Шведы бросили 65 раз и захватили первое место в группе. Но теперь их проверит США и Россия

Матч между «Тре Крунур» и сборной Австрии был вполне предсказуем по своему итогу — вопрос стоял только в том, сколько голов шведская команда «отгрузит» подопечным Роджера Бадера. Несмотря на чудовищное соотношение бросков (65 — 6), в воротах австрийцев побывало только 4 шайбы, а ключевым событием могла стать травма звёздного нападающего.

В середине встречи форвард шведской команды Лукас Рэймонд очень неудачно врезался головой в борт. Покинуть лёд ему удалось только с посторонней помощью, и казалось, что «проспект» «Детройта» получил серьёзную травму. Однако голова шведа выдержала, и в третьем периоде он не просто вернулся на площадку, а стал автором последнего, четвёртого гола «Трёх корон».

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«Я видел момент моей травмы на повторе. Думаю, что со стороны всё выглядело страшнее, чем было на самом деле. Я ничего не чувствовал ни головой, ни шеей, хотя дело было в спине. Всё могло быть намного хуже, но обошлось. Я и сам немного испугался, но потом понял, что всё в порядке. Спина немного болела, врач меня быстро обследовал, чтобы не рисковать», — сказал после матча Рэймонд.

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К моменту травмы Рэймонда счёт был 2:0 в пользу Швеции, а главным героем на площадке был голкипер сборной Австрии Себастьян Вранешиц. Он не сумел прервать победную серию шведов на групповых этапах МЧМ, которая теперь составляет 54 матча, но старался изо всех сил, сделав 59 сейвов.



«Я стараюсь каждый матч рассматривать как возможность помочь своей команде выиграть. Я каждую игру начинаю одинаково, стараюсь делать как можно больше сейвов. Это же моя работа», — скромно сказал голкипер австрийцев.

У шведов теперь есть выходной, прежде чем им придётся выйти на лёд против сборной России. Для голкипера «Тре Крунур» Хуго Альнефельта отдых, наверное, будет излишним, поскольку Австрия установила антирекорд в матче МЧМ по количеству бросков в створ ворот соперника (6), а наставник шведов Йоэль Рённмарк признал, что анализировать по итогам этой игры практически нечего.



«Мы не будем долго обсуждать этот матч. Наша команда одержала победу, это единственное, что нас волнует. Конечно, мы должны были забивать больше, чем четыре гола, но мы полностью доминировали в игре. Нужно быть профессионалами и теперь готовиться к игре с Россией. Мотивации у нас не занимать, это будет сложный матч, но мы с нетерпением ждём возможности проявить себя», — сказал Рённмарк.



Что касается травмированных, то не игравший с Австрией защитник Филип Брёберг будет готов сыграть против россиян, ну а Лукас Рэймонд оказался в порядке, и его участие вопросов не вызывает. «Шведы могут выдохнуть. Травма оказалась несерьёзной, команда не потеряла своего лидера», — резюмировал обозреватель TSN Крэйг Баттон.