Больше не «медведь». Легендарный защитник Хара стал партнёром Овечкина в «Вашингтоне»

Уходящий в прошлое 2020 год подарил миру много удивительных событий. Пандемия коронавируса на долгие годы изменила образ жизни миллиардов людей по всей планете, в том числе внеся серьёзные преобразования в проведение спортивных мероприятий. Впервые за 32 года не был проведён чемпионат мира по хоккею, а также впервые за 64 года был отменён традиционный предновогодний турнир – Кубок Шпенглера. Молодёжный чемпионат мира в Канаде проходит в «пузыре», а матчи без зрителей уже не вызывают серьёзного отторжения.

В этой связи изменения в составах команд уже не вызывают огромного удивления, ведь в 2020-м было возможно всё. Здено Хара – больше не игрок «Бостон Брюинз». В новом сезоне НХЛ словацкий великан станет партнёром Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз». С этой реальностью теперь придётся свыкаться всем поклонникам североамериканской лиги. Словацкий великан не смог договориться с руководством «мишек» о продлении контракта и на правах свободного агента перебрался в «Вашингтон».

43-летний Хара подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на $ 795 тыс.

«Бостон» берёт курс на молодёжь

Откровенно говоря, к уходу Хары из «Бостона» всё шло на протяжении всего межсезонья. Хоккейный агент Мэтт Китор, представляющий интересы словацкого защитника, в течение последних недель вёл открытую торговлю своим клиентом. Китор публично заявлял об интересе к защитнику со стороны более, чем 20 клубов лиги, а представители «Бостона» отделывалось ничего не значащими в мире хоккейного бизнеса фразами про уважение к прошлым заслугам игрока. Когда применительно к кому-то из спортсменов начинают говорить о его хорошем прошлом, значит будущего с ним уже не связывают.



«Мы бы хотели взглянуть на молодых леворуких защитников из нашей системы. Возможно, кто-то будет готов сделать шаг вперёд. Мы однозначно уважаем Здено и всё, что он сделал для нашего клуба, все его достижения и поступки как на льду, так и вне его», – цитирует говорил президент «Бостона» Кэм Нили.



Пожалуй, именно в первом предложении вышеприведенной цитаты и кроется ответ на вопрос о мотивах расставания «Бостона» с Харой. «Брюинз» в новом сезоне решили дать шанс одному из молодых защитников системы, который в будущем может на долгие годы застолбить за собой место в составе команды. Тогда как карьера Здено неумолимо приближается к своему завершению, и продление контракта с ним уже не входило в планы американской команды.

«Вашингтон» подписывает ветерана в топ-6 защиты

Зачем 43-летний защитник понадобился «Вашингтону»? Отвечая на этот вопрос, стоит сразу же заметить, что в прошлом сезоне Хара был одним из лучших защитников «Бостона». В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». Именно поэтому «Вашингтон» и принял решение подписать самого возрастного защитника лиги на приемлемых финансовых условиях.



В следующем сезоне зарплата хоккеиста составит $ 796 тыс. Кроме базового дохода, Хара может дополнительно заработать до $ 730 тыс. в виде бонусов (10 матчей — $ 230 тыс., выход в плей-офф — $ 250 тыс., победа в Кубке Стэнли — ещё $ 250 тыс.). Таким образом, при самом вероятном развитии событий (выход в плей-офф без завоевания трофея) услуги спортсмена обойдутся столичному клубу в $ 1,276 млн. За эти деньги «Кэпиталз» получают опытнейшего защитника, который своей игрой в прошлом сезоне явственно доказал, что ещё не собирается ехать с ярмарки.

У Хары в 43 года куча предложений, к Ковальчуку нет интереса? Кто остался на рынке НХЛ Но Илья всё ещё входит в топ свободных агентов.

В межсезонье «Кэпс» расстались c защитником Радко Гудасом. 30-летний чех занимал первое место в «Вашингтоне» по силовым приёмам среди игроков своего амплуа. Скорее всего, теперь роль силового прикрытия техничных игроков команды будет брать на себя Хара. К тому же он становится всего третьим леворуким защитником в основном составе команды Питера Лавиолетта. Так что можно практически не сомневаться, что Здено спокойно заполучит место в топ-6 защиты «Вашингтона». Тем более необходимо учитывать напряжённый график регулярного чемпионата НХЛ в новом сезоне. В такой ситуации жизненно важно иметь как можно больше опытных игроков.

