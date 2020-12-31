Разыграли так, что забивали уже в пустые ворота! Гениальная трёхходовка сборной России

Важнейший матч в группе – за первое место, да ещё и со шведами, которые последний раз проигрывали на этом этапе молодёжных чемпионатов мира в 2006 году. Что ж, сборная России начала его именно так, как все хотели, – поехала сминать соперника с первых же секунд!

Гол Родиона Амирова в концовке первого периода – просто сказка! Во-первых, большинство попёрло, и не с австрийцами, а с сильной командой. Во-вторых, первое звено сегодня – это песня, когда они на кураже, их невозможно остановить. Полгруппового этапа все переживали, что игра у ребят не идёт, но, потренировавшись на австрийцах, они наконец разыгрались. Марат Хуснутдинов принял передачу на правом борту, увернулся от защитника и отдал Василию Подколзину у ворот, а тот мгновенно переправил шайбу под бросок Амирову на пустой угол. Шведы в это время где-то потерялись, на пятачке никто не мешал. Гениальная трёхходовка сборной России в лучших традициях советского хоккея.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Амиров отпраздновал гол, широким взмахом руки указав на ворота. Жест получился провокационным, но ярким – дело в том, что на первой минуте игры судьи не засчитали гол нашего нападающего. Посмотрели кино на всякий случай, но изначальное решение осталось в силе. Василий Подколзин продавил защитника, выкатился на ворота, нанёс бросок, а затем клюшкой сдвинул вратаря Йеспера Валльстедта. Пока в воротах была куча-мала, Амиров добил шайбу в пустой угол.

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Наши отпраздновали гол, хотя судья сразу показал, что не засчитывает его. После просмотра кино арбитры оставили своё решение в силе. Бывает так, что незасчитанная шайба влияет на настроение команды, но не в этом случае. Россия нисколько не расстроилась и покатила дальше. Амиров же, уже забив по всем правилам, своим жестом словно сказал судьям: «Попробуйте этот не засчитайте».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Хольц: мы более мастеровитые, и русским приходится цеплять нас клюшками. Они играют грязно

Гол Амирова (тот, который засчитали) снова вывел Россию вперёд в концовке первого периода. Наша команда катит, разыгрывает, отбирает шайбу и пока что полностью доминирует над шведами. Счёт пока 2:1, но ощущения от игры нашей молодёжки сегодня прекрасные. Сегодня России нужна только победа, это гарантирует первое место в группе и слабенькую Словакию в четвертьфинале.