Справедливости ради стоит признать, что Макаров сыграл 519 встреч, тогда как Шипачёв – 755.

Вторую шайбу динамовцы забросили спустя 23 секунды после гола Яшкина. Гости выиграли вбрасывание, Андрей Миронов получил пас и зарядил от борта — шайба после двух рикошетов влетела в ворота Юлиуса Гудачека. Спартаковцы взяли запрос, но судьи не усмотрели помеху вратарю — хороший гол. Для словацкого голкипера игровой вечер на этом был закончен – на последнем рубеже появился Александр Трушков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Яшкин побил рекорд Карсумса, а Чайковски добил «Спартак» в дерби

Проблемы хозяев на этом и не думали заканчиваться. 17-я минута матча – и Яшкин оформляет дубль. Благодаря этому чешский форвард вышел на чистое первое место в списке снайперов в истории московского «Динамо» среди иностранцев. Ранее рекорд принадлежал латвийскому нападающему Мартиньшу Карсумсу (60), в активе Яшкина стал 61 точный бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Конец красно-белому кошмару в первом периоде положил защитник гостей Михал Чайковски. Словацкий игрок обороны получил пас на синей линии и мощно щёлкнул — шайба влетела в дальний угол. Трушков не успел среагировать, а Шипачёв записал на свой счёт вторую результативную передачу в матче. Таким образом Вадим добрался до отметки в 711 очков за карьеру и превзошёл результат Макарова. Следующей целью Вадима является результат президента КХЛ Алексея Морозова.

Топ-5 бомбардиров в истории чемпионатов страны:



1. Сергей Мозякин – 1195 очков в 1136 матчах;

2. Данис Зарипов – 955 баллов в 1266 встречах;

3. Максим Сушинский – 818 очков в 990 матчах;

4. Алексей Морозов – 732 балла в 787 встречах;

5. 1. Сергей Мозякин – 1195 очков в 1136 матчах;2. Данис Зарипов – 955 баллов в 1266 встречах;3. Максим Сушинский – 818 очков в 990 матчах;4. Алексей Морозов – 732 балла в 787 встречах;5. Вадим Шипачёв – 713 очков в 755 матчах (данные приведены с учётом завершения матча).

Яшкин оформил третий хет-трик в сезоне, а Шипачёв реализовал «один в ноль» в меньшинстве

Перерыв ничего не изменил в характере матча. На четвёртой минуте второго периода Яшкин получил передачу от Шипачёва на пятак, где раскачал вратаря и переправил шайбу в ворота. Чешский нападающий оформил третий хет-трик в нынешнем сезоне, а Шипачёв записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Проходит ещё четыре минуты и красно-белая катастрофа продолжается. Бывший динамовец Яков Рылов исполнил неудачную скидку в своей зоне, Шипачёв шайбу перехватил, докатил до ворот и бросил в домик вратарю. Четвёртое очко капитана бело-голубых в матче и 713-е за карьеру. Российский форвард отличился при игре в меньшинстве. Первый и шестой гол динамовцев разделили между собой 20 минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Множество стычек и шат-аут Ерёменко

После шестой заброшенной шайбы хоккей по большому счёт закончился. В оставшееся время команды в основном упражнялись в силовых и кулачных единоборствах. Защитник «Динамо» Андрей Миронов проводил фирменные «мельницы», Владислав Ефремов дрался с Максимом Цыплаковым, а Яков Рылов и Егор Зайцев получали по «2+10» за свои нарушения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео ярких моментов можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В заключительной трети счёт на табло не изменился. Голкипер динамовцев Александр Ерёменко оформил второй шат-аут в этой регулярке и продлил личную победную серию до пяти матчей. 40-летний вратарь продолжает держать высочайший уровень мастерства и не собирается уступать пост первого номера своим молодым конкурентам.