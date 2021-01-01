«Ничего подобного не видели». Матч «Монреаль» — ЦСКА называют величайшим в истории хоккея

Самая великая игра в истории хоккея или Игра в новогоднюю ночь – так нынче называют знаменитую встречу ЦСКА с «Монреалем» 31 декабря 1975 года, сразу ставшую классикой. Противостояние лучшей команды СССР с самой титулованной командой НХЛ вспоминают с восхищённым придыханием и сами хоккеисты, и зрители. И, наверное, очень правильно, что победителей в этом матче не было, как и проигравших. Сегодня исполняется 45 лет со дня легендарного матча.

«Может, это не мы, а русские изобрели хоккей?» Первый матч ЦСКА против клуба НХЛ «Рейнджерс» оказались совершенно не готовы противостоять советскому стилю игры и были разгромлены со счётом 7:3.

В Монреале на ЦСКА уже не смотрели, как на сборную СССР перед стартом Суперсерии-1972. Никаких ироничных смешков, никаких взглядов свысока. Наоборот, советских хоккеистов знали, уважали, болельщики восхищались ими. «Мы чувствовали это на себе. Любой полисмен приветливо улыбался, узнав нас на улицах Монреаля. В канадских и американских газетах теперь уже никто не писал, что «хозяева съедят нас сырыми», — вспоминал Третьяк в своей книге «Верность».

Первый матч ЦСКА провёл в Нью-Йорке с «Рейнджерс», владел колоссальным преимуществом и выиграл со счётом 7:3. «Русские так легко обыграли «Рейнджерс», что люди начали говорить, что мы не сможем их обыграть. Но я уверен, что можем. У ребят есть гордость, и мы понимаем, что многие будут сравнивать наши лиги по этому матчу», — говорил защитник «Монреаля» Серж Савар.

«Вы чертовски правы, мы хотим победить. У нас не будет никаких оправданий для поражения, но мы и не собираемся их искать. Если мы проиграем, то проиграем лучшей команде. Если выиграем, то сами будем лучшей командой», — говорил нападающий Пит Маховлич.

Для ЦСКА матч с «Монреалем» тоже был особенным. В команде подчёркивали, что хоть действующим обладателем Кубка Стэнли и является «Филадельфия», сильнейшей командой всё равно является «Монреаль» («хабы», кстати, в подтверждение мнения советской стороны, начиная с 1976-го возьмут четыре Кубка подряд).

И в самом деле, достаточно взглянуть на составы, чтобы прочувствовать легендарность этого матча. У СССР — Третьяк, Харламов, Михайлов, Петров, Викулов, Гусев, Лутченко, а также динамовцы Мальцев и Васильев, командированные в ЦСКА на турне. У «Монреаля» — Драйден, Робинсон, Лапойнт, Савар, Лефлёр, Гейни, Лемер. Этот матч должен был стать великим!

Главный тест для «Красной машины». Хроники великой Суперсерии – 1972 Вспоминаем, как сборная СССР встретилась с Канадой. Возможно, это был лучший хоккей в истории.

Канада жила в предвкушении этой встречи, ажиотаж был невероятный. Билетов было не достать, цены у перекупщиков доходили до $ 100 – больше, чем на первый матч Суперсерии! Почти 19 тыс. зрителей собралось в монреальском «Форуме», от рёва трибун закладывало уши, не было слышно даже собственного голоса. В СССР игру транслировали в прямом эфире, а утром 1 января показали ещё раз в повторе.

«Канадиенс» начали очень мощно, не давая сопернику даже близко подобраться к шайбе – шутка ли, первый бросок Драйдену пришлось парировать только через 10 минут после начала игры. А уже на четвёртой минуте Стив Шатт мощным выстрелом от синей линии открыл счёт. Спустя четыре минуты Ивон Ламбер удвоил преимущество хозяев.

Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

0:2 в самом начале звучат удручающе, но не стоит забывать, что ворота «армейцев» защищал Третьяк. Несмотря на пропущенные голы, он был на высоте и не раз спасал свою команду. «Перед самым отъездом в Канаду я почувствовал, что наконец-то обрёл боевую форму. До этого игра часто не клеилась, а тут всё встало на свои места, и шайба теперь была у меня как дрессированная. Я чувствовал себя великолепно. В конце 75-го я постоянно испытывал то, что, вероятно, можно назвать хоккейным вдохновением», — вспоминал он.