«Мы чрезвычайно рады, что Здено присоединился к «Кэпиталз» Мы считаем, что его опыт и лидерские качества усилят нашу оборону и всю команду», – заявил генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан.

«Я всегда буду любить Бостон»

«Мне и моей семье посчастливилось называть Бостон своим домом более 14 лет. Недавно «Бостон» сообщил мне, что клуб планирует двигаться дальше со своими многочисленными молодыми и талантливыми игроками, и я уважаю их решение. К сожалению, моё время как капитана «Бостона» подошло к концу, я делал это с гордостью.



Прежде всего, я хочу поблагодарить страстных и преданных фанатов клуба, которые переживали с нами взлёты и падения последние 14 лет. Горжусь, что мы смогли вернуть Кубок Стэнли в Бостон и отпраздновать вместе с вами. Этого я никогда не забуду. Вы все относились ко мне и к моей семье как к своим, и я всегда буду вам благодарен. Спасибо.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников, тренеров, врачей, людей из пиар-службы и офиса, тех, кто занимался хоккейными операциями и работал на арене, охранников и всех тех, кто помогал мне сделать эти 14 лет такими незабываемыми. Имён слишком много, чтобы упоминать их, но, пожалуйста, знайте, я искренне благодарен каждому из вас.



Я благодарю семью Джейкобсов за возможность быть капитаном и представлять «Бостон». Я благодарен за всё и горжусь всем, чего мы добились. Всем моим партнёрам по команде за все это время: мне так повезло, что у меня останутся воспоминания на всю жизнь, моменты, которые я никогда не забуду. От самых больших высот до самых низких падений мы всегда оставались командой, были близки друг к другу, и эти отношения, эта дружба не забудутся никогда.



Моя семья и я всегда будем дорожить крепкой дружбой и связями, которыми мы здесь обросли. С самого начала, с 2006 года, местное сообщество всегда поддерживало нас, и мы чувствовали, что нам рады. Сейчас, когда я начинаю новую главу, хочу, чтобы люди Бостона знали, как горд я был быть «мишкой» и как я благодарен за поддержку на протяжении всех этих лет. Слово «спасибо» не кажется мне достаточным для выражения моей самой искренней благодарности. Я всегда буду «мишкой» и всегда буду любить Бостон», — написал Хара в «Инстаграме» в своём прощальном послании фанатам «Бостона».

Главные «старички» НХЛ. Кто ещё даст фору молодым, а кто уже сдал? Хара и в 43 года остаётся лидером «Бостона», Уильямс в 38 штампует победные голы, а лучшие годы Лундквиста уже прошли.

«Не могу принять его уход как нечто должное»

«Сегодня трудно подбирать слова. Он так много делал для меня, с того момента, как я попал сюда, и до настоящего момента. Своим примером Здено помог мне вырасти в спортсмена и человека. Я научился такому огромному числу правильных привычек и хороших вещей. Как быть профессионалом, как относиться к людям, как вести себя в определённых ситуациях. Знаете, нет никого, на чьём примере я бы предпочёл всему этому учиться. Я так сильно благодарен и счастлив всему тому, что он мне дал. Я просто не могу принять его уход, как нечто должное», — заявил американский защитник «Бостона» Чарли Макэвой.

Бостонский гигант. Здено Хара бился за Кубок Стэнли с переломанной челюстью Как говорил когда-то Каспарайтис, в плей-офф НХЛ не играют только мертвецы.

Хара провёл в «Бостоне» 14 сезонов, за которые сыграл 1023 матча (шестой результат в истории клуба), забросил 148 шайб (третий результат среди защитников) и сделал 333 результативные передачи (третий результат среди защитников). В качестве капитана «мишек» стал обладателем Кубка Стэнли 2011 года. Помимо главного трофея НХЛ, Хара шесть раз удостаивался вызова на Матча всех звёзд НХЛ (2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012). В 2009 году словак выиграл приз «Джеймс Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ.



Теперь в карьере гиганта начинается новая глава. И в этой главе «Бостон» и «Вашингтон» будут соперничать между собой в Столичном дивизионе. В новом сезоне НХЛ командам предстоит встретиться минимум восемь раз. Первый матч – уже 30 января в Вашингтоне, а первая встреча в Бостоне состоится 3 марта. Будет трогательно.