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Турнирные расклады МЧМ-2021, кто на кого попадает в 1/4 финала

Турнирные расклады МЧМ-2021
Елена Кузнецова
Как России не попасть на Канаду в четвертьфинале? Первые турнирные расклады МЧМ
Может выйти так, что всё решит разница шайб. Поэтому надо обыгрывать шведов и положить Австрии как можно больше.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Групповой этап молодёжного чемпионата мира в самом разгаре, 11 матчей уже сыграно, впереди ещё девять встреч. Однако уже можно спрогнозировать первые расклады на четвертьфиналы.

В группе А первое и второе места практически гарантированно поделят Канада и Финляндия, которые набрали по шесть очков в первых двух матчах. Пока лидирует Канада за счёт разницы забитых и пропущенных шайб, но всё решит личная встреча этих команд. На третьем месте с четырьмя очками расположилась Словакия, которая практически забронировала себе путёвку в плей-офф. Ещё одним четвертьфиналистом станет либо Германия, либо Швейцария. Немцы уже совершили настоящий подвиг, в усечённом составе (не все игроки ещё вышли из карантина) в овертайме дожав словаков. У них появился реальный шанс зацепиться за плей-офф, и на матч со Швейцарией 31 декабря они выйдут умирать на льду.

Турнирная таблица МЧМ

В группе В всем командам ещё предстоит сыграть по два матча, но явный аутсайдер был понятен ещё до старта турнира. В группе смерти слабое звено – австрийцы, прорвавшиеся в элиту молодёжного хоккея после десятилетнего перерыва. Они пока не забросили ни одной шайбы и потерпели крупные поражения от Швеции и США.

Круг четвертьфиналистов понятен – это Швеция, США, Россия и Чехия, а борьба за распределение мест начнётся уже сегодня вечером и продолжится до 1 января. Наша молодёжка могла бы чувствовать себя вполне комфортно, но из-за сухого поражения от чехов откатилась на третье место в группе.

Календарь МЧМ – 2021

Ключевые матчи в группе В

29.12 – США – Чехия

31.12 – Россия – Швеция

01.01 – Швеция – США

Все понимают, что первое или второе место в группе означает более лёгкого соперника по четвертьфиналу (словаков, швейцарцев или немцев). Попасть на Канаду или Финляндию в первом матче плей-офф не хочется никому, и битва за лидирующие позиции развернётся не на жизнь, а на смерть.

Пока что любая команда, не считая австрийцев, может занять любое из первых четырёх мест в группе. Для России лучший вариант – обыгрывать шведов и набирать девять очков. В победе России над Австрией можно не сомневаться. Если проиграем, будет ну совсем позор – даже Ларионов говорит, что мы, конечно, любого соперника уважаем, но игра с австрийцами – отличный шанс потренироваться на кошках.

Шведы бросили 65 раз и захватили первое место в группе. Но теперь их проверят США и Россия
Перед встречей со сборной России шведская команда могла из-за травмы лишиться нападающего Лукаса Рэймонда.

Но и девять очков не обязательно гарантируют первое-второе место. Даже в этом случае может получиться так, что три команды наберут одинаковое количество очков (для этого и чехи, и шведы должны обыграть американцев в основное время). В этом случае места будут распределяться в зависимости от:

а) количества очков, набранных в матчах между этими командами, b) разницы забитых и пропущенных шайб, с) количества заброшенных шайб.

Так что австрийцев жалеть нельзя — надо наколотить как можно больше шайб, потому что это в итоге может стать решающим фактором.

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