«Многие ребята удалили соцсети». Как сборная России живёт и играет на МЧМ

18-летний защитник молодёжной сборной России Даниил Чайка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о том, как проходит чемпионат мира для команды Игоря Ларионова. Кроме того, Чайка взял на себя вину за ошибку в матче с Чехией, рассказал, почему так рано уехал продолжать карьеру в Северную Америку и ответил на вопрос относительно своего драфта в следующем году.

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«Никто ни в кого пальцем не тыкает»

— Как вам обстановка в сборной?

— Всё хорошо. Стараемся забыть неприятные моменты в играх, играть и работать на позитиве. Никто ни в кого пальцем не тыкает, все друг другу готовы прийти на помощь. Это важный момент.



— Вы проиграли выставочный матч канадцам, но выиграли в группе у США. Эти команды сильно отличаются?

— Не смогу сказать, что сильно. У обеих сборных похожий стиль игры, где-то бегут, а где-то нет. Важно отметить, что и те, и другие постоянно играют в тело. Любят жёсткий хоккей.



— Но одним вы ничего не забили, а вторым сразу пять шайб…

— Первый матч, немного скованные были. Показывали аккуратный хоккей, ведь пару недель вообще не играли. Втягивались, привыкали. Хорошо, что это была товарищеская встреча.

У России гибкая тактика, дерзкий характер, но есть старая проблема. Что показал матч с США Игорю Ларионову нужно что-то делать с дисциплиной. Также есть вопросы к первой тройке и Аскарову.

«В Канаде, уверен, на любую игру приходило бы по 20 тысяч зрителей»

— Победа над Америкой стоит особняком. После неё про команду очень много писали!

— Если честно, то стараемся не следить, что про нас пишут. Многие парни даже на время турнира удалили соцсети. Всё это забивает голову, а нам хочется концентрироваться только на хоккее, чтобы ничего не отвлекало. Это важно в плане психологии.



— В «пузыре» и без соцсетей. Сложно, наверное?

— Нормально. Каждый день тренировка, утром раскатка, вечером игра. Нет такого, что ты по 10 часов сидишь в номере. Гуляем с пацанами, дышим свежим воздухом. Есть шашки, шахматы, настольный теннис.



— Морально в «пузыре» жить тяжело?

— Не сказал бы, что тяжело. Если бы жил один, то тогда конечно. А так здесь много народу, в том числе и из других сборных. Ну и, конечно, свои ребята. Да, есть определённый дискомфорт от таких условий, но турнир короткий, важно концентрироваться именно на игре.



— Пустые трибуны не угнетают?

— Не так уж и тяжело. Конечно, с болельщиками лучше. В Канаде, уверен, на любую игру приходило бы по 20 тысяч зрителей. Но такова сейчас ситуация в мире. Ничего не поделать. Мы уже на Кубке Карьяла играли без зрителей, поэтому привыкли. Нам не в диковинку, стараемся концентрироваться на льду, не смотрим на трибуны.

— Контакта с другими командами нет?

— Только если в холле пересекаемся, а так особо нет. Бывает, что кто-то уезжает на тренировку, а кто-то приезжает на неё. Питание у всех по-разному, в столовой никто не встречается.



— С родственниками созваниваетесь?

— Разумеется. Уверен, что каждый из ребят тоже звонит родителям, говорит с ними. Мы постоянно на созвоне. Часовые пояса в этом плане не мешают, находим время.

Фото: fhr.ru

«Провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся»

— Как прокомментируете вашу ошибку в матче с чехами в эпизоде со вторым голом?

— Могу взять вину на себя. Можно было сыграть попроще, не пытаться бросать из неудобного положения, а просто кинуть за ворота. Ребята бы подобрали, заново начали бы атаку. Решил бросить, в результат мы получили контратаку и гол. Повторюсь, беру вину на себя, моя ошибка.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

— Нравится играть в паре с Яном Кузнецовым?

— Да, мы хорошо друг друга понимаем. Играли с ним ещё в сборной U17 у Сергея Голубовича. Может, выглядим не идеально, что-то пропускаем, но уверен, что прибавим и принесём пользу всей команде.



— У вас хороший кистевой бросок. Не удивительно, что вы решили бросать.

— Был конец игры, мы проигрывали, поэтому все много бросали. Увы, ничего не долетало до ворот, чехи всё блокировали. Сложно играть, когда ты атакуешь, но ничего не можешь забросить. Именно в такую ситуацию мы и попали.



— Такое ощущение, что чехи просто умирали на льду.

— Да, было видно, что они играли самоотверженно. Они заслужили победу своей игрой. А их стиль – это их дело. У каждой команды свой стиль, каждый играет по-своему.



— Были какие-то конфликты и провокации по ходу игр с США и Чехией? Австрию-то вы обыграли легко.

— Провокации всегда есть и будут. Просто мы на них не ведёмся. С любой сборной есть какие-то стыки, потасовки. Все хотят выиграть и вывести соперника из себя. На это не надо обращать внимания и не заниматься глупостями. Тогда всё будет хорошо.

Американцы показали России, как надо взламывать оборону чехов. Как мы им проиграли? Команда Нейта Лимана разгромила наших обидчиков в одну калитку.

«Нужно выиграть золото, помочь команде. Всё остальное будет дальше»

— Как вам работается под руководством Игоря Ларионова?

— С Игорем Николаевичем очень круто! Он свой опыт передаёт нам, всё доходчиво и понятно рассказывает, с ним можно обсудить любой вопрос. Наш тренер всегда на позитиве и открыт для диалога с любым игроком.



— После чехов тренер сделал вам втык?

— Ничего страшного не случилось, мы просто готовились дальше. Разбирали игры, делали выводы, всё пересматривали. Никакого панического настроения ни у кого нет, все работают с умом.



— О недонастрое на таких турнирах речи не идёт?

— У нас максимальный настрой на все матчи. Все понимают, что этот турнир очень важен. Здесь много хороших ребят, все могут забить, потрепать нервы сопернику. Мы знали, что чехи будут откатываться, так всегда было, на всех возрастных этапах. В свою очередь мы сделали выводы. Любая команда должна искать способы сломать такую эшелонированную оборону.



— В следующем году у вас драфт НХЛ. Морально уже готовитесь?

— Пока об этом не думаю, сейчас нет времени. Главная цель конкретно на данный момент – победа на чемпионате мира. Нужно выиграть золото, помочь команде. Всё остальное будет дальше.

— С Мухамадуллиным, Амировым, Аскаровым, Чинаховым обсуждали их недавний драфт?

— Не особо. У всех мысли только о ближайшей игре на чемпионате мира.

— Какая у вас ситуация в ЦСКА, когда вы можете вернуться в Северную Америку?

— Нам неделю назад сказали, что старт сезона в OHL запланирован на 6 февраля (Чайка выступает за канадский клуб Guelph Storm. – Прим. «Чемпионата»). Всё остальное время – локдаун. В этой связи мы продлили аренду с ЦСКА. Мне нравится в «армейском» клубе, благодарен руководству и тренерскому штабу за то, что могу развиваться как игрок. Мне дают время на льду, в ЦСКА отличный тренировочный процесс.



— Почему вы вообще так рано решили уехать продолжать карьеру в Северную Америку?

— Просто мы с родителями выбрали путь. В России всё было хорошо, я не уезжал из-за того, что была какая-то обида или мне что-то не нравится. Просто решил идти другим путём. Получилось нормально, ни о чём не жалею. Посмотрим, что будет в будущем.