Первый период ЦСКА совершенно не удался, но на старте второй двадцатиминутки наши конвертировали свой первый бросок за период в гол. У «армейцев» прошла атака как по учебнику – Васильев из-за своих ворот отдал длинный пас Михайлову. Тот зашёл в зону, показал, что будет делать передачу на Харламова, а сам «расстрелял» Драйдена.

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К несчастью, вскоре один за другим удалились Солодухин и Гусев, и нашей команде пришлось отбиваться втроём против пятерых. Формально пропустили уже вчетвером, и счёт стал 1:3. Но игра, несмотря на заметное территориальное преимущество канадцев, выравнялась.

В концовке периода Харламов явил миру очередной шедевр (в соавторстве с Петровым). Ускорился, проскочил между двух защитников, увернулся от чужой клюшки и забил. Не хоккей, а произведение искусства!

Всего в этом периоде ЦСКА нанёс три броска, два из которых пришлись в цель. Статистика бросков по итогам игры — 38-13 в пользу «Монреаля». Да, канадцы больше владели шайбой, к тому же Боумэн внедрил в игру команды элементы советского стиля – короткие передачи, коллективное взаимодействие, а не бездумные броски. ЦСКА всё время искал лучшее продолжение атаки, старался разыграть до верного и бросал, только чтобы забить.

Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

В третьем периоде Борис Александров реализовал выход два в одного и сравнял счёт (20-летний нападающий в этом турне стал настоящим открытием для канадцев). В оставшееся время обе команды могли склонить результат на свою сторону – Попов переиграл Драйдена, но угодил в штангу, на последних секундах Михайлов думал, что забил, и даже вскинул руки, празднуя гол. Немало моментов было и у ворот Третьяка, но он парировал все броски с вселенским спокойствием. Его признали первой звездой матча, а «Форум» в едином порыве вскочил с мест и устроил нашему голкиперу бурную овацию. «К сожалению, Третьяк сегодня был слишком горяч. Если бы не это, мы бы забили шесть или даже семь голов», — сказал после игры Махлович.

Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

Непревзойдённое мастерство соперников, великолепный хоккей, целая россыпь талантов с обеих сторон. И, что приятно, игра не была грязной – зацепы и жёсткие силовые, конечно, были, но без фанатизма. Хоккей в тот вечер был произведением искусства. «Мне нравится русский стиль игры, потому что в нём растёт мастерство игрока. Слишком долго мы были вынуждены играть грубо, драться, бить соперников клюшками по голове, потому что так хотела толпа. Сегодня вы увидели настоящий хоккей, и толпе он понравился», — говорил Савар.

Фото: Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

«После матча мы поехали в советское генконсульство на встречу Нового года. По-моему, все остались довольны итогом матча: и наши соперники, и мы, и зрители. За несколько минут до полуночи я подошёл к телевизору. Повторяли наиболее острые моменты встречи, а потом комментатор в восторге посыпал свою голову конфетти и крикнул: «Ура! Ничья! С Новым годом!» Так закончился этот незабываемый вечер. Назавтра все канадские игроки заявили, что сыграли лучший матч своей жизни. Большинство экспертов и зрителей говорили, что ничего подобного они не видели. Однако некоторые рассуждали примерно так: «Раз монреальцы сделали 38 бросков по воротам, а ЦСКА всего 13, то значит, преимущество было на стороне хозяев льда, а стало быть, они больше заслуживают победы». Однако этот довод нельзя признать состоятельным. Весь фокус – в различии игрового стиля советской и канадской команд. Профессионалов с детства учат не задумываясь швырять шайбу по воротам, едва только появляется возможность. Наши же игроки обстреливают ворота только наверняка, они любят «повозиться» с шайбой, поиграть в «кошки-мышки» с защитниками и вратарем соперников. Трудно сказать, чей стиль лучше. Скорее всего, гармония где-то посередине», — написал Третьяк.

Он оказался прав – противоположные хоккейные стили и взгляды на игру неизбежно переплелись и смешались друг с другом, стараясь заимствовать друг у друга самое лучшее.