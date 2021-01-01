Американские хоккеисты одной ногой уже в полуфинале чемпионата мира, шведам предстоит принципиальная разборка в Северном дерби.

Американцы начали МЧМ с поражения, но всё равно первые. Раскатали шведов и обогнали Россию

Конец 54-матчевой победной серии Швеции в групповых турнирах МЧМ

Поражение сборной Швеции в матче со сборной России (3:4 ОТ) положило конец одной из самых странных серий в истории молодёжных чемпионатов мира. Младшие «тре крунур» на протяжении 14 лет не проигрывали в групповых этапах МЧМ. Конец удивительной серии положил гол Марата Хуснутдинова. Форвард СКА удачно сыграл на добивании и реализовал большинство за 5,6 секунд до конца овертайма.

Видео гола Хуснутдинова, прервавшего 54-матчевую победную серию Швеции U20 в группах МЧМ

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 и 2020 годах шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.

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«Прервалась наша победная серия из более чем 50 матчей на групповых этапах? Это не имеет значения. Наша цель — победа на турнире, а не на групповом этапе. Это поражение сделает нас сильнее. Мы будем готовы к завтрашней игре», — говорил защитник сборной Швеции Филипп Броберг после поражения от россиян.

Предматчевые расклады для Швеции, России и США

Встреча Швеции и США завершала программу группового турнира чемпионата мира в Эдмонтоне. Выходя на стартовое вбрасывание, соперники уже прекрасно понимали все турнирные расклады. Во втором матче игрового дня сборная Канады нанесла поражение команде Финляндии (4:1) и заняла первое место в группе A, тогда как финны остались на второй позиции.

Канадцы доминируют и идут без поражений. Они забили 33 гола за четыре матча! В четвертьфинале Канада сыграет с Чехией, которая имеет ещё один шанс доставить неприятности не только России.

Примечательно, что с точки зрения турнирной ситуации поражение от сборной России не стало для шведской команды огромной трагедией. В заключительном матче группового турнира подопечных Йоэля Рённмарка устраивала любая победа над американцами. В этом случае шведы обеспечивали бы себе первое место и встречу с командой Словакии в четвертьфинале турнира. В свою очередь поражение оставляло шведов на третьей позиции, что влекло за собой Северное дерби с Финляндией. От исхода матча Швеции и США зависела и турнирная судьба сборной России. Предматчевые расклады выглядели для команды Игоря Ларионова следующим образом:

1) Россия займёт первое место, если США обыграют Швецию за пределами основного времени. Тогда получится, что три команды наберут по 8 очков, но Россия опередит соперников за счёт большего количества очков в личных встречах между этими тремя соперниками. В этом случае американцы станут вторыми, шведы третьими.

2) Россия займёт второе место в группе, если матч между Швецией и США закончится в основное время в любую пользу. В этом случае победитель матча США – Швеция выиграет группу В, а проигравший займёт третье место.

3) Россия займёт второе место в группе, если Швеция обыграет США за пределами основного времени. В этом случае Швеция выиграет группу, американцы станут третьими.

Немцы — очень опасный соперник для России, там играет суперзвено. Что происходит на МЧМ Многим кажется, что у команды Игоря Ларионова будет проходной четвертьфинал. Но сборные Германии и Словакии будут умирать на льду.

Ошибка ИИХФ с составом сборной Швеции

В сравнении с предыдущим матчем тренерский штаб сборной Швеции произвёл ожидаемую перестановку на последнем рубеже. Место в воротах занял первый номер младших «тре крунур» Хуго Альнефельт. Любопытно, что на официальном сайте ИИХФ изначально в качестве стартового голкипера шведов значился Калле Кланг (третий номер национальной команды), но спустя несколько минут организаторы исправили техническую ошибку. Забегая вперёд, ошибка организаторов оказалась пророчащей для шведской команды.

