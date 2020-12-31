Пять голов одной тройки! Немцы вышли в плей-офф, проведя потрясающий матч на МЧМ

Концовка матча выдалась жаркой, а сама игра — одной из самых захватывающих на турнире.

Сборной Германии на этом турнире досталось прилично. Сначала немцы не смогли набрать полный состав на матч с Финляндией, играя в два с половиной звена, затем была историческая встреча с Канадой, завершившаяся разгромом со счётом 2:16. После этого матча за океаном возникли разговоры о возможном реформировании МЧМ и сокращении количества участников, так как обилие крупных побед убивает интерес для болельщиков.

Но не зря немцы перенесли унижение в матче с Канадой и отказались переносить эту игру. Они выбрали день отдыха перед важнейшим матчем со Швейцарией и оказались правы — этот матч стал для них самым важным на турнире.

Уже к середине первого периода сборная Германии обеспечила себе комфортный задел — голами отличились Джон Петерка и будущая звезда НХЛ Тим Штюцле, которого ждут не дождутся болельщики «Оттавы Сенаторз».

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Тактика немцев была простой — лучшие игроки сборной Германии играли на полную мощность. Штюцле, Петерка и Флориан Элиас забили все 5 голов своей команды: Джон Петерка оформил хет-трик, Штюцле сделал дубль и прибавил к нему три передачи. Это звено полностью доминировало на льду, сея хаос в защитных рядах немцев, и в середине второго периода преимущество Германии достигло четырёх шайб.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако в концовке встречи сборная Швейцарии едва не сотворила чудо. Начиная с 50-й минуты, швейцарцы раз за разом принялись огорчать голкипера соперников Флориана Бугля, и за 24 секунды до конца сократили отставание до минимума. Сравнять счёт швейцарцам всё же не удалось, но матч получился потрясающим по накалу и драматизму. Возможно, правы были эксперты за океаном, когда говорили, что матчи равных по силам соперников намного интереснее и полезнее для турнира, чем «односторонние» игры фаворитов и аутсайдеров.

«Надоели эти разгромы!» В Америке предлагают сократить количество участников МЧМ С одной стороны, разгром — это действительно не очень интересно. С другой, учиться можно только у сильного соперника.

Немецкая команда впервые в своей истории заработала путёвку в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Швейцарцы, в свою очередь, завершили групповой турнир с нулём побед и выбыли из дальнейшей борьбы. Вылет им не грозит, и в следующем году Швейцария вернётся в топ, но игра сборной «белого креста» оставила двойственное впечатление: в четырёх матчах было забито только 5 голов, причём четыре из них пришлись на 10 минут последней игры.

«Мы неплохо сыграли, но должны были забивать пару голов в первом периоде. Во второй двадцатиминутке улучшили взаимодействие, но пропустили дважды, когда соперник выходил на наши ворота. Такого не должно происходить. Проявили характер в конце — это хорошо для следующего сезона», — отметил защитник сборной Швейцарии Ноа Делмон.