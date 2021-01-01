Сборная без названия страны. Американская телекомпания забыла, как пишется «Россия»

Мы привыкли, что НХЛ излучает профессионализм. Это случается почти всегда, но бывают исключения, которые можно воспринимать по разному.
Так, в канун нового года американская телекомпания NHL Network, анонсируя матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею, выпустила в эфир экранное поле с титрами матчей и временем показа. Из трёх матчей без ошибок была написана только пара Словакия — Финляндия, а вот остальным повезло меньше.
Слово «Швейцария» было написано с ошибкой: вместо Switzerland американцы написали Switerzerland. Но если этот ляп ещё можно было объяснить длинной слова и скоплением согласных букв, то отсутствие слова «Россия» в анонсе матча нашей команды со шведами оказалось просто нелепостью. Соперником Швеции значилось словосочетание «Название страны», рядом с которым был изображён российский флаг.
Этот ляп тут же вызвал бурную реакцию болельщиков, которые начали соревноваться в острословии, комментируя картинку.
«Неплохую работу проделало это «Название страны» в матче со Швецией. И это отвлекает внимание от неправильно написанной Швейцарии», — отметила болельщица с никнеймом Syd. Ей тут же начали писать в комментариях, что «Название страны» — теперь один из фаворитов турнира.
Всё это могло бы быть смешно, если бы не тот колоссальный прессинг, который испытывает весь наш спорт в последние годы. На Олимпиаду в Пхёнчхан мы уже съездили в качестве олимпийских атлетов из России, а недавнее решение спортивного арбитражного суда лишило Россию флага и гимна ещё на два года. Понятно, что ошибаются все, и американские телевизионщики вряд ли имели резоны устраивать скандал, тем более, что ошибка была в титрах не только с нашей страной. Но, как говорится, у каждой ошибки есть конкретные фамилия и имя.
В феврале 2018 года американская газета New York Post опубликовало фотографию нашей сборной с золотыми медалями на шеях и очень спорной подписью: «Команда без страны выиграла хоккейное золото».
Забыть, как пишется название страны-фаворита МЧМ и выдать такую картинку в эфир — поступок некрасивый. О том, что эта ошибка не была случайной, предположений лучше не строить, хотя, при желании, это вполне можно уложить в тенденцию.
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