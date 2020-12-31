«СССР за серп играет лучше, чем НХЛ за деньги». Разгромные 8:1 в финале Кубка Канады

Следующие несколько лет после необъяснимого поражения на Олимпиаде-1980 сборная СССР катком проезжала по всем соперникам, собирая золотые медали чемпионатов мира и Олимпиады. Особняком стоит только Кубок Канады – 1981, на котором команда Виктора Тихонова допустила единственную осечку в групповом раунде. Однако уже через несколько дней взяла у Канады реванш и наголову разбила «кленовые листья» в финале. В специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики» вспоминаем, как это было.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке . Зарядим парней на победы!

«Канадцы содрали кожу с советского хоккея»

На Красную машину, несмотря на многочисленные победы на международной арене, в Канаде смотрели с ухмылкой. «Какая такая машина? Миф о ней развенчали американские студенты в Лэйк-Плэсиде. Зато какая у нас сборная! Гретцки, Лефлёр, Робинсон, Босси — устанешь перечислять» — примерно так можно описать настрой канадцев в преддверии турнира. Своих любимцев на нём они прозвали Командой-чумой, это был один из лучших составов «кленовых листьев» всех времён.

Виктор Тихонов, конечно, предвидел это. Вот как он описывал мысли перед турниром в своей книге:

«Сейчас нас будут проверять. Ибо за рубежом, в Канаде прежде всего, в США, Швеции, да и у нас в стране победы советской сборной по-прежнему встречают скептически. Вот если бы, говорят нам, канадцы приехали на чемпионат мира в сильнейшем своем составе, если бы в командах Швеции, Финляндии, США играли профессионалы, выступающие в клубах НХЛ, то неизвестно, как бы закончился этот чемпионат, кому бы достались золотые медали… Напоминают, что на Кубке Канады в 1976 году мы остались третьими.

Фото: B Bennett/Getty Images

И вот мы в Канаде. И я обращаюсь к молодой нашей команде, где многие и не представляют себе, что это такое — играть в Канаде, оспаривая победу в самом, по мнению местной печати, престижном в истории мирового хоккея турнире.

— Мы не фавориты. Все считают, что выиграют хозяева, организаторы турнира. Видимо, так думают и сами канадские хоккеисты. Ну и хорошо! Чем меньше вас знают, тем лучше… Меньше внимания. Не столь серьёзно опекают. Не боятся вас? Да. А почему? Только потому, что не знают вашей подлинной силы. Стало быть, вы можете застать их врасплох. Они не представляют вашу ударную мощь. Вы же сейчас на голову сильнее ваших предшественников, даже недавних. Но никто об этом не догадывается, потому что ориентируются на знаменитых игроков прошлых лет. А вы уже переросли их в своем мастерстве…».

Предварительный раунд лишь укрепил мнение канадцев о своём превосходстве. С чехами СССР сыграл вничью, затем обыграл шведов, американцев и финнов, но в последнем туре проиграл хозяевам 3:7.

В том матче на льду не было Владислава Третьяка (но не стоит винить в поражении молодого Мышкина, в третьем периоде его бросили на растерзание), однако и соперник выставил запасного Дона Эдвардса. Уэйн Гретцки открыл счёт уже на первой минуте, а затем ассистировал Лефлёру. СССР во втором периоде поднажал и отыгрался с 0:2, но за последние 20 минут канадцы наколотили пять шайб. «Мы не ожидали такого третьего периода. Сложно вспомнить, когда мы в последний раз так крупно проигрывали», — говорил тренер Владимир Юрзинов, а местные газеты на следующий день вышли с заголовками вроде «Канадцы содрали кожу с советского хоккея» и «Канадцы похоронили СССР».

В память о Харламове

На этом турнире, кстати, состоялся дебют в сборной знаменитой пятёрки Игоря Ларионова. На августовском турнире на призы «Руде право» молодой центрфорвард выходил на лёд с Сергеем Макаровым и Валерием Харламовым, но последнего Тихонов в Канаду не взял, отцепив буквально перед отлётом. Не готов, как объяснял Тихонов, да и возраст уже такой, вот привычные партнёры Михайлов и Петров в сборной уже закончили.

Это было 25 августа. 27 числа уже в Канаде, как обухом по голове, игроки получили ужасающую весть о гибели легендарного нападающего. Хотели лететь назад в Москву на похороны, канадцы даже обещали организовать самолёт, но не полетели. Не отпустили.

«Мы пришли к Тихонову и за свой счёт попросились полететь в Москву на похороны. Тихонов нам категорически запретил делать это. Собрались все ребята, помянули, выпили по сто грамм водки. Все мы ополчились на Тихонова. Во-первых, ты виновник того, что Харлама не взял. Если бы он поехал, то не было бы этой жуткой аварии и такого горя у нас. Во-вторых, то, что не отпустил нас на похороны. После 1972 года Валера сделал в Канаде революцию в хоккее. Он был там популярен, как национальный герой», — вспоминал Александр Мальцев.

Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

Не слишком впечатляющий групповой раунд можно объяснить этими событиями: горе, злость, непонимание. Но хоккеисты договорились играть в память о Харламове, а перед финалом ещё раз скрепили клятву. «Валерка Васильев, капитан команды, все ребята сказали, что победу нужно посвятить памяти Валерия Борисовича. Мы поклялись, что будем биться до последнего и постараемся выиграть Кубок Канады, который он сам хотел выиграть. Перед финалом мы собрались ещё раз, все вместе, без руководства, без тренеров и сказали, что мы всё сделаем, чтобы выиграть финальный матч у Канады», — рассказывал Вячеслав Фетисов.

