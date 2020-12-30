Американцы показали России, как надо взламывать оборону чехов

Победа сборной Чехии над Россией запутала турнирный расклад в группе B. Команда Карела Млейнека образцово и самоотверженно оборонялась, не позволив россиянам отличиться. Больше всего удивило, что у «Красной машины» не было по-настоящему голевых моментов. Главный вопрос, который возникал перед игрой – смогут ли чехи провести второй матч подряд с максимальной концентрацией?

США со своим талантливым и сбалансированным составом, не зря считается одним из фаворитов турнира. Проиграв в стартовом матче России, «звёздно-полосатые» катком прошлись по Австрии, забросив в ворота соперника 11 безответных шайб. И теперь перед ними оказались невероятно вязкие и контратакующие чехи, почувствовавшие, что могут обыгрывать топовые команды даже без россыпи мастеров.

Уже в начале первого периода стало понятно, что чехи не будут отказываться от стиля, который принёс результат в матче с командой Игоря Ларионова. Практически с первых минут стартовой двадцатиминутки было видно, что американцы разобрали игру соперника с Россией и сделали правильные выводы из чужих ошибок.

Нападающие номинальных хозяев сразу постарались забрать шайбу под свой контроль, но не стали сбиваться в бесполезную возню шайбы по периметру, как это делали россияне, а старались при первой же возможности искать обострение, обыгрывать чехов один в один и пробивать плотный оборонительный бокс, для которого не нашла таран наша «молодёжка». Единственный голевой момент в первом периоде американцы создали после обреза чехов при выходе из своей зоны, но после пожара на пятачке Паржика защитник сборной США Кэм Йорк отправил отскочившую к нему шайбу в перекладину.

Что ещё бросалось в глаза — как минимум один нападающий американцев перманентно находился на пятаке и ставил скрин голкиперу, находясь в полной готовности сыграть на добивании. Только вот обороняющаяся пятёрка чехов в первом периоде играла всё так же здорово, как и матчем ранее, а нападающие всё время находились на линии броска, не давая защитникам США довести шайбу до ворот Паржика. В атаке команда Млейнека по-прежнему действовала от простого, стараясь шарашить в сторону рамки Спенсера Найта при первой же возможности и искать счастье в атаках с ходу. Как итог, чехи в первом отрезке даже перебросали американцев.

Прервать сухую серию Паржика американцы смогли только во втором периоде. Причём сняли замок с ворот чехов не Калиев, Кофилд или Зеграс, а нападающие третьего звена. После одного из нечастых бросков в сторону ворот шайба до голкипера не дошла, но удачно отскочила от конька чешского защитника на усы к Бретту Берарду, который мощным кистевым прошил Паржика и отправил снаряд ему за спину. Голкипера подстраховал на ленточке защитник, но окопавшийся на пятачке Бобби Бринк пропихнул шайбу за линию ворот.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

После этого звёздно-полосатые всё чаще лезли на пятак и после одной из свалок перед воротами Паржика заработали обоюдное удаление и на две минуты перевели игру в формат 4x4, освободив пространство Тревору Зеграсу и компании. Получив свободный лёд, проспект «Анахайма» спокойно завёз шайбу в зону чехов, скинул шайбу на Генри Трана, который роскошной диагональю нашёл открывшегося лидера сборной США в правом круге вбрасывания. Для того, чтобы увеличить счёт Зеграсу даже не пришлось отрывать шайбу ото льда.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Мини-шедевр 9 номера американцев заставил чехов окончательно раскрыться и за 4 минуты до конца второго периода всё тот же Бринк всё так же с пятака оформил дубль и по такой игре свёл шансы чехов на камбэк к минимуму. Промучившись в первой двадцатиминутке, во второй американцы сумели сделать то, на что не сподобились парни Ларионова матчем ранее — выгрызли слот перед воротами Паржика.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В третьем периоде сборная США помчалась окончательно добивать Чехию. Сначала на отложенном штрафе свою вторую шайбу в сетку упаковал Зеграс.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А через пару минут его партнёр по первой тройке Артур Калиев показал у кого в этой сборной лучший кистевой.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Впрочем, на этом издевательство над чехами американцы не закончили. Обидчики россиян банально начали срываться и коллекционировать удаления, а вместе с ними продолжили выгребать шайбы из собственной рамки. Гол малыша Коула Кофилда получился достаточно будничным, а вот его партнёр по тройке Мэтью Болди технично спижонил и по красоте возможно затмил первый гол Зеграса.

Американцы выносят вперёд ногами команду, с которой в предыдущей матче мучалась сборная России и оставляют Ларионову пособие о том, как нужно вскрывать чешский автобус. Ну, а Тревор Зеграс с его 5 очками в сегодняшнем матче делают роскошную заявку на звание лучшего бомбардира турнира. Хватит ли сил на шведов?