В заявке на игру оказался и ключевой защитник Броберг, продолжающий участие в мировом первенстве, несмотря на ряд небольших повреждений. Капитан шведской молодёжки понимает свою ценность для команды и не может позволить себе завершить турнир досрочно. Состав сборной США также не таил в себе никаких сюрпризов – в воротах появился один из самых раскрученных молодых голкиперов мира Спенсер Найт. Проспект «Флориды Пантерз» с треском провалил стартовый матч МЧМ с командой России, но во встрече с Чехией реабилитировался, оставив ворота в неприкосновенности.

Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.

Американцы рванули с места в карьер

Начало матча выдалось абсолютно обескураживающим для всей шведской команды и в первую очередь для голкипера Альнефельта. Уже на второй минуте первого периода «звёздно-полосатые» открыли счёт. Защитник Дрю Хеллесон подобрал отскок от лицевого борта и бросил с отрицательного угла — шайба от щитка шведского вратаря заползла в сетку.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Проходит ещё несколько смен – и подопечные Нейта Лемана второй раз в матче добиваются успеха. Американцы выиграли вбрасывание в зоне нападения, последовал бросок от синей линии — Тревор Зеграс подкараулил отскок у борта и с левого края запустил шайбу в ближнюю девятку. Зеграс отличился в четвёртом матче кряду, продлив впечатляющую серию на этом чемпионате мира. Для 19-летнего форварда набранное очко стало 20-м за карьеру на МЧМ.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

В продолжении первого периода американцы были куда ближе к тому, чтобы сделать счёт 3:0 в свою пользу, чем шведские хоккеисты к тому, чтобы размочить Найта. Только благодаря усилиям продолжавшего бороться Альнефельта младшим «тре крунур» удалось до поры до времени сохранять интригу в матче.

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Впрочем, на самом старте второго периода бессилен был и он. Как и в первом отрезке роковой для шведской команды оказалась вторая минута периода. Американцы выиграли вбрасывание, Зеграс сделал передачу на левый край — защитник Райан Джонсон продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку. Неудержимый Зеграс с 12 баллами возглавил гонку бомбардиров на МЧМ, опередив форварда сборной Канады Дилана Козенса (11 очков).

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Следом шведы имели отличный шанс вернуться в игру, а вместо этого окончательно утратили шансы на спасение. Центрфорвард второго звена шведской команды Арвид Костмар по центру выкатился один на один, но американский защитник сзади сбил соперника. Буллит доверили пробивать защитнику Виктору Сёдерстрёму, который попытку не реализовал. И уже в следующей смене Алекс Тюркотт отправил четвёртую шайбу в ворота сборной Швеции. Для Альнефельта матч на этом был завершён – ему на смену вышел Йеспер Валльстедт.

Валльстедт: очень обидно проиграть в овертайме. Швеция вполне могла победить

США сыграет со Словакией, Россия с Германией, а Швеция с Финляндией

В декабре 2018 года сборная Швеции громила США со счётом 4:0 к 50-й минуте матча чемпионата мира, который также проходил в Канаде. Однако шайба Мики Андерсона и натуральный хет-трик Райана Пилинга помогли «звёздно-полосатым» перевести матч в овертайм, где сильнее всё-таки оказались шведы. Своего Пилинга в составе сборной Швеции на сей раз не нашлось, и продолжение матча приобрело характер тренировки. В результате американские хоккеисты уверенно довели встречу до закономерной победы – 4:0. Таким образом, после 14-летней победной серии в групповых этапах чемпионатов мира сборная Швеции потерпела два поражения за два дня.

Благодаря этому успеху сборная США, начавшая турнир с поражения от России, заняла первое место в группе B и получила в соперники по четвертьфиналу абсолютно проходимую команду Словакии. Российская команда со второго места в своей группе вышла на команду Германии, а шведы оспорят путёвку в полуфинал в сверхпринципиальном матче со сборной Финляндии. Ещё одну четвертьфинальную пару образовали команды Канады и Чехии. Матчи на вылет на МЧМ-2021 начнутся в ночь со 2 на 3 января по Москве.