И выиграли.

Роковой август-1981. Какими были последние матчи Валерия Харламова Три из четырёх последних встречи он провёл в звене Макаров — Ларионов — Харламов.

«Лучшим сегодня был Третьяк»

Канада заняла первое место в группе, СССР – второе, и все уже видели классическое противостояние в финале. Оставалось только пройти полуфинальную стадию, с чем обе команды успешно справились, причём с одинаковым счётом 4:1.

Но если канадцам сначала посчастливилось нарваться на не лучший день Тони Эспозито и забить пару случайных голов, а затем повезло не пропускать самим и в нужный момент остудить пыл американцев четвёртой шайбой, то СССР втопил в пол педаль газа на Красной машине и уже не отпускал. Русские доминировали и сделали игру уже в первом периоде, забив три гола.

«Мы сыграли неудовлетворительно, а СССР вышел на пик своей игры. Нам надо играть гораздо лучше, чтобы снова победить их», — задумчиво рассуждал главный тренер Канады Скотти Боумэн. К тому же не надо забывать, что в ворота вернулся лучший голкипер мира – Владислав Третьяк. Он, как и всегда, был неподражаем.

Третьяк – эта фамилия ещё долго будет сниться канадцам после того финала. Третьяк делал что-то совершенно невероятное, пока его команда помогала канадцам вымотаться бесплодными атаками. Сопернику даже могло казаться, что игра проходит под их тотальным контролем, надо лишь разок пробить Третьяка, и пойдёт. Ни о каких голах Гретцки (да и любого другого) на первых минутах канадцы и мечтать не могли, когда встречались взглядом с Третьяком. Он проводил один из лучших матчей в жизни.

Красная машина была затаившимся зверем, ждущим, когда жертва совершит оплошность. Это случилось в начале второго периода: неточный пас канадцев в чужой зоне, и контратака звена Ларионова завершилась голом Профессора.

Канадцы тут же ответили голом Кларка Жиля, но больше в таком матче Третьяк пропускать не собирался. Сергей Шепелев оформил дубль, а в начале третьего периода положил третью шайбу. Тогда матч уже перешёл из разряда равной битвы в разряд добивания уже сложившего меч, но ещё дергающегося в агонии соперника.

«У советского хоккея неповторимый характер». Великая победа над Канадой голосом Озерова 8:1 в финале Кубка Канады 1981 года – одна из величайших побед сборной СССР.

А чем же ему крыть, когда два лучших игрока допускают кошмарные ошибки, как было в моменте с голом Крутова в меньшинстве? Сначала Гретцки отдал неточную передачу, которая привела к контратаке, потом Лефлёр купился на ложный замах в средней зоне и гостеприимно пустил Крутова к воротам.

«Я до сих пор не считаю их лучшими в мире. Но лучшим сегодня был Третьяк», — упрямо твердил Лефлёр после игры. Казалось бы, когда счёт 8:1, вратарские подвиги должны отойти на второй план, но нет. Третьяк был признан лучшим игроком матча и, естественно, MVP Кубка Канады.

Фото: Bruce Bennett Studios via Getty Images Studios/Getty Images

Болельщики на трибунах застыли, словно оглушённые. Тишина повисла в воздухе. 8:1. После финальной сирены канадцы понуро пожали руки сопернику и отправились восвояси. Никаких дружеских обменов майками, как на первом Кубке Канады с чехами, никто, конечно, не ждал. Да сборной СССР это было не особо и нужно.

«Безжалостной советской Красной машине осталось сделать только одно. Взять легендарный монреальский «Форум», протащить его по городу и утопить в реке Святого Лаврентия. И НХЛ тоже утопить. А ведь всё должно было быть иначе. Песня сборной СССР должна была быть спета. Полтора года назад их ошеломила шушера из сборной США – не слишком талантливая, но слишком молодая, чтобы это осознавать. Последние две недели русские выглядели как какие-то шведы или финны, но точно не как хвалёная хоккейная сила.

Но в финале они встретились с Канадой и перекатали, перебили и перемастерили её. Другие конфузы канадцев или НХЛ от рук СССР можно было на что-то списать – в 1972-м игроки были в ужасной форме, немного запятнали честь мундира, но взяли серию. В 1979-м у НХЛ было всего пару дней, чтобы собрать команду на Кубок вызова. Но в этот раз всё было как надо.

У НХЛ наконец-то закончились оправдания того, почему она проигрывает большие матчи СССР. Кубок Канады ещё раз доказал, что русские играют за серп и молот лучше, чем энхаэловцы – за деньги», — писал Sports Illustrated.

«Полиция прибежала, оцепили раздевалку. Скандал». Канадцы не отдавали СССР Кубок Канады Чиновники запретили вывозить трофей из страны и грозили судом простым канадцам, которые изготовили для СССР «Кубок канадцев».

Единственное, чем канадцы смогли подпортить праздник – с боем и полицией отобрали трофей назад, якобы он принадлежит их стране и вывозить его запрещено. Но это была официальная позиция организаторов. Простые канадские болельщики были настолько возмущены несправедливостью по отношению к блистательной русской команде, что собрали деньги, заказали точную копию кубка – «Кубок канадцев» — и отправили её в Москву.