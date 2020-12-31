«Русские играли грязно? Не надо плакать, как дети!» Даже шведы не поддержали Хольца

Европейская и североамериканская пресса уделили встрече между сборными России и Швеции достаточно мало внимания. Самым главным информационным поводом стала прерванная серия «тре крунур» из 54 побед подряд на групповых этапах молодёжного чемпионата мира. Яркие слова форварда шведов Александра Хольца приводили многие, но никакой оценки им не давали — за небольшим исключением.

«Шведский набор монстров оказался сломлен»

«Россия одержала победу в овертайме над Швецией, когда забила за 5,6 секунды до конца овертайма. Не удивительно, что в такой игре потребовался овертайм. Эта победа россиян привела к тому, что шведская серия из 54 побед на предварительном этапе была прервана. Всё это завершилось душераздирающе: шведы изо всех сил пытались сравнять счёт в концовке основного времени, но не смогли отыграть удаление в дополнительное время.



У России сработала первое звено. Родион Амиров забил гол и отдал одну передачу, которая помогла забросить победную шайбу. Первоначальный бросок Амирова отразил голкипер, но когда Хуснутдинов добивал, то вратарь уже ничего не мог поделать. Амиров был полон решимости весь матч и получил свой шанс, когда пришло время. Многие отметили празднование гола Амировым в стиле Остона Мэттьюса», — отметил автор канадской телекомпании Sportsnet Дэвид Морасутти.

«Поражение от России было болезненным. Но тот факт, что 14-летняя победная серия «тре крунур» была прервана, никого особенно не огорчил. Как сказал капитан нынешней сборной Швеции Филип Броберг, сборная приехала на МЧМ, чтобы выиграть золото. Само поражение обожгло куда больше, чем прерванная многолетняя череда побед.



Шведский набор монстров оказался сломлен. Ночная встреча в супертяжёлом хоккейном весе между Россией и Швецией вместила в себя почти всё. Красивые голы, «вкусные» сейвы, дерзкая индивидуальная игра, много голов, потерь шайбы и перехватов, а также изрядная доля драматизма. Предыдущий раз Швеция проигрывала на групповом этапе МЧМ в 2006 году, но теперь длинная победная серия оказалась прервана. Если Швеция обыграет сборную США, то победа в группе В всё равно достанется «трём коронам», — считает Ханс Абрахамссон из шведского издания Aftonbladet.

«Не нужно нытиков!»

«Это случилось! Россия прервала 14-летнюю серию побед Швеции», — радуются поражению соседей финские обозреватели из издания Iltalehti. «Для Швеции это был хороший матч. Он показал, что наша команда может соревноваться и конкурировать с самыми сильными соперниками», — добавил эксперт SVT, а в прошлом известный нападающий Микаэль Ренберг.



«Хольц раскритиковал русских во втором перерыве и остался недоволен квалификацией арбитров, но, в итоге, сборная Швеции заработала только одно очко. Оно тоже может иметь значение. Если в Новый год шведы выиграют у США, то первое место в группе обеспечено», — считает Якоб Йоханессон из Expressen.

«Русские играют грязно». Лидер шведов обвинил Россию, наши наказали его за длинный язык! Александер Хольц сказал, что у шведов больше мастерства, а наших нужно удалять. Потом удалился сам — и россияне забили!

«Между двумя поражениями сборной Швеции на групповых этапах молодёжного чемпионата мира прошло 14 лет. В канун 2007 года последовало поражение от сборной США, которое тоже было в овертайме (2:3 ОТ). После этого последовали 54 победы подряд. Это непростой рекорд, которым можно гордится, но тот факт, что серия закончилась, особого влияния не имеет. Игроки приезжают на МЧМ не для того, чтобы продлить серию по победам в группе — они приезжают, чтобы выиграть медали.



В прошлом матче вышел из тени Лукас Рэймонд, а на этот раз настала очередь Алекандра Хольца, который выглядел растерянным в первых матчах турнира. У него была штанга и промах из хорошей позиции, прежде чем он забил гол во втором периоде. Этот гол, сам по себе, был классическим дерьмовым голом, забитым «с мясом» через вратаря. Но гол есть гол, и, вероятно, никто в тот момент не испытал большего облегчения, чем Хольц», — считает редактор Hockey Sverige Расмус Когстрём.

Что же касается яркого выступления Хольца во втором перерыве, когда шведский форвард обвинил россиян в грязной игре, то никакой поддержки в шведской прессе эта мысль не получила. Более того, свои же журналисты осадили говорливого форварда. «Матс Нэслунд, Хокан Лооб или Петер Форсберг могут много чего рассказать о противостоянии со сборной России. Ребята, на МЧМ не должно быть нытиков, не надо плакать как дети! Какие-то маленькие приёмы, незаметные хитрости соперник всегда делал и будет делать», — возразил Лейф Боорк — бывший тренер «Брюнаса», «Юргордена» и сборной Норвегии.