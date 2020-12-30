Уже вторая разгромная победа Канады на МЧМ! Теперь отгрузили 10 шайб бедным швейцарцам

«Я услышал треск и подумал, что моя клюшка сломалась. Но оказалось, что сломалась не клюшка», — сказал капитан канадской сборной Кирби Дак, который теперь вынужден поддерживать свою команду только по телевизору и по видеосвязи. Дак получил травму запястья в контрольном матче со сборной России и выбыл на 4-5 месяцев, но и без него канадцы выглядят мощно. В матче со сборной Швейцарии подопечные Андре Туриньи снова сыграли очень результативно, а вратарь Девон Леви записал на свой счёт первый «сухарь» на турнире.

Первый гол случился очень быстро — уже на второй минуте Филип Томасино открыл счёт, забив в третьем матче подряд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

После этого возникла значительная голевая пауза. Канадцы имели полное игровое преимущество, но увеличить счёт сумели только во втором периоде, когда забил Дилан Козенс. Главным героем у сборной «кленового листа» стал нападающий Куинтон Байфилд, оформивший голевой дубль и отдавший 4 передачи. У Байфилда теперь на счету 7 очков в трёх матчах, а его тройка с Пеллетье и Куинном выглядела просто великолепно.

«Было здорово забить свой первый гол на турнире, это словно гора с плеч. В прошлом году я так и не забросил ни одной шайбы на МЧМ, но самое главное заключается в том, что мы приехали сюда за золотом», — отметил Байфилд.



«Байфилд впечатлил меня с первых дней тренинг-кемпа, он очень обучаем. Отличный парень, который хочет всё делать правильно. В начале лагеря я сказал каждому игроку, который уже выступал на МЧМ, что буду требовать от них больше, чем от всех остальных. Байфилд всё правильно воспринял и отреагировал», — отдал должное своему форварду наставник сборной Канады.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

При счёте 3:0 у канадских болельщиков появился повод для беспокойства, когда центрфорвард Коннор Макмайкл получил порез на руке, борясь у чужих ворот, и был вынужден быстро уехать на скамейку запасных. Рана оказалась не слишком серьёзной, и через некоторое время будущий партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону» вернулся в строй.

Канадцы одержали уже вторую разгромную победу на турнире — до этого «кленовые» уничтожили сборную Германии (16:2), игравшую в два звена. Что же до Швейцарии, то хоккеисты этой сборной знали, что в этой встрече им мало что светит, а потому экономили силы. Для подопечных Марко Байера куда важнее будет завтрашняя битва с немцами, где швейцарцам также придётся очень нелегко. У Германии есть в активе победа в овертайме, а у Швейцарии только один забитый гол в трёх матчах.



«Хотел бы я сохранить тройку Байфилда на матч с Финляндией? Конечно, мы их оставим. Только я скажу так: никогда не верьте главному тренеру. Никто не знает, что может случиться», — с улыбкой завершил Туриньи послематчевую пресс-конференцию. Матч канадцев с финнами станет игрой за первое место в группе А.